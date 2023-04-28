Ни одно животное не пострадало. Журналисты нашли героя вирусной аудиозаписи о спасении свиньи из колодца

В соцсетях завирусилась аудиозапись на которой слышно, как мужчина звонит к мастеру, который копает колодцы и просит его помочь достать свинью, которая упала в скважину.

Героя записи нашли BBC News Украина.

К мастеру по обустройству колодцев позвонил мужчина, который рассказал, что его жена забыла закрыть сарай, из-за чего их 180-килограммовая свинья выбежала и упала в 24-метровый колодец. Мужчина просил о помощи у мастера, который не остался равнодушным к этой фантастической истории. Геннадий Александрович из Сумской области откликнулся на просьбу о помощи.

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Мужчина проводил владельцу скота консультацию и активно готовил план спасения свиньи. Аудиозапись выложили в соцсеть. История не оставила безразличными слушателей, которые начали интересоваться судьбой животного.

Журналисты BBC News Украина нашли мастера, которым оказался 56-летний житель села Андрияшевка Геннадий Непомнящий. То, что он стал звездой TikTok, мужчина даже не подозревал. Также Геннадий рассказал, что никакой свиньи в колодце не было и над ним решили пошутить подвыпившие знакомые из соседнего села.

«Развели меня. Я колодцы чищу давно, так попробуй 180-килограммовую свинью наверх вытащить. Я уже чуть не поехал, у меня все было готово», — прокомментировал он.

Аудиозапись сделал сын кумы мастера, 15-летний Максим. После разоблачения лжи, парень не извинился перед Непомнящим, хотя это не сильно огорчило Геннадия.