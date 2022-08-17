Руководитель гуманитарного направления Фонда Сергея Притулы Екатерина Викторенкова рассказала Радио НВ, как гуманитарное направление фонда начало реализовывать проект временного жилья на деоккупированных территориях, чтобы не отрывать местную общину от родного населенного пункта.

— Мы все, наверное, в Украине уже хорошо знаем, что такое Фонд Сергея Притулы. Трудно найти человека, который бы хоть немного не скинулся на Байрактар. Но, возможно, меньше людей знают, что у Фонда существует и мощное гуманитарное направление. Я бы вас хотела попросить сначала рассказать нашим слушателям о гуманитарном направлении, чем сейчас занимается Фонд, каковы основные цели?

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— Действительно, во время мощной военной агрессии большее внимание уделяется милитарному направлению, и это понятно. Но на самом деле Фонд был основан в качестве помощи именно в гуманитарном направлении. Когда Фонд был основан, он помогал, начался COVID и он реализовывал гуманитарные проекты по помощи больницам во время COVID. Поэтому гуманитарное направление — это основное направление работы. После 24 февраля, когда в страну стали идти грузы гуманитарной помощи, как и любая волонтерская инициатива, люди самоорганизовались и стали принимать эти грузы, раскладывать. Сергей Притула обратился, я помню, к киевлянам, владельцам бизнеса с просьбой предоставить удобное складское помещение для такой работы. Такое помещение в безвозмездное использование было предоставлено, мы находимся там до сих пор, это действительно очень удобный склад, со всеми небольшими помещениями, там комфортно находиться и помогать.

Около 150 волонтеров за это время присоединились к помощи в гуманитарном направлении. Сегодня ситуация немного стабилизировалась и сейчас в наш Фонд, как наверняка во все фонды и организации, которые помогают гуманитарными грузами, немного снизилась эта помощь. Но мы решили использовать, и запросов стало меньше, к счастью, люди, вынужденные бежать из своих городов, поселков, их принимают в общине, да, повсюду по-разному. Но тем не менее, когда ты в общине, тебе окажут помощь, накормят, у нас люди друг друга не бросают. На сегодняшний день мы воспользовались определенным затишьем, что уже нет такого количества грузов и такого количества заявок на получение помощи, сели подумать, как нам дальше развивать это направление для того, чтобы быть наиболее эффективными в своей помощи.

В настоящее время продолжается стратегирование с главой Фонда Анной Гвоздяр, основателем Фонда Сергеем Притулой, со мной как координатором гуманитарного направления. Мы присоединяем всю команду гуманитарного направления, к концу августа — началу сентября у нас будет стратегический план, как мы дальше развиваемся, какие проекты планируем поддержать, какие проекты планируем начать. У нас большие планы на развитие этого направления, потому что основной вопрос, который перед нами стоит: как мы можем быть наиболее эффективными как Фонд Сергея Притулы.

— Я так понимаю, что в таких раздумьях и дискуссиях внутри команды и родилась идея проекта NEST, о семейном гнезде для семей, потерявших свои дома из-за войны. Расскажите подробнее, как вы планируете реализовывать его, чем будет отличаться эта деятельность от того, что делали раньше?

— Да, это интересный проект. Люди нуждаются в жилье, есть много инициатив, реализующих восстановление, ремонт или расчистку. Чем интересен проект NEST? Мы сосредоточены на том, чтобы не строить самостоятельно и не строить модульные городки, мы планируем ставить временные домики на той территории, на которой и стоял дом владельца, семьи. Это значит, что человек остается в своем городе, поселке, деревне, подведены все коммуникации, он интегрирован в свою общину, дети пойдут в ту же школу, то есть люди остаются на своей земле.

— Как будете определять, где именно вы можете это сделать? Идет речь в первую очередь об уже деоккупированных территориях (Киевщине, Черниговщине), где более или менее безопасно?

— Да, вы все правильно говорите. Мы решили начать с Киевской области, с Макаровского района, сильно пострадавшего от оккупации, там очень много разрушенных домов. И это близко к Киеву, нам удобно логистически настроить этот проект так, чтобы он работал как надо, как задумано, поэтому пока у нас есть договоренность с властями Макаровского района, что там будем устанавливать домики. Это только территории, о которых мы надеемся, что туда уже не вернутся российские войска, поэтому проектно пока Киевская область. Мы сейчас устанавливаем три домика, начали фандрейзинговую кампанию, сбор средств, а параллельно уже закончили проведение тендера производителей домиков. В тендере приняло участие около 30 компаний, очень интересные варианты. И в течение двух недель, похоже, должны быть результаты тендерного отбора, будем работать дальше.

— Это украинские компании, умеющие делать такое временное жилье? И выходит, что поскольку сейчас есть запрос, то и достаточно тех, кто этот запрос может удовлетворить?

— Да, принцип работы, это только украинские компании на сегодня. Потому что мы должны поддерживать украинского производителя, украинский бизнес, деньги в украинскую экономику. Потому это тендер среди украинских производителей. И тут я еще хочу добавить по гуманитарному направлению, что если раньше это преимущественно фуры, которые приезжали из-за границы и привозили нам продукты, средства гигиены, то сегодня мы также перенастраиваем процесс получения гуманитарной помощи таким образом: мы тоже будем начинать фандрейзинговую кампанию, привлекать деньги из-за границы на счета Фонда и покупать все необходимое у местного бизнеса, чтобы поддерживать местный бизнес, украинского производителя и деньги для украинского производителя.

— Что касается привлечения средств, можно ли сказать, что сейчас стало сложнее? Многие волонтеры говорят, что суммы донатов уменьшаются, стало труднее привлекать донаты. Есть ли у вас какие-то механизмы, как вы с этим справляетесь, где возможно есть альтернативные способы искать деньги?

— Я не знаю подробно, что в милитарном направлении происходит с привлечением, а по гуманитарному до сих пор у нас действительно не велось активных фандрейзинговых кампаний по привлечению денег, потому что очень много всего приезжало, хватало на деятельность Фонда. Вы правы в том, что привлекать стало сложнее, поэтому у нас есть еще один проект над которым мы работаем. То, что приезжала гуманитарная помощь, и мы ее распространяли, мы все это делали через CRM-систему. Да, она была настроена очень быстро, потому что нужно было работать и сегодня, когда у нас есть возможность немного приостановиться и перенастроить процессы таким образом, чтобы они были прозрачными и подконтрольными.

Мы работаем тоже при поддержке грантовой организации, работаем над усовершенствованием процесса получения и распространения гуманитарной помощи так, чтобы спроектировать процессы, чтобы донорам шла автоматизированная отчетность, чтобы было четко понятно, что мы получили, откуда, куда передали, по каким документам. И такой процесс прозрачного распространения, полагаем, может заинтересовать новых доноров, которые придут на прозрачные подконтрольные процессы. Над этим мы сейчас работаем и это может стать образцовой моделью, мы надеемся, планируем написать брошюру как любой организации, оказывающей гуманитарную помощь, делать свою деятельность прозрачно и подконтрольно. Мы считаем, что именно таким образом мы можем привлекать донорские деньги.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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