Общая ситуация изменяет наше отношение к экономии электроэнергии. Мы снова доказываем, что украинцы — сильная нация, мы быстро находим новые решения самых масштабных проблем, быстро налаживаем рабочие, учебные процессы даже при аварийных и веерных отключениях и делимся с соседями, друзьями, знакомыми своими приобретениями. Поэтому в статье мы собрали полезные и рабочие советы по организации работы или обучения в формате энергосбережения и возможности автономной работы в случае отсутствия электропитания у вас дома. Потому что дома сейчас работает и учится большое количество населения.

Для начала поделимся ключевыми советами, которые помогут значительно сократить использование электроэнергии и снизить счет за электроэнергию.

1. Используйте энергоэффективную оргтехнику для эффективного потребления энергии и минимизации нагрузки на электросеть:

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Ноутбук вместо стационарного ПК: Если вы можете выполнять работу не со стационарного ПК, а с ноутбука — это 100% ваш выбор, поскольку портативные компьютеры используют до 80% меньше электроэнергии, чем их настольные аналоги. Типичный ПК и среднестатистический монитор потребляют 65−250 Вт и 20−80 Вт соответственно. В то же время показатели потребления электроэнергии ноутбуками в разы меньше — от 15 до 60 Вт. К тому же ноутбук с качественной батареей при необходимости всегда можно использовать в качестве дополнительного Power Bank. А некие из ноутбуков можете зарядить от PowerBank. Также не забывайте переводить ваш ПК в спящий режим, если планируете отлучиться, ведь в таком состоянии он потребляет в десять раз меньше электроэнергии.

2. Печатные устройства: Качественный и функциональный принтер — неотделимая часть современного домашнего рабочего или учебного пространства, так как оно является незаменимым помощником для любого удаленного сотрудника или ученика, работающего с документами и учебными материалами. Мнение многих о том, что использование принтера на дому является неоправданной нагрузкой на электросеть, опровергают струйные принтеры Epson с технологиями без нагрева Heat Free.

Для сравнения приведем несколько цифр: среднестатистическая мощность лазерных принтеров колеблется в диапазоне от 350 до 400 Вт, в то время как струйные принтеры Epson потребляют всего 12−40 Вт. С перечислением использования электроэнергии в год имеем экономию в 11−12 раз (132−144 кВт для лазерного принтера, против 12 кВт для струйного аналога).

Если вы работаете или ваш ребенок учится из дома, вероятнее всего, вы нуждаетесь в печати небольшого количества листов в неделю или даже гораздо больших объемов. Среди принтеров, позволяющих экономить электроэнергию, качественно отделяется цветная серия Epson EcoTank для дома или малого офиса. Так, например, уровень потребления энергии Epson EcoTank L3250 составляет всего лишь 12 Вт в активном состоянии и 0,7 Вт — в спящем режиме. Сведение энергопотребления струйных принтеров Epson EcoTank до соответствующего низкого уровня позволяет печатать даже от источника бесперебойного питания (ИБП) в случае, если ваш дом или офис обесточены, а документы необходимы уже сейчас. Технология без нагрева (Epson Heat-Free) обеспечивает высокоскоростную печать (до 10 страниц в минуту) при значительно меньшем энергопотреблении.

В компании Epson посчитали, сколько необходимо электроэнергии для обеспечения деятельности домашнего офиса во время одного веерного отключения, обычно длящегося в среднем 4 часа. Для нормальной работы работника в домашнем офисе ему нужен ноутбук, телефон и принтер. За эти 4 часа, когда отсутствует свет, допустим у работника разрядившийся ноутбук, телефон и необходимо распечатать некоторые документы. Да, в среднем ноутбук заряжается 1,5−3 часа (65 Вт/ч*3 часа), для полной зарядки телефона требуется примерно 15 Вт/час. Лазерный принтер использует 350 Вт/ч во время работы, если предположить, что печатать нужно 30 мин, а остальное время принтер находится в режиме ожидания, то среднее использование электроэнергии составляет 210 Вт/час. Это даже больше, чем полная зарядка ноутбука! В то время как принтер Epson при этих же условиях использует всего 8,45 Вт/ч! Практически как одна светодиодная лампочка. То есть используя струйный принтер Epson EcoTank, вместо лазерного, при том же потреблении электроэнергии можно зарядить, например 2 ноутбука или даже больше гаджетов.

Фото: Анастасия Сиваш

А если представить, какой огромный парк печатающих устройств может использоваться вместе с другим энергозатратным оборудованием в средних и крупных офисах, то струйные устройства Epson без технологии нагрева будут наиболее энергосберегающими и будут сохранять энергосистему в балансе.

3. Следите за подключенными устройствами: Большинство устройств продолжают потреблять энергию, даже когда выключены, но подключены к сети. Покончить с этой проблемой, которая добавляет лишние цифры в конечный счет за электроэнергию, поможет сетевой фильтр. Подключив все необходимые приборы к адаптеру, вам не придется ежедневно выключать каждый гаджет отдельно, достаточно выключить переключатель. Это мгновенно отключает питание, поэтому никакие устройства не могут потреблять энергию, когда они не используются.

4. Замените обычные лампочки на энергосберегающие, если вы этого еще не сделали: Один из самых простых и очевидных способов улучшить энергоэффективность дома и домашнего офиса — замена стандартных лампочек на энергосберегающие. Они, в зависимости от мощности, используют на 25−80% меньше электроэнергии, чем стандартные. Кроме того, служат такие лампочки в разы дольше. Экономить помогут и светодиодные лампы, в частности, соответствующая лампа на 6 Вт обеспечивает столько же света, сколько и стандартная лампочка на 60 Вт.

Фото: Анастасия Сиваш

5. Настройте рабочее освещение: В то время как общее освещение освещает всю комнату, рабочее освещение фокусируется только на тех участках, которые необходимы для выполнения соответствующих задач. Отрегулируйте рабочее освещение с помощью настольных ламп и трековых светильников. Это более энергоэффективный способ освещать помещение во время работы.

6. Используйте энергоэффективную технику с маркировкой А и гаджеты с сертификацией Energy Star: В следующий раз, когда вам понадобится новый компьютер, принтер или другой гаджет для домашнего офиса, подумайте о приобретении техники сертифицированной международным стандартом Energy Star, а в случае выбора печатающего оборудования отдавайте предпочтение струйным устройствам на основе MicroPiezo технологии без нагрева. По сравнению с лазерными, такие приборы потребляют гораздо меньше энергии. Кстати, то же касается и бытовых приборов с маркировкой «А», что свидетельствует о высоком уровне энергоэффективности прибора. Стоит отметить, что чем больше дополнительных плюсов в маркировке «А», тем энергоэффективнее прибор.

В случае обесточивания дома в результате веерных или экстренных отключений позаботьтесь также о:

Альтернативных источниках энергии: Power Bank’и, генераторы и источники бесперебойного питания ( ИБП) — это те вещи, на которые стоит обратить внимание прежде всего. Последний особенно пригодится, когда напряжение исчезнет из розетки. ИБП будет поддерживать ваш компьютер от собственной батареи. Однако учтите, что это даст вам максимум до четверти часа, которые лучше использовать, чтобы сохранить проекты, над которыми работаете или допечатать важные документы.

Резервном интернет-соединении: В чрезвычайных ситуациях важно иметь резервное подключение к Интернету, например, предоплаченную мобильную широкополосную связь, карманные Wi-Fi роутеры или беспроводные USB-модемы. В крайнем случае ваш смартфон всегда может стать модемом и «раздать» мобильный интернет на ваш ноутбук.

Временном освещении: Не забудьте и требуемый уровень освещения. Если обесточивание застанет вас в темное время, на помощь придут обычные аккумуляторные фонарики, USB-лампы и светильники, которые всегда можно запитать через Power Bank или от самого ноутбука.

Фото: Анастасия Сиваш

Важную цель приучения украинской нации к экономии комментирует эксперт в области энергетических стратегий и технологий:

«В среднем, до веерных отключений, украинцы потребляли до 250 киловатт в месяц электроэнергии. Это небольшой объем, который предполагал использование чайников, принтеров и других средств потребления электроэнергии. Если у семьи большой бойлер, то потребление электроэнергии за месяц может выходить за пределы 400 киловатт. Однако основной проблемой, которая, скорее всего, не изменится сразу после введения ограничений использования электроэнергии, является отсутствие культуры экономии в Украине. Одной из задач компаний, производящих энергоэффективные приборы, является также приучение людей к экономному потреблению. Конечно, в период веерных отключений, работа из дома может вызвать определенные трудности. Для работы из квартиры использование генераторов не подойдет, поэтому самым эффективным вариантом остается приобретение аккумуляторных батарей. Они отлично подойдут как для зарядки ноутбуков либо телефонов, так и для более энергозатратных устройств, хотя, естественно, длительно проработать без подзарядки такие батареи не сумеют. В случае необходимости использования Интернета следует приобрести источник бесперебойного питания для роутеров, который позволит иметь доступ к интернету во время отключения света», — комментирует Юрий Корольчук, эксперт по энергетическим стратегиям и технологиям, соучредитель « Института энергетических стратегий».

Алексей, IT-специалист, нашел решение для работы при веерных и даже экстренных отключениях и с удовольствием делится своим решением : «Я работаю 8−10 часов за ноутбуком, поэтому я не могу позволить себе выбиваться из рабочего графика даже на 4 часа веерных отключений. Для работы я приобрел несколько Power Bank, они дают мне возможность работать без дополнительного света. Принтер использую редко. Но выбрал именно струйный и экономный Epson, который пригодится именно сейчас. Также выбираю генератор, которые, кстати, подешевели при отсутствии ввозной пошлины. Хотя я и имею минимальный доступ к электрическому питанию, однако проблему с Интернетом все равно трудно было решить. Для этого я сменил провайдера Интернета на пользующегося технологией GPON ( Gigabit Passive Optical Network). Она позволяет сети работать без электроэнергии до 12 часов. Для этого я подключил оптический терминал и WiFi-роутер к дополнительному блоку питания. Вместе с устройством бесперебойного питания, отсутствие сетевого электричества и Интернета почти не влияют на мою рабочую эффективность».

Так что несомненно, что украинцы преодолеют все преграды для дальнейшей мирной жизни и расцвета нации! А некоторые приобретения по экономии электроэнергии, которыми пользуемся сейчас, мы успешно перенесем в мирное время для социально ответственного образа жизни и сохранения ресурсов планеты.