«Наше завтра придет». Почему стоит поддерживать проекты, напрямую не связанные с войной — разговор о сервисе Спільнокошт с Ириной Соловей
Ирина Соловей (Фото:Veteran Hub / Facebook)
Спільнокошт на сайте Большой Идеи — одна из украинских платформ, с помощью которых организации могут собрать деньги на собственный проект или реализовать стартап. Сервис был основан в 2012 году. С этого времени благодаря ему 566 проектов нашли 52 миллиона гривен финансовой поддержки.
Как работает совместное финансирование, на что собирают средства и как платформа изменилась за 10 лет, в эфире Радио НВ рассказала Ирина Соловей, руководящая партнерка Спільнокошта, соучредительница платформы социальных инноваций Большая Идея.
— Если говорить о краудфандинге, совместном финансировании, сборе средств на социальные, культурные, художественные проекты и не только, то у истоков этой деятельности, мне кажется, стоял именно Спільнокошт. Как изменилось то, что вы делаете с 2012?
— Начали мы десять лет назад. Слова краудфандинг люди в большинстве своем не знали. И первым вызовом было, как назвать эту историю совместного финансирования в Украине. Мы обратились к Юрку Зеленому, он ярый украинизатор. Рассказали ему о том, какую платформу мы создаем, что люди смогут приходить, размещать свои проекты, идеи, а другие смогут своими небольшими вкладами поддерживать их. И те проекты, которые привлекут достаточное количество средств, смогут получить это финансирование на реализацию. Он предложил вариант Спільнокошт.
И первая проверка реальностью была в 2012 году: «Вы хотите сделать большую, влиятельную платформу, а называете ее на украинском языке». Мое решение было следующим: если людям все равно придется выучить новое слово — краудфандинг ли, спільнокошт ли, или русскоязычный эквивалент этого, то, наверное, могут выучить и украинское.
Некоторое время люди вместе маркировали все, что делалось на сообщество. Через некоторое время краудфандинг выделился и это произошло довольно быстро. Уже в конце 2013 года на Майдане люди краудфандили и делали это по модели, которую предлагал Спільнокошт, — привлекали людей, предлагали приобщаться — кто сколько может, что было важно — отчитывались об использовании средств. Это для нас очень важный элемент, потому что мы строили Спільнокошт именно ради того, чтобы расширить источники формирования доверия в обществе.
А уж, к примеру, в 2022 году, краудфандинг просто взрывно распространился. Научились, благодаря определенным программам, в частности партнерским на Спільнокоште. Мы учили, что одним из мотивирующих элементов для сообщества приобщаться средствами является держание их в курсе событий, то есть, какой прогресс сбор средств имеет. Как оказалось, это существенно ускоряет сбор [средств]. И мы рады, что у нас есть этот опыт и теперь смоделированное знание доступно многим.
— Как сложно было привлекать средства в начале вашей деятельности? И как привлекать деньги сейчас? Даже без поправки на изменившуюся ситуацию 24 февраля, какие основные вызовы стояли тогда и сейчас? Можно ли сказать, что украинское общество научилось и восприняло, что можно скинуться и самим решить какую-то проблему, до которой у государства, например, руки не доходят?
— Классный вопрос. Это «профинансируйте нас, потому что до нашей темы у государства руки не доходят» было характерно в 2012 году, где-то до 2015 года.
Пока авторы называют релевантным для себя то, чтобы через краудфандинг проверять свои идеи. Раньше [говорили]: «У нас есть идея, без вас это не произойдет. Поддерживайте». Теперь говорят: «Как вам эта наша идея? Она вам отзывается?» Больше идет речь о содержательной и финансовой вовлеченности, то есть сообщество помогает организациям определять траекторию своего развития с участием сообщества. Для нас за 10 лет это существенные сдвиги.
С 2017 года мы вышли на модель софинансирования, когда международные организации удваивают собранные краудфандингом средства, УКФ — утраивал для проектов с фокусом на культуре для детей. И бизнес тоже приобщился.
Сейчас мы видим, что следующий [этап], к которому мы двигаем сейчас Спільнокошт, — это модель софинансирования применить для проектов послевоенной трансформации. Это когда то, что делается в сообществе, инициируется снизу, поддерживается гражданами и дальше софинансирование находится благодаря участию бизнеса, местного самоуправления, международных организаций. Это будет и о средствах, конечно, потому что Спільнокошт позволяет двигаться — делать первые шаги, когда другие игроки еще вызревают и ищут подтверждение, что это сработает, но это позволяет и создать роль для всех.
Теперь гражданин со своими ресурсами своим голосом определяет направление того, как локальное общество будет развиваться.
— Как работу Спільнокошта пришлось менять, когда началось полномасштабное российское вторжение?
— Наряд или формат, который у нас работает (когда средства прозрачно привлекаются, прозрачно передаются организациям, прозрачно расходуются, отчитываются), был подходящим инструментом для ситуации насущности и когда использование средств не всегда может быть задокументировано должным образом. Поэтому на время платформа замерла и это имело свои последствия.
Часть авторов, привлекших средства до 24 февраля, выбрали перечислить суммы на фонд Повернись живим, что мы сделали для них. Часть авторов решила подождать и через несколько месяцев возобновила свою деятельность, мы перечислили им средства. Думаю, что это важно, потому что мы в ситуации тотальной войны и победа должна быть тоже тотальной. Мы должны пусть в другом соотношении, но находить ресурс для тех вещей, которые нам нужны, если мы верим, что наше завтра придет.
А я очень сильно верю, что наше завтра придет, а значит, мы будем нуждаться и в книгах, и в образовательных проектах.
Для того, чтобы платформа могла позволить индивидуальным гражданам помогать благотворительными сборами, мы готовим новый раздел. Там, например, дизайнер сможет инициировать благотворительный сбор средств в пользу Повернись живим или другой общественной организации, а благотворитель за вклад определенной суммы будет иметь доступ к какому-то классному дизайну. Кто-то может сделать шрифты и за благотворительный взнос в пользу ВСУ предоставлять возможность пользоваться этим шрифтом.
Это как раз тот подход, который не истощает общество, хранящий связи, социальный капитал и строящий отношения. И крепость этих связей является крепостью социальной ткани: если у нас она будет крепкая — это то, что мы называем «вместе», это вместе будет крепче, если мы будем взаимными. На Спільнокоште именно эта философия со дня его основания.
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