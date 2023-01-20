Поиск консенсуса. Стефанишина рассказала, что происходило накануне ратификации Украиной резонансной Стамбульской конвенции

Накануне ратификации Украиной Стамбульской конвенции консенсуса по этому вопросу в гражданском обществе не было. Об этом NV рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Это был сложный путь, действительно длившийся много лет. До момента ратификации Стамбульской конвенции однозначного консенсуса по этому вопросу среди представителей гражданского общества не было. С другой стороны, есть вещи, в которых такой консенсус невозможен», — отметила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в интервью NV.



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У религиозного сообщества, представители которого в течение длительного времени выступали против ратификации Стамбульской конвенции, есть свои правила, а также уважение этих правил, добавила она, и подчеркнула, что государство не может быть заложником оценок той или иной ситуации с точки зрения религии, особенно когда речь идет о защите украинских граждан от домашнего насилия и предотвращении его.

В разговоре с NV Ольга Стефанишина также объяснила, что полномасштабная война влияет на увеличение случаев домашнего насилия в Украине.

«Это также об отсутствии понимания у людей того, как жить дальше, как адаптироваться к жизни в войне и взаимодействовать с близкими, чтобы внутренние проблемы не вылились в проблемы внешние. И, как следствие, в домашнее насилие», — сказала Ольга Стефанишина.

Государство уже реагирует на следующие тенденции: одним из ключевых компонентов предоставления гражданам ответов о том, как поддерживать друг друга в семье во время войны, является Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, которую координирует Офис первой леди Елены Зеленской и Министерство здравоохранения.

Напомним, в Украине работает мобильное приложение для лиц, пострадавших от домашнего насилия. Его представили МВД и Национальная полиция Украины в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения.