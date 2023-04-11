За последние полгода жизнь в Авдеевке, которую сейчас пытаются оцепить российские войска, сильно изменилась. Журналисты проекта Украинский Свидетель посещали город в августе 2022 года — и снова приехали туда в феврале 2023, чтобы снять эти изменения.

На видео, опубликованном проектом Украинский Свидетель, город Авдеевка, Донецкая область. Россияне бросают большие силы на продвижение в этом районе, однако Авдеевка остается под контролем ВСУ. Местные жители, не выехавшие из города, живут в постоянной опасности.

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Украинский Свидетель уже был здесь в августе 2022, тогда съемочная группа попала под российский обстрел. Как изменился город за полгода войны? Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

В больнице больше разрушений. Я уже не могу сосчитать количество попаданий, но их точно больше десятка. Есть дыры в крыше, разбиты окна в палатах. Виталий Сытник медицинский директор Авдеевской больницы

Виталий остался единственным врачом в заведении. Но ему помогают четыре дежурящих медсестры и санитарки.

Увеличилось количество пациентов. Тяжелораненых отправляем в города, где больницы еще работают: Покровск, Селидово. Мы заботимся о пациентах с легкими травмами: перевязываем и оказываем первую помощь. говорит врач

Но, несмотря на то, что ситуация в городе критическая, магазины еще работают. Как говорит здешняя продавщица:

Для людей здесь есть все.

Работают и банковские терминалы.



По словам военного с позывным Техас, россияне обстреливают город хаотично.

Очень много раненых и убитых. Это мешает боевым действиям, потому что этих людей нужно вывозить. говорит он

До полномасштабного вторжения количество жителей составляло около тридцати тысяч человек, но они начали выезжать в апреле-мае 2022 года, когда обстрелы стали массированными. Военные говорят: проукраинское население уехало из города в первую очередь.

Оставались те, кто считал, что они «вне политики». командир роты полиции спецназначения с позывным Лютый

При этом раньше авдеевцев эвакуировали каждый день, а теперь это происходит не часто: желающих уехать почти не осталось.



Бус будет тогда, когда хотя бы один человек захочет уехать. Он приедет даже за одним человеком. говорит военный

Представители военной администрации занимаются гуманитарной помощью — например, развозят хлеб.

Работаем с волонтерами. Еженедельно привозим около 1000 батонов. Игорь Пушкарев представитель администрации

Волонтеры и военная администрация обеспечивают граждан не только продовольствием, но и дровами, средствами личной гигиены.

Но, к сожалению, в городе практически уничтожена критическая инфраструктура.

Сидим в подвале – без туалета, без воды. Мерзнем и умираем. описывает жизнь в Авдеевке одна из местных жительниц, которая идет с ведром за водой

Представители полиции остаются в городе.

Здесь есть гражданские. Мы, полиция, символизируем здесь власть и украинское государство. Мы отсюда не выйдем. добавляет напоследок Лютый