«Это фото должно быть везде». Николай Кулеба показал тело шестилетнего ребенка, погибшего при обстреле Очакова

Уполномоченный президента Украины по делам детей Николай Кулеба опубликовал тяжелое фото последствий обстрела города Очаков, совершенного во вторник, 28 июня.

Николай Кулеба распространил в социальных сетях фото погибшего при обстреле города Очаков шестилетнего ребенка со словами: «Это фото должно быть везде».

«Эта 6-летняя девочка мирно спала, когда утром рашисты обстреляли Очаков… Ее тело нашли под завалами. Это фото должно быть везде. путин и рашисты должны ответить за каждую смерть невинного ребенка», — написал он.

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Напомним, утром во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли Очаков. В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения, среди них также есть дети.

По данным прокуратуры Украины по состоянию на 29 июня в Украине погиб 341 ребенок и 672 получили ранения. Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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