«Делай то, что должен делать, что умеешь делать, что получается у тебя лучше всего. А дальше все как-нибудь наладится», — говорит Владимир Дубина, заведующий отделением реанимации Днепровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова

Владимир Дубина, заведующий отделением реанимации Днепровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова

Более 45% всех пациентов с ранениями, попадающими в днепровскую больницу, нуждаются в интенсивной терапии, многие из них — в критическом состоянии. 40% госпитализированных в отделение реанимации имеют проявления полиорганной недостаточности, в частности острое повреждение почек.

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Поэтому отделение реанимации (на данный момент рассчитано на 50 мест), которым заведует Владимир Дубина, практически всегда заполнено до отказа.

Владимир Николаевич рассказывает о жизненно необходимой терапии, низком проценте летальности и о том, что нужно, чтобы победить в войне.

(далее — прямая речь Владимира Дубины)

— Каждый день только наша реанимация принимает 18−20 человек. Недавно за день было 24 раненых. И только в том случае, если пациента быстро и адекватно обезболить, восстановить, сразу провести противошоковую терапию, этот показатель (40% пациентов с пораженными почками) можно снизить до 2−3%. То есть это означает, что им не потребуется заместительная почечная терапия и они не будут вынуждены перейти на пожизненный гемодиализ.

— Сейчас в нашем отделении два аппарата для проведения продолженной заместительной почечной терапии, которые применяют для пациентов в критическом состоянии: multiFiltrate и multiFiltrate на цитратно-кальциевой технологии от компании Fresenius Medical Care. Только за 2022 год на этих двух «мультифильтратах» мы провели 168 процедур.

— При этом процент летальности, к глубокому удивлению самих врачей, очень низкий, — 6,7%. Он вызывает недоумение даже у опытных военных. И это заслуга, прежде всего, команды. Ни один аппарат не будет лечить без команды, без обученной, сплоченной, хорошо подготовленной группы людей, точно знающих, что, когда и кому надо делать. Лечат не стены — лечат люди.

— У меня часто спрашивают, когда начинается мой рабочий день. Лучше сказать, когда он заканчивается (улыбается). Вот сейчас полчетвертого дня, я был «на сутках», и пока не знаю, когда попаду домой. Но здесь так работают все. У нас просто нет иного выхода. У ребят на войне нет иного выхода, и у нас тоже. Надо работать после двух рабочих суток — работаем. Надо сидеть до конца — сидим. В основном все понимают, зачем они здесь. Несмотря даже на то, что требования у меня бывают не просто жесткие, а кое в чем жестокие. Потому что сейчас не время вести светские беседы. Сейчас время принимать решение.

Фото: предоставлена администрацией больницы им. И.И. Мечникова. Аппараты возвращают раненых к жизни.

— Понимаете, если ты анестезиолог, то всегда должен быть готов. Готов принять решение. Мы учились этому с 2014 года. В 2014−15 годах к нам приезжали американские и израильские специалисты делиться опытом, а сейчас готовы учиться у нас, потому что мы наработали эту практику (работы с острым диализом) лучше их. Для того чтобы что-то сделать, нужно сначала посмотреть, как это делает кто-то другой. Потом ты это многократно повторяешь, если можешь усовершенствовать, — улучшаешь.

— Чтобы победить в войне, нужно быть психологически готовым к победе. Бойцу нужно быть психологически готовым победить, верить в это безоговорочно. Врачу для того, чтобы спасти покалеченного, изуродованного раненого, нужно быть психологически готовым к этому. Каждый день, ежеминутно. И еще нужна самая лучшая команда. Сейчас в своей команде я уверен на все 100%. Я собирал ее еще во время ковида, и теперь точно знаю, что работаю с лучшими. Когда я собирал людей, то, как в фильме «Киборги», спрашивал: прежде чем вы придете ко мне в команду, я хочу понимать, для чего вы сюда пришли.

— Благодаря нашему сплоченному коллективу, мы можем выдерживать нынешний наплыв пациентов. Сейчас я полностью уверен: мои — не подведут. Когда 14 января ракета попала в дом на улице Победы и нужно было очень быстро реагировать, все, кого я позвал, приехали без напоминаний, а некоторых я даже намеренно оставил в резерве — руки всегда понадобятся.

— Единственное, чего нам не хватает, это, как говорит заместитель нашего медицинского директора, дополнительные 4 часа в сутки. А еще — аппаратов, которые «вытягивают» самых тяжелых пациентов. Например, пациенты с калием 7 в принципе не должны выжить, поскольку это значительно превышает смертельный уровень содержания калия. (Калий продуцируют поврежденные ткани после ранений). А у нас выжил с уровнем калия 9.0! Мы шутим, что продолжаем ставить рекорды и удивлять самих себя. И все это благодаря «мультифильтратам».

— В нашем отделении они работают практически без перерыва, как и аппараты ИВЛ, отрабатывая все свои часы. Ибо для наших пациентов жизненно необходим продолженный диализ (терапия «острой почки»), и слово «жизненно» — не метафора. Но для того чтобы полностью покрыть потребность в аппаратах, для отделения нужно еще как минимум один-два «мультифильтрата». Вот смотрите: из 2456 пациентов, попавших в отделение реанимации, у 956 раненых были проявления почечной недостаточности.

81 пациенту проводилась заместительная почечная терапия. Если бы не было возможности подключить их к мультифильтрату, пациенты бы погибли.

— Статистика у нас проста: из 71 пациента, находившихся на продолженной заместительной почечной терапии, мы спасли и эвакуировали на дальнейшее лечение 67 раненых. В процентном отношении это 94,3%.

Это высокий показатель даже по сравнению с мировой статистикой, поскольку острое поражение почек наряду с сопутствующими осложнениями дает смертность более 25−35%. А у нас выживает 94%. Без аппарата multiFiltrate смертей было бы больше.

— Как-то у меня был очень трудный этап в жизни. Я позвонил своему давнему другу, опытному военному, и говорю: «У меня какой-то ступор, не знаю, что делать дальше, куда двигаться». А он говорит: «Делай то, что должен, что можешь делать лучше всего, и не думай ни о чем, просто делай, а дальше все как-нибудь наладится». Это был очень хороший совет, простой и действенный. Теперь я так всем говорю.

— За 9 лет войны я видел разное, многое уже забылось, но отдельные истории запечатлелись в памяти навсегда. К примеру, история парня из «Азова». Он попал к нам где-то в 2017 году. Получил тяжелое ранение в ногу под Мариуполем, длительный турникетный синдром, начиналась полиорганная недостаточность, его перевели к нам с острой почечной недостаточностью. Он очень долго не соглашался на ампутацию, молодой, не хотел оставаться инвалидом. Но мы все-таки уговорили его, потому что нога ухудшалась на глазах, и тем самым спасли ему жизнь.

— Тогда нам очень помогала одна волонтер, она пришла к нам и говорит: «Куплю вам в отделение все, что захотите, только спасите его. Молодой, должен жить!» А тогда лето было, такая жара на улице. Я и пошутил: «Купишь, говорю, бутылку Боржоми» (смеется).

Фото: предоставлено администрацией больницы им. И.И. Мечникова. На фото: Владимир Дубина, заведующий отделением реанимации Днепровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова, Владимир Новаковский, медицинский директор ООО «Фрезениус Медикал Кер Украина», и Сергей Проскурин, менеджер по продажам.

Парня спасли, но потребовалась реабилитация, в том числе психологическая. А он не общался с родителями, потому что они были против того, чтобы он шел на войну. Родители наконец приехали, долго выхаживали его, ставили перед ним зеркало: это такой прием от фантомных болей. Парня мучили боли в ноге, которой уже не было. А препараты, которые мы обычно даем, ему были противопоказаны из-за почечной недостаточности. И ему нужно было понять и привыкнуть к тому, что теперь у него только одна конечность.

Три недели он был у нас, начал поправляться, восстановилась функция почек. В день выписки — его отправляли на дальнейшее лечение — к нам приехала та самая волонтер с ящиком боржоми (улыбается).

И вот через год тот парень приехал к нам в форме, на протезе, доволен, счастлив, без костыля и палочки: работал инструктором на полигоне. «Сейчас, — говорит, — только когда быстро бегу, видно, что я на протезе, потому что немного ногу тяну. А так никто даже не замечает, потому что я не хожу, а бегаю».

Владимир Николаевич завершает разговор о войне: «Опытные военные говорят, что война пахнет дешевыми сигаретами, дизтопливом и гарью. И этот смешанный запах войны потом преследует их повсеместно».

В больнице пахнет лекарствами, войной и… жизнью. Жизнью, несмотря на все угрозы, критические ранения и несовместимые с жизнью диагнозы. Потому что врачи часто побеждают вопреки, а не благодаря. Потому что «Каждый на своем месте должен делать то, что у него получается лучше всего».

Записала Анастасия Гриневич