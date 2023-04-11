«Мерзнем и умираем». Вся боль прифронтового города Авдеевка, который россияне сейчас пытаются окружить — видео
Как сейчас живет Авдеевка (Фото:Украинский свидетель)
За последние полгода жизнь в Авдеевке, которую сейчас пытаются оцепить российские войска, сильно изменилась. Журналисты проекта Украинский Свидетель посещали город в августе 2022 года — и снова приехали туда в феврале 2023, чтобы снять эти изменения.
На видео, опубликованном проектом Украинский Свидетель, город Авдеевка, Донецкая область. Россияне бросают большие силы на продвижение в этом районе, однако Авдеевка остается под контролем ВСУ. Местные жители, не выехавшие из города, живут в постоянной опасности.
Украинский Свидетель уже был здесь в августе 2022, тогда съемочная группа попала под российский обстрел. Как изменился город за полгода войны? Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
В больнице больше разрушений. Я уже не могу сосчитать количество попаданий, но их точно больше десятка. Есть дыры в крыше, разбиты окна в палатах.
Виталий остался единственным врачом в заведении. Но ему помогают четыре дежурящих медсестры и санитарки.
Увеличилось количество пациентов. Тяжелораненых отправляем в города, где больницы еще работают: Покровск, Селидово. Мы заботимся о пациентах с легкими травмами: перевязываем и оказываем первую помощь.
Но, несмотря на то, что ситуация в городе критическая, магазины еще работают. Как говорит здешняя продавщица:
Для людей здесь есть все.
Работают и банковские терминалы.
По словам военного с позывным Техас, россияне обстреливают город хаотично.
Очень много раненых и убитых. Это мешает боевым действиям, потому что этих людей нужно вывозить.
До полномасштабного вторжения количество жителей составляло около тридцати тысяч человек, но они начали выезжать в апреле-мае 2022 года, когда обстрелы стали массированными. Военные говорят: проукраинское население уехало из города в первую очередь.
Оставались те, кто считал, что они «вне политики».
При этом раньше авдеевцев эвакуировали каждый день, а теперь это происходит не часто: желающих уехать почти не осталось.
Бус будет тогда, когда хотя бы один человек захочет уехать. Он приедет даже за одним человеком.
Представители военной администрации занимаются гуманитарной помощью — например, развозят хлеб.
Работаем с волонтерами. Еженедельно привозим около 1000 батонов.
Волонтеры и военная администрация обеспечивают граждан не только продовольствием, но и дровами, средствами личной гигиены.
Но, к сожалению, в городе практически уничтожена критическая инфраструктура.
Сидим в подвале – без туалета, без воды. Мерзнем и умираем.
Представители полиции остаются в городе.
Здесь есть гражданские. Мы, полиция, символизируем здесь власть и украинское государство. Мы отсюда не выйдем.