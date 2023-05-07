«Доброго вечора, ми з України». Мемы о коронации Чарльза ІІІ заполнили соцсети — здесь и зевающий принц Луи, и месть принцессы Дианы
Мемы с коронации Чарльза ІІІ (Фото:Andy Hooper/Pool via REUTERS)
6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы. Без мемов не обошлось.
Церемония коронации короля Чарльза и королевы Камиллы: онлайн
Весь мир следил сегодня за коронацией британского монарха Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы. В соцсетях активно обсуждают историческое событие, шутят над членами королевской семьи и делают бесконечные мемы.
«Скажите Чарльзу, что испортила погоду я» — намекают, что дождь на британскую столицу послала с того света первая жена Чарльза, принцесса Диана.
Австралийский певец Ник Кейв посетил коронацию.
Не обошлось без мемуаров принца Гарри.
Среди гостей заметили и смерть с косой:
Принц Луи – мем дня сам по себе:
Шутят и о Кэти Перри, которая не может найти свое место:
Упоминают один из эпизодов сериала «Корона»:
А тут нужно включить звук:
А вот и ссылка на сагу Звездные войны. Принца Луи сравнили с Люком Скайуокером: