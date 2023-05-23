Спасительная стратегия. Готовы ли украинцы планировать жизнь в условиях полномасштабной войны

Украинцы не слишком склонны тщательно планировать собственную жизнь, как до войны, так и сейчас, отмечает профессор психологии Марианна Ткалич.



Марианна Ткалич, профессор психологии и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, рассказала в интервью NV об особенностях поведения соотечественников во время войны.

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«Теперь мы не планируем жизнь, но у нас и до полномасштабной войны 50% наших граждан не планировали свою жизнь вообще, — считает Ткалич, — Где-то так же и сейчас. Оказалось, что это спасительная стратегия».

«Мир, в котором все распланировано на 10 лет, он сразу разрушается», — объясняет она.

По ее словам, соответствующее исследование проводилось до полномасштабного вторжения, и тогда выяснилось, что 50% наших граждан не планируют свою жизнь. Психолог объясняет это скорее нашей ментальностью, чем внешними факторами. И сейчас такое же количество украинцев не планирует собственную жизнь, говорит Ткалич.

При этом специалисты только собираются более подробно исследовать стратегии поведения соотечественников в условиях войны.

«Есть результаты исследований экономических стратегий украинцев. Здесь я могу сказать, что нам менее присуща стратегия экономии, например. В этом плане у нас две стратегии — рациональная и гедонистическая — в плане покупок и тому подобное. И только на третьем месте стратегия экономить», — добавляет профессор.