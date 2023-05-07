«Доброго вечора, ми з України». Мемы о коронации Чарльза ІІІ заполнили соцсети — здесь и зевающий принц Луи, и месть принцессы Дианы

7 мая, 02:06
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Мемы с коронации Чарльза ІІІ (Фото:Andy Hooper/Pool via REUTERS)

Мемы с коронации Чарльза ІІІ (Фото:Andy Hooper/Pool via REUTERS)

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы. Без мемов не обошлось.

Церемония коронации короля Чарльза и королевы Камиллы: онлайн

Весь мир следил сегодня за коронацией британского монарха Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы. В соцсетях активно обсуждают историческое событие, шутят над членами королевской семьи и делают бесконечные мемы.

Видео дня

https://twitter.com/Poll_in/status/1654809812708872194
https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0DULRrmrRAeitdbUgn1XmYVyuarJhKxGzgmZVZC2RzFhWGSSctpU8FkxmBVuDjPJal
Когда подаешь заявление об приеме на работу и когда получаешь ее
Фото: Когда подаешь заявление об приеме на работу и когда получаешь ее
twitter.com/HaharinCoh
Фото: twitter.com/HaharinCoh

«Скажите Чарльзу, что испортила погоду я» — намекают, что дождь на британскую столицу послала с того света первая жена Чарльза, принцесса Диана.

twitter/michelle_byoung
Фото: twitter/michelle_byoung
https://twitter.com/Fortis_rune/status/1654813449057193989
https://twitter.com/craigblyth_/status/1654791113956290561

Австралийский певец Ник Кейв посетил коронацию.

https://twitter.com/pollybirkbeck/status/1654812126735749121?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654812126735749121%7Ctwgr%5E0281cdb3f812019ad718576ece60d48f4ff0207c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indy100.com%2Fviral%2Fcoronation-memes-king-charles-jokes
https://twitter.com/edcumming/status/1654765655801954305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654765655801954305%7Ctwgr%5E0281cdb3f812019ad718576ece60d48f4ff0207c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indy100.com%2Fviral%2Fcoronation-memes-king-charles-jokes

Не обошлось без мемуаров принца Гарри.

https://twitter.com/elliot_gonzalez/status/1654792539944222720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654792539944222720%7Ctwgr%5E0281cdb3f812019ad718576ece60d48f4ff0207c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indy100.com%2Fviral%2Fcoronation-memes-king-charles-jokes

Среди гостей заметили и смерть с косой:

https://twitter.com/realjoegreeeen/status/1654774890237394945

Принц Луи – мем дня сам по себе:

https://twitter.com/MatthewRimmer/status/1654805156939046912
https://twitter.com/veefeeley/status/1654822427581378562
https://twitter.com/enews/status/1654856288311083008
https://twitter.com/Number10cat/status/1654850905663995906

Шутят и о Кэти Перри, которая не может найти свое место:

https://twitter.com/PopBase/status/1654771589865693184

Упоминают один из эпизодов сериала «Корона»:

https://twitter.com/dilelannister/status/1654778373728616451

А тут нужно включить звук:

https://twitter.com/EflSimpsons/status/1654812563639500800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654812563639500800%7Ctwgr%5E0281cdb3f812019ad718576ece60d48f4ff0207c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indy100.com%2Fviral%2Fcoronation-memes-king-charles-jokes

А вот и ссылка на сагу Звездные войны. Принца Луи сравнили с Люком Скайуокером:

https://twitter.com/TobyonTV/status/1654797389494984705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654797389494984705%7Ctwgr%5E0281cdb3f812019ad718576ece60d48f4ff0207c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indy100.com%2Fviral%2Fcoronation-memes-king-charles-jokes
https://twitter.com/oreflyn/status/1654700506424434689
https://twitter.com/Vano2d/status/1654794765127364611
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Редактор: Кира Гиржева

Теги:   Реакция соцсетей Мемы Король Чарльз ІІІ Чарльз III Коронация Чарльза III

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