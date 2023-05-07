6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы. Без мемов не обошлось.

Весь мир следил сегодня за коронацией британского монарха Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы. В соцсетях активно обсуждают историческое событие, шутят над членами королевской семьи и делают бесконечные мемы.



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Фото: Когда подаешь заявление об приеме на работу и когда получаешь ее

Фото: twitter.com/HaharinCoh

«Скажите Чарльзу, что испортила погоду я» — намекают, что дождь на британскую столицу послала с того света первая жена Чарльза, принцесса Диана.



Фото: twitter/michelle_byoung

Австралийский певец Ник Кейв посетил коронацию.

Не обошлось без мемуаров принца Гарри.

Среди гостей заметили и смерть с косой:

Принц Луи – мем дня сам по себе:

Шутят и о Кэти Перри, которая не может найти свое место:

Упоминают один из эпизодов сериала «Корона»:

А тут нужно включить звук:

А вот и ссылка на сагу Звездные войны. Принца Луи сравнили с Люком Скайуокером: