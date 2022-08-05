Исполнительный директор благотворительного фонда Солом’янські котики Андрей Ерофеев рассказал Радио НВ, как проходит обучение по тактической медицине в условиях войны и кто пользуется этой возможностью.

— Хотела бы спросить, как изменилась деятельность организации Солом’янські котики после 24 февраля и по настоящее время?

— Наша инициатива Солом’янські котики создавалась на базе двух сообществ выпускников и студентов КПИ и НАУ, которые до 24 февраля занимались разными проектами [связанными со сферами] города, образовательными, урбанистическими, выигрывали Общественный бюджет в Киеве пять лет подряд. А с 24 февраля мы сначала трансформировались в волонтерскую инициативу, которая помогала всем: защитникам, гражданским, ТРО, ВСУ всем, чем могли, любым снаряжением, одеждой, едой. А уже после первых месяцев полномасштабного вторжения мы трансформировали нашу деятельность, сфокусировались на направлении, в котором больше всего получаем экспертизу — это тактическая медицина.

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Мы обучаем защитников тактической медицине и снабжаем качественными аптечками. Второе направление, на котором фокусируемся, это гуманитарное разминирование. Хотим, чтобы как можно быстрее разминировали деоккупированные территории, всю Украину. Помогаем спасателям, полиции, саперам специальными наборами для разминирования, металлоискателями и другими необходимыми вещами. В свободное время проводим информирование населения, фестивали по минной безопасности в парках Киева. Как раз на прошлой неделе мы проводили целую неделю обучения в Киеве и планируем дальше. Это наши основные направления работы.

— Расскажите подробнее об инициативе по разминированию, что именно подразумевается под гуманитарным разминированием, можете объяснить нашим слушателям, о чем идет речь? И чем вы, как организация, можете в этом вопросе помочь?

— Территория части Украины была заминирована, на ней имели место военные действия. Вообще Украина сейчас по статистике является самой опасной страной, очень много взрывоопасных предметов разбросано и по деоккупированным территориям, и там, где еще ведутся боевые действия. По статистике ГСЧС, ближайшие десятки лет будут продолжаться разминирование. Саперы, ГСЧС, полиция разминируют эти взрывоопасные предметы, мины, бомбы, которые не взорвались или находятся где-то в лесах, на дорогах, чтобы люди могли вернуться к себе домой, к нормальной жизни. Мы в этом направлении помогаем специальными наборами для саперов, чтобы они могли быстрее разминировать, чтобы им было с чем работать, были инструменты. Также помогаем металлоискателями, чтобы быстрее находили все опасные предметы.

— Каждый человек, который сейчас нас слушает, может присоединиться к этому процессу, задонатив вам в благотворительный фонд. Необходимо ли делать какое-нибудь примечание, что это все на минную безопасность?

— Необязательно, благотворительные взносы можно задонатить в специальную банку для разминирования или нам в фонд, мы эти средства направляем на наши инициативы. Поэтому донейтите Солом’янським котикам и знайте, что защитники будут обучены, будут знать тактическую медицину и смогут оказать себе помощь на поле боя. И специалисты ГСЧС будут скорее разминировать деоккупированные территории, люди начнут возвращаться к себе домой.

— На уроках по минной безопасности, точнее на целом фестивале, который вы проводили, что прежде всего вы рассказываете для гражданских? Что и всем нашим слушателям нужно знать, какие правила обязательно соблюдать железобетонно, без этих знаний даже близко не подходить к территории, которая потенциально может быть заминирована?

— Мы уже провели в Киеве девять уроков по минной безопасности. Обучили более 1,5 тысяч человек. Это дети, взрослые, родители и в целом много киевлян. Наш фестиваль по минной безопасности делится на две локации: на одной из них специалисты ГСЧС, наши постоянные партнеры в этом направлении, рассказывают о разминировании, видах бомб, почему они опасны, как правильно обращаться, если наткнетесь на такую бомбу. А на второй локации, она более детская, из-за игрового формата детям рассказывают о важности минной безопасности. Конечно, первое, что нужно делать, когда вы увидите опасный объект, — от него следует отойти подальше и позвонить по телефону специалистам ГСЧС по номеру 101, они приедут и выяснят ситуацию, начнут разминировать, если это действительно проблемная ситуация.

— Если вернуться к тому времени, когда вы еще не сфокусировались на двух направлениях обучения такмеду и минной безопасности, можете вспомнить момент, как вы пришли к тому, что теперь это будут наши направления, а с остальным уже справятся другие активисты, волонтеры?

— Наша организация и команда в целом стратегически смотрит на многие вещи и процессы. В настоящее время мы понимали, что напряжение от Киева отходит, начинают работать аптеки, магазины, интернет-магазины. Власти уже в некоторых моментах начали более активно закрывать определенные направления. И мы понимаем, что волонтерство должно быть полезным, дублировать чьи-то функции — это немного неправильно, по моему мнению. Поэтому мы решили занять нишу, в которой мы видим, что и у нас есть экспертиза, и там есть большая потребность. К тому же мы знаем, что по Киеву, Украине есть другие волонтерские организации, которые также фокусируются на определенных направлениях. Мы знаем, что если будет такой запрос, мы просто направим наших друзей. Но заниматься всем — это было уже на тот момент сложной историей, потому что можно заниматься всем и никому не помочь. Лучше сфокусироваться на том, что лучше всего получается, и в итоге добиться положительного результата, дабы приблизить победу Украины.

— О другом вашем основном направлении, о тактической медицине хочу спросить. Что сейчас самое сложное в этом направлении?

— Наш фонд в направлении тактической медицины уже за три месяца существования научил более 10 тысяч военных, мы снабдили их всех аптечками по стандартам НАТО. Расширилась база наших врачей, которые могут вести тренинги и рассказывать, как правильно пользоваться аптечкой, потому что это одно из наших главных правил. Мы не просто выдаем человеку аптечку, ибо если он не будет знать, как ею пользоваться, он не поможет себе в нужный момент. Поэтому мы сначала обучаем военных, и только после этого выдаем аптечку, которую формируем по стандартам НАТО. Мы продолжаем проводить разъяснительную работу с разными магазинами, которые продают несертифицированные турникеты, или с разными другими волонтерами. Объясняем, что есть сертифицированные турникеты и именно их нужно покупать, передавать военным, потому что они спасут жизнь человеку на поле боя. Также мы расширили сеть наших инструкторов, что позволяет нам тренировать военных по всей Украине. Мы тренируем и в Николаевской области, Одессе, Днепре, недавно ездили в Харьков, где обучили Национальную полицию Харькова, Патрульную полицию Харьковской области, Национальную гвардию.

В этом направлении мы расширяемся, и следующий наш шаг — мы запустили Спільнокошт, чтобы обучать еще больше людей, не только военных, но и учить в свободное время гражданских. Потому что навыки к медицинской помощи крайне важны. И если как можно больше людей будут знать, как оказывать медицинскую помощь, это спасет жизни. Мы сейчас не знаем, куда полетит ракета и кому понадобятся навыки медицинской помощи. Также мы уже готовы обучать военных медиков, санитаров-стрелков. Для этого создали Спільнокошт, и в дальнейшем хотим открыть учебный центр, где одним из направлений станет тактическая медицина. Наши инструкторы смогут обучать еще больше людей, военных, защитников. Намерены приобрести также бус, чтобы быть еще более мобильными и доезжать в самые горячие точки, обучать защитников. Это основной вызов в этом направлении для нашей команды сейчас.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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