История одного преступления. Мог ли украинский «деревенский колдун» стать шпионом для российских ведьм — BBC Украина 18 апреля, 19:06 В коллаже использована иллюстрация французского художника XIX века Александра Габриеля Декампа Шабаш ведьм для пьесы Шекспира Макбет (Фото:BBC News Украина)

СБУ заподозрила в жителе Николаевщины российского шпиона. Тот оказался местным «колдуном» и фанатом «русских ведьм». Подробности — в материале Олега Черныша, BBC Украина.

У лютому українські правоохоронці запідозрили в шпигунстві і затримали мешканця села на Миколаївщині. За даними слідства, він не просто схвалював «агресію РФ», але ще й збирав секретну інформацію для «імперії відьом Росії».

У середині лютого майже непомітною пройшла новина, що СБУ затримала підозрюваного у шпигунстві на Росію в Миколаївській області.

Це й не дивно, адже лік підозрюваних і навіть засуджених українців за роботу на російські спецслужби вже йде на тисячі.

Однак миколаївський випадок все ж відрізняється від аналогічних справ. Річ у тому, що затриманий, за даними слідства, був завербований спілкою російських чаклунів і чаклунок — «Імперією найсильніших відьом» («Империя сильнейших ведьм» або ж ИСВ).

Сам себе затриманий також вважає «чаклуном».

Що відомо про справу?

Затриманим виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Його звати Василь Романішин.

Це ВВС підтвердили джерела в правоохоронних органах, дані з сайту судової влади, а також його адвокат Руслан Пілюк.

Щодо професійної діяльності, то в соцмережі «Вконтакте», де Романішин має псевдонім «Василий Романов», вказано, що він працював слюсарем на кораблебудівельних заводах в Керчі і Миколаєві, але зараз проживає у Врадіївці і веде своє господарство.

Навчався на бакалавраті в Миколаївському аграрному університеті на кафедрі експлуатації тракторів і інших сільськогосподарських машин.

Своє основне на цей час захоплення чоловік не приховує. Його соцмережі присвячені виключно питанням магії, чаклунства, відьмацтва, езотерики.

Чільне місце серед його кумирів займає «головна відьма Росії» — Альона Полинь та її організація «Імперія найсильніших відьом».

Власне, викладена в судових рішеннях інформація, вказує на те, що Романішина підозрюють у шпигуванні саме для «російських відьом».

Спочатку українські правоохоронці встановили, що Романішин 7 жовтня 2022 року лайкнув публікацію «Ритуал від Альони Полинь на підтримку президента РФ Володимира Путіна в День народження».

Суть обряду полягає в тому, що треба запалити «червону нецерковну свічку» і 9 разів прочитати коротке «побажання сили» для Путіна.

Цей «лайк» на картинці у ВК українські силовики розцінили як «поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України» (ч.2 ст. 436−2 Кримінального кодексу).

Аналогічну дію Романішин вчинив 20 вересня 2022 року, коли лайкнув публікацію із зображенням Путіна з групи ВК під назвою «Россия великая страна ура».

Ці дії виявило місцеве управління СБУ, а згодом передало матеріали для розслідування поліції. За скоєне Романішину загрожувало до 8 років в’язниці.

Викриття підозрюваного відбулося на початку лютого, суд арештував його 4 лютого із заставою 217 тисяч гривень. Слід зауважити, що про ніяке шпигунство в матеріалах справи тоді ще не йшлося.

Telegram/Tsaplienko Журналіст і воєнкор Андрій Цаплієнко першим виклав незаблюрені фото підозрюваного і назвав його прізвище

Telegram/Tsaplienko Василь Романішин в суді. Він досі перебуває під арештом

Однак 15 лютого пресцентр СБУ публікує реліз, в якому повідомляється про затримання «агента ФСБ, який зливав ворогу дані про оборону Миколаєва».

Підозрюваний — той самий Василь Романішин з села Врадіївка. Але тепер йому окрім «виправдання збройної агресії РФ» інкримінується ст. 111 — «шпигунство».

"Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу «Вконтакте», — зазначала СБУ. — За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону".

Підозрюваного начебто завербував «російський блогер, який працює на ФСБ»:

«Для цього він створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об'єкти та відправляв їх „зв'язковому“ через анонімні месенджери».

«Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі», — заявляла СБУ. За її даними, чоловік начебто передавав росіянам «інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан».

В опублікованих судових рішеннях від березня вже детально розкривається механізм, у якому саме шпигуванні підозрюють мешканця Врадіївки. Робив він це начебто за допомогою тієї самої «Імперії відьом Росії»

«Улюблена відьма Путіна»

Цю організацію створила 42-річна мешканка Москви Альона Полинь (справжнє ім'я Олена Сулікова) ще в 2015 році. З того часу вона стала дуже популярною. Не в останню чергу, через свою беззастережну підтримку дій російської влади і особисто Володимира Путіна.

Апофеозом цього стало проведення 5 лютого 2019 року «відьмацького зібрання» в Москві для «підняття рейтингу Путіна».

Декілька десятків жінок і чоловіків, які називають себе «відьмами» і «відунами», провели обряд на підтримку російського президента. За його підсумками Полинь заявила про «позитивний ефект» для очільника Кремля.

«Я вже бачу цей результат, він вже практично відчутний. Звичайно, ми не розраховуємо на те, що хтось із владних структур — президент чи ще хтось там, чи його радники якимось чином скажуть, навіть якщо будуть якісь результати», — коментувала вона це в ефірі телеканалу «Дождь».

Крім цього, Полинь та її організація проводила «відьмацькі конгреси» за підтримки мерії Москви, а також спільні заходи з депутатами Держдуми. На них вона лобіювала законодавче регулювання роботи «чаклунів і магів» в Росії.

Власне, тісні контакти з владою призвели до того, що в ЗМІ Альону Полинь почали називати «улюбленою відьмою Путіна».

Сама «відьма» в інтерв'ю російським ЗМІ повідомляла, що свої «здібності» отримала від бабусі, яка була знахаркою, одруженою із співробітником КДБ СРСР.

Вона твердить, що вперше використала гіпноз у 9 років, а «зцілила» людину — в 14. Вищу освіту не отримала, але пройшла курси гіпнозу і практикувалась у закордонних і російських «шаманів». На телебачення потрапила в 2013 році, де під час токшоу начебто виявила у глядача в залі «відсутність однієї нирки».

З того часу популярність відьми почала зростати в геометричній прогресії. Вона стала постійним експертом на російському телебаченні, давала астрологічні прогнози в ЗМІ і брала участь в телешоу «Битва екстрасенсів». Стабільним залишилось лише одне — її безмежна підтримка російської влади і президента.

В 2019 році Полинь прогнозувала настання кінця світу в 2025. Щоправда, вона зауважила, що йдеться не про смерть усього живого, а про кінець «білого світла», тобто про «зміну кольорової гами» нашого світу.

Щодо актуальних подій, то в березні відьма прогнозувала, що Україна «роздробиться», але продовжить вести партизанську війну проти РФ, а президент Зеленський не загине, а буде «поступово зникати з екранів».

Слід зауважити, що свої послуги Полинь надає на платній основі. На сайті «Імперії відьом» розписаний прайс.

Наприклад, на Великдень 16 квітня відьма проводитиме «обряд плодючості» по фотографії. Це задоволення коштує 3500 рублів (майже 1600 гривень). Крім грошей, клієнт має приготувати для обряду паску.

А от курс «Моделювання успіху» коштуватиме аж 500 тисяч рублів (226 тисяч гривень).

Продає Альона Полинь і «необхідні для ритуалів» знаряддя і предмети. Наприклад, ляльки вуду. Періодично вона викладає відео спілкування з духами померлих знаменитостей. Зокрема в грудні 2021 року вона «розпитувала» російського композитора Олександра Градського, який помер від інфаркту в листопаді того ж року.

«Империя сильнейших ведьм» Відьма Полинь надає широкий спектр послуг. Від привороту до моделювання бізнес-кар'єри

«Чаклун» чи шпигун?

Українські правоохоронці вважають, що діяльність Альони Полинь і її «імперії» — це не просто захоплення езотерикою. На думку слідства, це вербувальний центр.

Зокрема, говорять матеріали слідства, Романішин, щоб долучитись до цього об'єднання чаклунів, начебто пройшов так звану «ініціацію», яка передбачає перевірку на прихильність ідеям створення «Новоросії» або анексії територій України.

Як встановили слідчі, 1 березня 2022 року на закритому форумі об'єднання «Імперія найсильніших відьом» закликали до «очищення рядів» від незгодних з політикою керівництва РФ. 12 березня на сайті організатор форуму закликала членів організації, які перебувають за кордоном, максимально допомагати російським військам та службі зовнішньої розвідки (СЗР).

Для цього вона розмістила посилання на телеграм-канал розвідки та на віртуальний кабінет СЗР у мережі TOR (браузер для прихованої навігації в Інтернеті).

Слідство встановило, що мешканець Врадіївки Василь Романішин з 15 до 22 березня минулого року під впливом цих закликів створив картографічні матеріали в Google Maps, де розмістив відповідні позначки про розташування сил оборони, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури в смт Врадіївка, а також в Миколаєві.

Ці матеріали він надіслав через соцмережу «Вконтакте» людині, яку СБУ називає «представником прокремлівської пропаганди» та контактною особою ФСБ і ГРУ.

СБУ Кадри затримання Романішина у Врадіївці

Адвокат українця заперечує «шпигунство» свого клієнта.

«В кожному селі є такий чоловік, якого називають „місцевий дурник“. І ось цей місцевий дурник вважав себе великим „колдуном“, в нього вдома були ляльки вуду і все таке», — пояснює Руслан Пілюк в розмові з ВВС Україна.

Він визнає, що його клієнт ставив «лайки» публікаціям «Імперії найсильніших відьом», але зауважує, що це не може вважатись «розповсюдженням матеріалів, які виправдовують агресію РФ».

А от, що стосується поміток на Гугл-карті, то, за словами адвоката, його підзахисний дійсно їх відправляв, але адресат їх так і не отримав.

«Слідство теж визнає, що повідомлення, яке він відправив, ніхто так і не отримав. Кому він відправив, теж не кажуть, просто пишуть «невстановлена особа — громадянин Росії».

Лінгвістична експертиза, яка б доводила провину Романішина, так і не була проведена, запевняє адвокат.

Станом на середину квітня слідство у справі завершене. Сільському «чаклуну» з Врадіївки світить довічне ув’язнення, без права на умовне.

Вже третій місяць він перебуває під вартою.