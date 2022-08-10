Спільнокошт на сайте Большой Идеи — одна из украинских платформ, с помощью которых организации могут собрать деньги на собственный проект или реализовать стартап. Сервис был основан в 2012 году. С этого времени благодаря ему 566 проектов нашли 52 миллиона гривен финансовой поддержки.

Как работает совместное финансирование, на что собирают средства и как платформа изменилась за 10 лет, в эфире Радио НВ рассказала Ирина Соловей, руководящая партнерка Спільнокошта, соучредительница платформы социальных инноваций Большая Идея.

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— Если говорить о краудфандинге, совместном финансировании, сборе средств на социальные, культурные, художественные проекты и не только, то у истоков этой деятельности, мне кажется, стоял именно Спільнокошт. Как изменилось то, что вы делаете с 2012?

— Начали мы десять лет назад. Слова краудфандинг люди в большинстве своем не знали. И первым вызовом было, как назвать эту историю совместного финансирования в Украине. Мы обратились к Юрку Зеленому, он ярый украинизатор. Рассказали ему о том, какую платформу мы создаем, что люди смогут приходить, размещать свои проекты, идеи, а другие смогут своими небольшими вкладами поддерживать их. И те проекты, которые привлекут достаточное количество средств, смогут получить это финансирование на реализацию. Он предложил вариант Спільнокошт.

И первая проверка реальностью была в 2012 году: «Вы хотите сделать большую, влиятельную платформу, а называете ее на украинском языке». Мое решение было следующим: если людям все равно придется выучить новое слово — краудфандинг ли, спільнокошт ли, или русскоязычный эквивалент этого, то, наверное, могут выучить и украинское.

Некоторое время люди вместе маркировали все, что делалось на сообщество. Через некоторое время краудфандинг выделился и это произошло довольно быстро. Уже в конце 2013 года на Майдане люди краудфандили и делали это по модели, которую предлагал Спільнокошт, — привлекали людей, предлагали приобщаться — кто сколько может, что было важно — отчитывались об использовании средств. Это для нас очень важный элемент, потому что мы строили Спільнокошт именно ради того, чтобы расширить источники формирования доверия в обществе.

А уж, к примеру, в 2022 году, краудфандинг просто взрывно распространился. Научились, благодаря определенным программам, в частности партнерским на Спільнокоште. Мы учили, что одним из мотивирующих элементов для сообщества приобщаться средствами является держание их в курсе событий, то есть, какой прогресс сбор средств имеет. Как оказалось, это существенно ускоряет сбор [средств]. И мы рады, что у нас есть этот опыт и теперь смоделированное знание доступно многим.

— Как сложно было привлекать средства в начале вашей деятельности? И как привлекать деньги сейчас? Даже без поправки на изменившуюся ситуацию 24 февраля, какие основные вызовы стояли тогда и сейчас? Можно ли сказать, что украинское общество научилось и восприняло, что можно скинуться и самим решить какую-то проблему, до которой у государства, например, руки не доходят?

— Классный вопрос. Это «профинансируйте нас, потому что до нашей темы у государства руки не доходят» было характерно в 2012 году, где-то до 2015 года.

Пока авторы называют релевантным для себя то, чтобы через краудфандинг проверять свои идеи. Раньше [говорили]: «У нас есть идея, без вас это не произойдет. Поддерживайте». Теперь говорят: «Как вам эта наша идея? Она вам отзывается?» Больше идет речь о содержательной и финансовой вовлеченности, то есть сообщество помогает организациям определять траекторию своего развития с участием сообщества. Для нас за 10 лет это существенные сдвиги.

С 2017 года мы вышли на модель софинансирования, когда международные организации удваивают собранные краудфандингом средства, УКФ — утраивал для проектов с фокусом на культуре для детей. И бизнес тоже приобщился.

Сейчас мы видим, что следующий [этап], к которому мы двигаем сейчас Спільнокошт, — это модель софинансирования применить для проектов послевоенной трансформации. Это когда то, что делается в сообществе, инициируется снизу, поддерживается гражданами и дальше софинансирование находится благодаря участию бизнеса, местного самоуправления, международных организаций. Это будет и о средствах, конечно, потому что Спільнокошт позволяет двигаться — делать первые шаги, когда другие игроки еще вызревают и ищут подтверждение, что это сработает, но это позволяет и создать роль для всех.

Теперь гражданин со своими ресурсами своим голосом определяет направление того, как локальное общество будет развиваться.

— Как работу Спільнокошта пришлось менять, когда началось полномасштабное российское вторжение?

— Наряд или формат, который у нас работает (когда средства прозрачно привлекаются, прозрачно передаются организациям, прозрачно расходуются, отчитываются), был подходящим инструментом для ситуации насущности и когда использование средств не всегда может быть задокументировано должным образом. Поэтому на время платформа замерла и это имело свои последствия.

Часть авторов, привлекших средства до 24 февраля, выбрали перечислить суммы на фонд Повернись живим, что мы сделали для них. Часть авторов решила подождать и через несколько месяцев возобновила свою деятельность, мы перечислили им средства. Думаю, что это важно, потому что мы в ситуации тотальной войны и победа должна быть тоже тотальной. Мы должны пусть в другом соотношении, но находить ресурс для тех вещей, которые нам нужны, если мы верим, что наше завтра придет.

А я очень сильно верю, что наше завтра придет, а значит, мы будем нуждаться и в книгах, и в образовательных проектах.

Для того, чтобы платформа могла позволить индивидуальным гражданам помогать благотворительными сборами, мы готовим новый раздел. Там, например, дизайнер сможет инициировать благотворительный сбор средств в пользу Повернись живим или другой общественной организации, а благотворитель за вклад определенной суммы будет иметь доступ к какому-то классному дизайну. Кто-то может сделать шрифты и за благотворительный взнос в пользу ВСУ предоставлять возможность пользоваться этим шрифтом.

Это как раз тот подход, который не истощает общество, хранящий связи, социальный капитал и строящий отношения. И крепость этих связей является крепостью социальной ткани: если у нас она будет крепкая — это то, что мы называем «вместе», это вместе будет крепче, если мы будем взаимными. На Спільнокоште именно эта философия со дня его основания.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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