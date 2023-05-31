Потеряли работу из-за войны, выгорели и хотите сменить сферу, работаете на производстве, но не имеете соответствующего диплома? Пригодятся краткосрочные курсы на базе учреждений профессионального образования. Рассказываем, как это работает на практике.

Валентина Вишневская шьет с детства. Сколько себя помнит, женщина постоянно за машинкой: что-то отремонтировать, подвернуть, доточить — все эти действия она выполняет автоматически. Умение шить, по ее словам, очень помогает в повседневной жизни: дома всегда найдется вещь, которую надо усовершенствовать.

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Без профильного образования, но с большим опытом Валентина пришла работать в ателье. На практике освоила немало новых умений, искала решения, чтобы удовлетворить запрос клиентов или поразить их.

В апреле на базе Ровенского центра профессионально-технического образования сервиса и дизайна закончила краткосрочные курсы по профессии «Швея».

«Благодаря этому обучению открыла для себя сферу профессионального образования и узнала немало полезного, в частности, в обработке различных швов. Теперь понимаю, что должна совершенствовать дальше», — делится Валентина.

Обучение по направлению «Швея» 1−2 разряда продолжалось в течение 10 дней. Студенты учились делать различные виды швов, шили постели и т. п.

Такие краткосрочные курсы на базе профтехов позволяют быстро узнать о новом виде деятельности, усовершенствовать свое мастерство тем, кто уже работает, повысить квалификацию и получить сертификат, который можно показать потенциальным работодателям.

Это актуально во время, когда многие потеряли работу из-за войны, сменили свое место жительства и хотят быстро овладеть новой профессией. А для учреждений профессионального образования — это еще и возможность заявить о себе на рынке и подготовить квалифицированных специалистов по популярным направлениям.

«Основная задача краткосрочных курсов — чтобы человек на выходе не просто имел представление о профессии, а мог сделать изделие своими руками. Мы не только демонстрируем, что можем, мы учим изготавливать то или иное изделие, которое слушатель сделает в соответствии с заданными параметрами. Именно качественное изделие — основной результат такого обучения», — рассказывает старшая мастер, координатор краткосрочных швейных курсов Ровенского центра профессионально-технического образования сервиса и дизайна Наталья Хилюк.

Чтобы организовать такие курсы, учебному заведению нужно иметь необходимые ресурсы. Прежде всего надлежащую материально-техническую базу, соответствующее оборудование, педагогов и мастеров производственного обучения, которые владеют современными технологиями и готовы делиться опытом.

«Заведение должно предложить желающим овладеть новой профессией концентрированную учебную программу, максимально направленную на получение практических навыков», — отмечает генеральная директор Директората профессионального образования Ирина Шумик.

Небольшой срок обучения обусловлен еще и тем, что в профессиях практического направления человек часто уже имеет немало навыков, полученных в процессе непосредственной деятельности, и стоит только усовершенствовать те или иные умения или подтвердить их наличие документально. Если такой сертификат выдает учебное заведение, это упрощает легитимизацию специалиста перед работодателем.

Быстро обучить работника можно и по конкретному запросу работодателя. Это зависит от сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями. Частой такая кооперация между малым бизнесом и образованием налажена в сферах гостинично-ресторанного, швейного, парикмахерского дела, пищевой промышленности.

Фото: Слушатели краткосрочных курсов

Инициативу краткосрочных курсов по разным направлениям активно поддерживают в Министерстве образования и науки Украины.

Так, на базе «Лаборатории инновационных пищевых технологий», которая работает в Ровенском высшем профессиональном училище ресторанного сервиса и торговли, постоянно продолжается обучение не только для соискателей образования, но и самозанятого населения, представителей сферы общественного питания, которым нужно повышать свою квалификацию.

«Чаще всего обращаются работники школьных столовых. Но есть и случаи, когда на короткое обучение приходят из небольших ресторанчиков, кафе, пиццерий, которых в городе много. Потому что имеющееся в лаборатории оборудование, например, для вакуумного приготовления пищи может позволить себе не каждый небольшой бизнес», — рассказывает директор училища Виктор Рудык.

Наибольшей популярностью в профтехе пользуются мастер-классы по приготовлению пиццы и шаурмы.

Постоянные обучения для специалистов сферы общественного питания проводят также во Львовском профессиональном колледже гостинично-туристического и ресторанного сервиса. Происходят они в Учебном практическом центре инновационных ресторанных технологий, в поварской и кондитерской лабораториях. Здесь повышают свою квалификацию сомелье, бармены и бариста, повара многочисленных заведений Львова.

«Каждую неделю у нас проходят мастер-классы по изготовлению десертов и пирожных. Обращаются граждане, которые переехали во Львов из других регионов и хотят быстро овладеть новой профессией. Многие проходят курсы, чтобы запустить свое дело», — говорит директор колледжа Анна Балущак.

Обучение для взрослого населения может финансироваться как за свой счет, так и за счет предприятия, где работает специалист, а также при поддержке грантов и доноров.

Популярны также варианты онлайн-обучения и повышения квалификации. Например, курсы из сферы здравоохранения, строительства, информационно-коммуникационных технологий, социально-психологической работы, педагогики, предпринимательства и менеджмента доступны на странице программы «EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины». Ее учебные блоки разработаны с учетом европейских практик в сфере профессионального образования.

Каждый курс в среднем охватывает от 12 до 20 часов учебной активности, из которых не менее 4 часов посвящены наработке практических навыков. Также есть блоки, посвященные современным подходам к управлению тем или иным процессом, развитию предпринимательских навыков, организации собственного дела и т. п. Сейчас же наибольшей популярностью пользовались курсы по оказанию первой домедицинской и социально-психологической помощи, освоение цифровой компетентности и создание цифрового контента, а также работа на строительной площадке.

Всего для участия зарегистрировалось более 17 тысяч граждан, более 12 тысяч успешно прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. Разработанные курсы доступны для всех желающих на платформе дистанционного обучения «Профессиональное образование онлайн».

Важно понимать: краткосрочный учебный курс является вводным в профессию. Он не может заменить профессионального образования, но позволит сделать первые шаги в отрасли, сменить сферу деятельности или повысить свою квалификацию. Такая практика соответствует принципам обучения в течение жизни, позволяет быстро ориентироваться на рынке труда, найти свою нишу.

С перечнем образовательных учреждений и учебно-практических центров, которые функционируют на их базе, можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Украины.

Виктория Назарук

Эта публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза и его государств-членов Германии, Финляндии, Польши и Эстонии в рамках программы «EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины». Программа имеет целью оказать поддержку во внедрении реформы профобразования и модернизации инфраструктуры выбранных учебных заведений. Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ее авторов и не может никоим образом восприниматься как отражающее взгляды Европейского Союза, его государств-членов и Программы.