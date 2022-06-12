Иногда пастыри УПЦ МП говорят, что лучше пойдут на светскую работу, чем перейдут в ПЦУ по решению общины — Епифаний

12 июня, 14:17
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Фото:Митрополит Епіфаній/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Фото:Митрополит Епіфаній/Facebook)

Иногда пастырь УПЦ МП не поддерживает решение общины о переходе в ПЦУ и говорит, что лучше вообще покинет духовную работу, заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью НВ.

«Есть большая потребность в священнослужителях, мы не ожидали, что сразу будет так много свободных общин, мы говорим о тысяче общин, но это общины с полноценными храмами, у них есть, где молиться. Мы этот вопрос решаем и решим», — заявил глава ПЦУ.

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Епифаний добавил, что было бы хорошо, если бы священники поддерживали свои общины и переходили вместе с ними.

«Иногда удивляет как пастырь, который занимается своей общиной 20—30 лет, когда община единогласно решает переходить в ПЦУ и просит священника поддержать их действие, это действие не поддерживает и говорит, что лучше пойдет работать на светскую работу, чем поддержит их решение. Это удивляет, потому что пастырь не может вести себя таким образом», — отметил он.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   УПЦ МП Митрополит Епифаний ПЦУ

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