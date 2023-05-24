«Для чего вы это делаете?» Как на человека влияет просмотр травмирующего видеоконтента, связанного с войной

Контент, связанный с войной, следует потреблять взвешенно и дозированно, как и любую информацию вообще — профессор психологии.



Излишнее потребление любого контента, в частности вот такого, что касается войны и боевых действий, очень изнурительно влияет на человека и мешает быть продуктивным, считает Марианна Ткалич, профессор психологии и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб. На это она обращает внимание в интервью NV.

Видео дня

«Более того, смотреть все эти видео уничтожения врага — это полбеды, а другое дело — смотреть, как разбирают завалы после обстрелов, как что-то происходит в Умани или Днепре, слушать все это…, — продолжает Ткалич, — Здесь стоит задать себе вопрос: для чего вы это делаете? Вы собираетесь с помощью этого что-то сделать, или вам надо больше презрения к врагу, или ненависти?»

«Если вам всего этого достаточно, не перегружайте себя, — советует психолог, — Если вы все это смотрите, это не значит, что у вас больше сочувствия к пострадавшим или поддержки. Наоборот, вы этим себя опустошаете».