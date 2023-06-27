«Было страшно». 16-летняя Дарина из Харькова в деталях рассказала BBC Украина, что произошло на концерте Лободы 27 июня, 12:32 ВВС Украина пообщалось с активисткой (Фото:СКРИНЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ)

Украинская певица Светлана Лобода, которая после 2014 года регулярно выступала и жила в России, приехала в воскресенье на концерт в Харьков. На видео в соцсетях видно, что поклонников ее творчества в городе оказалось немало. Но наибольшее внимание привлекла 16-летняя девушка Дарина Вдовенко, которая пришла на выступление с плакатом «Харьков без Лободы».

Українська співачка Світлана Лобода, яка після 2014 року регулярно виступала та жила в Росії, приїхала в неділю на концерт до Харкова. На відео у соцмережах видно, що її шанувальників в місті виявилося чимало.

Але найбільшу увагу привернула 16-річна дівчина Дарина Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом «Харків без Лободи». Весь концерт вона мовчки простояла з цим плакатом — навіть тоді, коли до неї привселюдно та під овації шанувальників підійшла поглузувати сама співачка.

Відео, де Лобода улесливо запитує дівчинку, хто заплатив їй гроші за таку акцію, розлетілося в інтернеті. Користувачі розгнівані, а сама Дарина стала героїнею соцмереж.

ВВС Україна поспілкувалася з активісткою і розпитала її, що відбувалося на цьому концерті, і як у Харкові, що зазнав чималих руйнувань від російських обстрілів, ставляться до співачки.

Сама Лобода у відповідь на хвилю обурення в соцмережах вже висловила повагу до вчинку дівчини.

Що сталося на концерті

16-річна Дарина, яка щойно випустилась зі школи, розповіла ВВС, що вона покидала місто у перші дні великої війни. Спочатку у межах області, а потім до родичів на захід України.

Але вже з початку 2023 року вона знову мешкає у рідному місті. Каже — іноді стає свідком російських обстрілів.

Дівчина каже, що дізналася про концерт Лободи у телеграм-каналах міста, і вирішила прийти туди, щоб нагадати людям про минуле співачки.

«Коли думала, йти чи не йти, міркувала над словами, які можна написати. Дійшла до такої думки і за кілька секунд наваяла те, що було».

Концерт Лободи зібрали в специфічному місці - неподалік від входу в зоопарк, біля фонтана з мавпами, які грають на музичних інструментах, що вже виклало багато насмішок серед українців.

Дарина каже, що зустрілася з першою реакцією на свій плакат із написом «Харків без Лободи» вже біля входу в зоопарк, де до неї «підійшла жінка, яка була дуже подібна на Лободу, і зі своєю подругою почала кидатися на мене із запитаннями».

«Це побачив якийсь чоловік, він був одягнутий у цивільне, але, може, це був військовий, і він став на мій захист, почав з ними говорити, казав, щоб я не звертала увагу».

Як і Дарина, жінка йшла на концерт Лободи.

Спочатку, розповідає про себе дівчинка, вона трималася скромно і стояла з плакатом серед натовпу, але і там до неї підходили люди. Була як підтримка, так і обурення.

«Та жінка, сестра-близнючка Лободи, як я кажу, спочатку питала, а потім і стверджувала, що я за 200 гривень стою».

У якийсь момент Дарина вирішила, що її має побачити більше людей і залізла на фонтан.

Дівчина зізнається — було страшно, особливо після того, як до неї підійшли охоронці «чи то парку, чи то Лободи»: «Вони вимагали, щоб я злізла з фонтану, але я вперто не хотіла».

Один охоронець, згадує Дарина, погрожував порвати плакат, якщо вона залишиться стояти на фонтані.

А потім несподівано для неї на фонтан забралася і сама Лобода, рухаючись в напрямку до дівчини.

«Моя хороша, ну хто тебе прислав?»

«Моя хороша, ну хто тебе прислав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто?» — підійшовши до дівчини, улесливим голосом промовляла Лобода.

Дівчина, вже не вперше за цей вечір почувши питання про гроші, не звертала на неї уваги, і співачка почала гладити її по голові та по спині.

У якийсь момент, як видно на відео, Дарина відсахнулася від неї, але і далі стояла на своєму місці.

«Я їй сказала, чому ви мене чіпаєте, мені неприємно — але вона або не почула, або проігнорила», — каже Дарина.

Публіка підбадьорювала Лободу, а та жінка, яка раніше чіплялася до дівчинки, розповідає Дарина, вигукнула, що «Харків без Лободи неможливий», що чути і на відео.

«Ну є люди завербовані, бачите, навіть сенсу звертатися до них немає», — сказала Лобода і відійшла від дівчини.

Переглянувши це відео у соцмережах, деякі українці рекомендують дівчині написати заяву в поліцію після такого публічного приниження, але Дарина каже, що принаймні поки що не планує цього робити.

Сама, але не одинока

На відео чути, як люди підтримують Лободу оваціями, а коли вона говорить із дівчиною, часом лунає сміх.

Але хоч Дарина і стояла на фонтані сама, вона не була без підтримки.

Дівчина каже, що вдячна хлопцю, який підійшов і стояв біля неї, як моральна підтримка.

На відео видно чоловіка, який стурбовано дивиться на Лободу, коли вона підходить занадто близько до дівчинки.

Були й інші люди, каже Дарина, які стояли біля неї, серед них і військовий.

«Вони просто стояли поряд, на тротуарі - можна сказати, як моя охорона», — каже вона.

Але Дарина каже, що їй сумно, що в розпал війни все ще є інші люди, які готові кричати, що Харків без Лободи неможливий.

«Думаю, Харків ставиться до Лободи приблизно 50 на 50, — каже Дарина. — У тому місці було мало тих, хто проти, тільки ті, хто за. Хто проти — прийшли, щоб по суті розчаруватися, подивитися, який відбувається жах із нашими людьми».

Але вона не розчарована, що обурених людей на концерті було надто мало.

«Через росіян багато хто виїхав, багато громадських діячів та активістів загинуло, є люди, які не мали такої можливості вийти з плакатом, як я. Хтось міг не побачити — багато хто дізнався про концерт після того, коли все закінчилося».

Уже після концерту, каже дівчина, до неї підійшли знайомитися люди.

Вони виявилися її однодумцями, обмінялися з нею контактами і разом з дівчиною покинули парк.

«Потім мене зустріла матір, передали фактично з рук в руки», — сміється Дарина.

Мама Тетяна каже, що побачила відео з Лободою та її донькою, розпереживалася за її безпеку та відразу ж викликала таксі.

«Дещо переживаю, щоб така надмірна увага не зіграла з нею злий жарт, — каже Тетяна ВВС. — Але так, я її підтримую і дякую всім за підтримку».

Позиція Лободи

Через три години після концерту, коли відео розійшлося соцмережами, Лобода написала у своєму інстаграмі, що «пишається» Дариною.

«Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом „Харків без Лободи“ — я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку. Я поважаю це, бо теж добре знаю, що таке йти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляційною. Мені шкода, якщо хтось вбачає у цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу», — написала співачка.

Вона подякувала «решті міста, дорослим та дітям за неймовірний, теплий концерт». І пообіцяла повернутись із сольним концертом у Харків.

«Ясно, що це неправда, нічого вона мною не пишається, — реагує на це Дарина. — Абсолютно незрозуміло, для чого робити таке прикре самогубство, так би мовити, тому що ці її слова абсолютно не сходяться з її діями».

Getty Images Лобода на концерті в Ризі 14 серпня минулого року

Її не розчулює поведінка співачки після 24 лютого 2022 року. Хоча через кілька днів після повномасштабного вторгнення Лобода чітко і гучно підтримала українців, а потім з дітьми поїхала з Москви.

«У мене в Києві моя сім'я, мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі», — говорила заплакана Лобода 28 лютого на відео в своїх соцмережах.

Зараз цього відео вже немає в її інстаграмі, але Дарині запам’яталося, як в той день співачка не змогла назвати країну, яка почала цю війну.

«Я вас дуже прошу, тих, хто може зупинити цей жах. Адже ми всі - ми всі маленькі люди. Ми нічого не можемо», — сказала тоді Лобода.

Що буде далі?

Те, що зробила Лобода після 24 лютого, міркує Дарина, не надто схоже на «покаяння».

"І не думаю, що можна це так швидко зробити. Вибачте, але це людина, яка роками робила бізнес на Росії, знімалася на пропагандистських каналах, виступала в Януковича, отримувала російські музичні нагороди", — каже дівчина.

Натомість співачка зараз в своїх соцмережах публікує відео зі своїх концертів у Європі, де на сцені видно українські прапори, а також навідує українських біженців, постить фото з візитів до різних медзакладів.

Перед тим, як приїхати до Харкова, Лобода навіть побувала в звільненому Херсоні.

«Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут», — написала вона під постом про Херсон цитату з пісні Скрябіна, яку співала в звільненому місті.

Лобода і далі планує організовувати концерти в Україні.

«Сьогодні ми продовжили поїздку Сходом України», — писала вона в інстаграмі, коментуючи концерт у Харкові.

Це була перша акція Дарини, раніше вона не брала участі в чомусь подібному, але після того, як познайомилася після концерту зі своїми однодумцями, зізнається, що задумується і над наступними пікетами.

«Якщо вона захоче (сольний концерт. — Ред.) організувати, то ми теж дуже сильно захочемо його відвідати», — міркує дівчина.

«Було б дуже гарно якось рухати цей процес деколонізації», — каже Дарина про свої плани на майбутнє. І найближчі з них — вступити вчитись на дизайнерку.