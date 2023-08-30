Британские и американские заведения продолжают доминировать в списках лучших вузов мира. Однако гегемония западного высшего образования — хрупкая, утверждают в разговоре с NV британские аналитики.

В юбилейном глобальном рейтинге университетов, который недавно обнародовала британская аналитическая компания Quacquarelli Symonds (QS), лидерские позиции привычно занимают американские и британские вузы. В списке топ-20 насчитывается десяток университетов с американской пропиской и четыре — с британской.

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Западные университеты получают большие пожертвования, необходимые для финансирования исследований, объясняет директор по коммуникациям QS Симона Биццозеро. И к тому же имеют разветвленные связи, давние традиции и публикуют свои исследования на английском — глобальном языке науки. Это обеспечивает британским и американским вузам преимущество в баллах по таким критериям как цитируемость сотрудников, академическая репутация и участие в международных исследованиях. Впрочем, заведения из неанглоязычных государств в последнее время укрепляют свои позиции.