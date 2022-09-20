В преддверии старта учебного года Минцифры получило 5 тысяч заявок от украинских школ на подключение укрытий к Wi-Fi и 2 тысячи из них уже имеют беспроводной интернет (Фото:Александр Медведев / НВ)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров — о Wi-Fi в школьных укрытиях, онлайн-платформах для обучения детей в эвакуации, а также об обновлении образовательных программ с прицелом на ИТ-рынок

Этой осенью начало учебного года в украинских образовательных учреждениях стало едва ли не самым сложным за все годы независимости: из-за обстрелов и отсутствия бомбоубежищ часть школ так и не открыла двери для своих учеников. Эти школьники, а также те, кто находятся с родителями за рубежом теперь учатся дистанционно.

Видео дня

Ради них, а также чтобы идти в ногу со временем, украинские чиновники взяли курс на цифровое образование и теперь существенно меняют учебные программы. Именно об этом вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал НВ.

— В условиях боевых действий образовательный процесс в украинских школах подвергся существенным изменениям. Что может предложить цифровое государство, чтобы его упростить?

— Во время COVID вместе с МОН и Украинским институтом развития образования мы запустили Всеукраинскую школу онлайн ( ВШО) — официальный ресурс, где согласно школьной программе размещены все учебные материалы. Там есть и курсы для детей, чтобы они могли учиться удаленно, и курс для учителей, чтобы они могли обучать дистанционно. Во время войны эта экосистема продуктов продолжает работать и стала еще более актуальной — она уже насчитывает 450 тыс. пользователей среди школьников и имеет более 5 миллионов просмотров уроков. Сейчас ВШО активно используют дети, находящиеся за границей.

Параллельно от украинских офлайн школ мы уже получили 5 тыс. заявок на подключение укрытий к Wi-Fi, из которых 2 тыс. уже обработали. Остальные 3 тыс. сейчас в процессе подключения. Мы делаем это без государственных средств, а за счет донатов от компаний. Они безвозмездно передают роутеры и нужную технику, а провайдеры подключают к интернету.

— Как сделать школьников более диджитальными, чтобы им было проще адаптироваться к новым реалиям обучения?

— Несмотря на войну, хотим построить образовательную систему, благодаря которой человек будет получать прикладные цифровые навыки. И чтобы эта траектория простиралась от детского садика до взрослой жизни.

Для этого мы вместе с образовательными экспертами и ИТ-специалистами обновили содержание школьного курса информатики. Теперь он будет охватывать такие направления — цифровую грамотность, медиатворчество, вычислительное мышление и программирование, анализ данных и моделирование. В этом году пилотируем этот новый курс в 50 школах, чтобы впоследствии масштабировать его на всю страну.

— А что изменится для взрослых учащихся и студентов вузов?

— Второе направление нашей работы — курс по ИТ-предпринимательству, который мы запустили вместе с кофаундинговой IT-компанией Genesis в университетах. Он о том, как создавать собственные ИТ-продукты и развивать их — от появления идеи до привлечения команды и инвестиций. Мы верим в страну предпринимателей, потому что они развивают инновации и создают рабочие места. И мы сейчас живем в цифровую эпоху, где компании с большой добавленной стоимостью создаются именно в технологической отрасли. Конечно, круто, если эти компании будут оставаться в Украине, развиваться и становиться миллиардными.

Кроме того, курс бесплатно доступен на Дія.Цифрова освіта. Там также у нас есть 85 образовательных сериалов для разного круга интересов: от того, что такое кибербезопасность или как платить коммуналку, до того, как работает искусственный интеллект. Там уже прошли обучение более 1,3 млн украинцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.