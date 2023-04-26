Вовлеченные в школьную жизнь родители школьников могут влиять на усовершенствование образовательных процессов, организацию обучения, качество предоставления образовательных услуг в целом. Что должно быть основой продуктивного диалога между родителями и руководством школы и как выстроить это сотрудничество?

Партнерство — один из принципов Новой украинской школы. Сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса — педагогами, учениками, администрацией и родителями — краеугольный камень, улучшающий качество образования в целом и создающий в учебном заведении атмосферу уважения и взаимоподдержки.

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Принципы педагогики партнерства в НУШ базируются на лучших международных практиках и рекомендациях. Так, в Финляндии директор школы определяет ее ценности, стратегию развития и вовлекает в сотрудничество учащихся, учителей и родителей.

Все школы Финляндии подключены к электронной системе «Wilma». Родители получают информацию об обучении детей, имеют доступ к их электронным дневникам и могут следить за оценками, пропусками уроков и другими занятиями. Заметки в системе делают не только педагоги, но социальные работники, психологи или школьные врачи.

Коммуникация между всеми участниками образовательного процесса в Финляндии выстроена на доверии. Педагоги привлекают родителей к активностям в школе и вне ее, общаются с родителями по поводу успехов и оценок детей, их поведения и активности в школе, общения с одноклассниками и т. д. Педагоги также могут рекомендовать родителям, как улучшить процесс обучения ребенка или организовать свободное время, учитывая его потребности и интересы.

Синергию сотрудничества в европейских школах замечают украинские родители, вынужденно оказавшиеся за границей в связи с началом полномасштабной войны. В марте 2022 года вместе с 5-летним сыном Алла Гмелиг Мейлинг переехала из Украины в Нидерланды. Вопрос о школе возник сразу.

«В интернете мы нашли номер телефона ближайшей начальной школы, позвонили и договорились о встрече с директором, — вспоминает Алла. — Она встретила нас у главного входа, провела в свой кабинет, угостила кофе и лимонадом. Мы познакомились и побеседовали без лишнего „официоза“».

К образовательному процессу директор нидерландской школы украинских родителей привлекла сразу. Для детей из Украины там был сформирован отдельный маленький класс. Алла и еще одна мама стали волонтерами, дежурили по полдня и помогали детям адаптироваться в новой среде, в частности, переводили и объясняли то, что было непонятно.

«Иногда директор заходила в класс, разговаривала с детьми на английском, немного играла с ними. Вместе с коллегами они встречают всех школьников на входе в школу — неизменно с кофе в руках. У нас есть специальное приложение, на которое директор и учителя сбрасывают важную информацию, фото с событий, планы на месяц или даже локальные новости, которые могут влиять на расписание занятий в школе. В этом же приложении можно запланировать встречи для обсуждения успехов ребенка», — рассказывает Алла.

По ее наблюдениям, родители в нидерландской школе активно вовлечены в процесс обучения: они могут контролировать директора и сотрудничать в формате «ребенок — родители — школа». Также родители ходят с детьми в кино, в библиотеку, присутствующие в школе в качестве ассистентов учителя помогают с организацией фандрейзинговых событий, благотворительных марафонов и т. д. Алла уверена: такие принципы взаимодействия между школой, учениками и родителями будут полезны и для украинской системы образования.

Каким должен быть диалог современного директора учебного заведения с родителями школьников?

Рассказывает эксперт финского образовательного проекта « Учимся вместе» Ари Покка.

Информация — это ключевой инструмент, которым владеет школа. Что именно и как мы рассказываем семьям школьников? Для родителей мы должны формировать четкое, понятное и положительное сообщение. Мой опыт и опыт моих коллег доказывает: акцентируя внимание на хорошем, мы можем находить решения в очень непростых ситуациях.

Начать коммуникацию с родителями директор учебного заведения может задолго до того, как ребенок пойдет в школу. Можно распространять полезную информацию о ценностях школы, ее культуре, вопросах безопасности и т. д. Очень важно, чтобы родители могли посетить школу, познакомиться с директором и учителями, увидеть образовательную среду.

А развивать отношения с родителями можно уже непосредственно во время учебы. Например, организовывая родительские вечера, приглашая их принять участие в школьных событиях и т. д.

Педагогика партнерства побуждает директоров работать с родителями, чтобы поощрять учебные достижения ребенка. Такой диалог может быть инициирован участниками диалога. Совместно они определяют свой вклад в создание позитивной учебной среды, планирование образовательной деятельности, стратегии учебного заведения и т. д.

Участие родителей в школьной жизни ребенка важно не только в контексте ресурсной поддержки, но и для выработки совместных управленческих решений и совершенствования учебного процесса. Поощрение родительского общества к сотрудничеству формирует эффективную модель лидерства и становится поддержкой для директора школы.

Инфографика: ОО «Интерньюз-Украина»

Выпускница гимназии № 48 города Киева Анастасия Козубская вспоминает: во время ее обучения директор учебного заведения была активно вовлечена во все образовательные процессы, принимала участие в родительском собрании и заходила на уроки в классы, обратиться к ней никогда не было проблемой. В гимназии продолжают обучение сестры Анастасии. Ее отец Виталий Козубский говорит: общения с дирекцией и педагогами заведения достаточно.

«Две младшие дочери сейчас учатся во втором и одиннадцатом классах гимназии, две старшие — ее выпускницы. Во время родительского собрания мы можем обсудить с классным руководителем, учителями и директором процесс обучения, воспитания, организационные вопросы, получить необходимую информацию и высказать свои пожелания. Если возникают какие-то вопросы или проблемы, родители сначала обращаются к классному руководителю, а потом, если не удалось найти решение — к директору», — комментирует он.

«Многие вопросы действительно может решить именно классный руководитель. Более того: я считаю, чем теснее он работает с родителями школьников, тем эффективнее происходит организация образовательного процесса и комфортного, безопасного пребывания в учебном заведении. Если же замечание к учащимся имеет учитель-предметник, это также компетенция классного руководителя. И только если вопрос невозможно решить на его уровне, возникает необходимость привлечь директора», — говорит директор общеобразовательной школы І-ІІІ ст. № 20 г. Винницы Олег Слушный.

Эту должность он занимает уже третий год. Как и почти половина его коллег, он — выпускник школы № 20 и сначала работал классным руководителем. Говорит: еще тогда ощутил необходимость помочь молодым педагогам наладить контакт с родителями, найти необходимые психологические подходы, получать удовольствие от общения и добиваться желаемого результата. Так мир увидел его пособие «Искусство общения с родителями».

В своей работе Олег Слушный делает значительный акцент на общении с родителями и их вовлечении в образовательный процесс. Родительский совет приглашают на ежегодное обсуждение стратегии учебного заведения, он также имеет собственную учредительную конференцию. Ежемесячно происходит неформальное «чаепитие с директором», куда Олег Слушный приглашает представителей администрации, психолога, библиотекаря, школьное самоуправление, родительский актив. Все вместе они обсуждают срочные дела, планы и проблемы. Тем самым директор развенчивает стереотип о том, что его кабинет только для наказаний.

«У родителей нашей школы есть все условия для общения с администрацией школы и директором, и они охотно идут на диалог. У нас есть несколько каналов для связи. Viber-чат «Диалог со школой» доступен всем: здесь можно задавать вопросы в режиме диалога, мы оперативно стараемся на них ответить. На Facebook-странице педагог-организатор реагирует на обращения, вопросы, перенаправляет их администрации. Instagram-страница нацелена на детей: там они могут спрашивать что-то анонимно. Есть и виртуальная страница доверия, где детей консультируют наши психолог и социальный педагог.

К сожалению, в связи с карантинными мерами и военным положением доступ родителей в заведение ограничен. Но у нас есть прозрачный офис, место, где можно встретиться со мной или коллегами из администрации школы. Специально записываться для этого не нужно. Кроме того, каждый день вместе с дежурным администратором я встречаю учеников перед началом уроков первой и второй смены и при необходимости могу перекинуться словом с мамой или папой школьников. А в условиях войны бывает, что встречаемся в укрытии во время воздушной тревоги", — рассказывает Олег Слушный.

Не секрет, что диалог с директором иногда трудно инициировать именно родителям, а образовательная среда учебного заведения не всегда способствует такому взаимодействию. Бывает даже, что его хочется избежать, оттянув наболевшие вопросы и проблемы до последнего.

«Выясните, что именно пугает вас в потенциальном общении с директором школы, — комментирует психолог Иванна Давыденко. — Может быть, вы вспоминаете свой опыт, когда вас вели в его кабинет еще школьником? А может, он кажется вам большой фигурой по сравнению с вами, руководителем, которого нужно слушаться? Назовите ваш страх: это поможет двигаться дальше».

Она говорит: во время встречи попробуйте фиксировать свои эмоции и ощущения, обратить внимание на тон разговора, школьную среду — комфортно ли в ней находиться? А также не забывать о том, что директора — это люди, которые знают и выполняют свою работу, они заинтересованы в результате, с ними вы можете обсудить беспокоящие вас вопросы, отстоять интересы своего ребенка.

Инфографика: ОО «Интерньюз-Украина»

«Помните: в этом диалоге вы — на равных», — добавляет психолог.

Автор — Ярослава Кобинец

Этот материал был создан в рамках проекта « Учимся вместе» при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел Финляндии. Содержание публикации является исключительно ответственностью автора и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза, Министерства иностранных дел Финляндии.