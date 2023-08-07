Цифры ошеломляют. Минкульт сообщил, сколько объектов культурного наследия повредила Россия за 17 месяцев войны
23 июля россияне попали ракетой в Спасо-Преображенский собор в Одессе (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)
МКИП обновил данные о повреждениях объектов культурного наследия в Украине в результате российской агрессии за период с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2023 года.
За время с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 763 объекта культурного наследия страны. В частности, повреждениям и разрушениям подверглись 105 объектов национального значения, 595 объектов местного значения, 63 - только что обнаруженные, сообщает МКИП.
Памятники архитектуры составляют 241 объект, архитектуры и градостроительства — 218, истории — 185, архитектуры и истории — 28, монументального искусства — 19, градостроительства и монументального искусства — 17, археологии — 18, архитектуры, градостроительства и истории — 27, градостроительства — 5, науки и техники — 2, садово-паркового искусства — 1, архитектуры, градостроительства и монументального искусства — 1, архитектуры и монументального искусства — 1.
Из них с начала полномасштабного вторжения полностью были разрушены 23 памятника, частично повреждены 625 памятников, также до сих пор остается неизвестной степень повреждения 115 объектов.
Минкульт сообщил, что повреждения и разрушения памятников культурного наследия зафиксированы в 15 областях:
- Харьковская область — 207
- Донецкая область — 100
- Херсонская область — 76
- Киевская область — 69
- Одесская область — 69
- Черниговская область — 63
- Запорожская область — 35
- Львовская область — 32
- Днепропетровская область — 28
- Луганская область — 25
- Сумская область — 25
- Николаевская область — 22
- Хмельницкая область — 6
- Винницкая область — 4
- Житомирская область — 2
В ночь на 23 июля Россия ударила 19 ракетами разных типов по Одессе, девять из них украинским силам ПВО удалось сбить. По данным Одесского городского совета разрушениям и повреждениям подверглись 29 памятников архитектуры национального и местного значения.