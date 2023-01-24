Готовы работать, имея только фонарики: как в Институте сердца делают операции во время блекаута — DW

24 января, 17:54
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Институт сердца (Фото:Скриншот видео)

Институт сердца (Фото:Скриншот видео)

Из-за массовых ракетных атак России украинские врачи вынуждены готовиться к незапланированным отключениям света и возможному блекауту. Именно поэтому специалисты уже начали отрабатывать проведение операций без основного питания.

Хотя больницы — критическая инфраструктура, которой не должны отключать электроснабжение, они все равно готовятся к разным жизненным сценариям.

Журналисты DW побывали в Институте сердца в Киеве и узнали, как там планируют продолжать работу в случае возможного блекаута.

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В медицинском учреждении у врачей сверхсложная задача: они имплантируют 46-летнему мужчине искусственный сердечный клапан. Для операции такого уровня нужен свет без выключений, а само слово " блекаут" в таком случае звучит как приговор, ведь все в операционной, начиная от аппарата искусственного кровообращения, УЗИ, разнообразных датчиков и заканчивая операционными лампами — работает на электричестве. Внезапное обесточивание больницы может привести к летальному исходу для пациента.

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На случай долговременных отключений света Институт сердца имеет несколько генераторов: «У нас сейчас пять генераторов на территории, которые пытают службу крови, питают реанимацию отдельно, отдельно операционные, отдельно наши отделения, которые требуют постоянного электричества. И мы имеем автономную службу отопления сейчас, мы перешли на отопление щепой деревянной и имеем свою скважину. То есть, мы можем существовать некоторое время», — рассказал директор медицинского учреждения Борис Тодуров.

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В свою очередь врачи говорят, что готовы работать в полной темноте, имея только фонарики.

Сколько времени Институт сердца сможет работать на генераторах, какой запасной план действий в случае длительного блекаута разработали врачи и как собственными руками, а не с помощью аппаратов, медики готовы возвращать пациентов к жизни — смотрите в сюжете DW.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Больницы Отключения света Блэкаут Операция на сердце Война России против Украины Генератор

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