Отмена виз и выплаты. Какую помощь украинским беженцам предоставляет Ирландия и как ее получить

По прибытии в Ирландию нужно зарегистрироваться и подать заявление на получение PPSN (Фото:amanda marie / unsplash)

Ирландия предоставляет поддержку и социальные услуги, которые помогают адаптироваться беженцам в стране.

Состоянием на 31 апреля Ирландия приняла 15 тыс. беженцев из Украины. 25 февраля правительство страны отменило визы для украинцев. Без визы беженцы из Украины могут находиться в Ирландии 90 дней, в течении которых должны юридически урегулировать свое пребывание.

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Поскольку украинцы не могут въехать в Ирландию напрямую, а только транзитом через другую европейскую страну, есть возможность того, что Ирландия попросит взять ответственность за предоставление защиты другую европейскую страну. Примерами этого могут быть случаи, когда другая страна выдала вам визу или разрешение на работу или если вы незаконно пересекли границу другой страны ЕС, прежде чем подать заявление на временную защиту в Ирландии.

Как получить временную защиту в Ирландии?

Ирландия, как и другие страны ЕС, действует согласно Директиве о предоставлении украинцам статуса временной защиты до 1 года (с возможным продлением), который обеспечивает немедленное право доступа к рынку труда, жилья, социального обеспечения, здравоохранения, образования, обучения и других видов поддержки.

По прибытию в Ирландию вам нужно зарегистрироваться под временной защитой и подать заявление на получение номера PPS и социальных пособий в аэропорту Дублина в специальном центре. Если вы прибыли в Ирландию раньше, обратитесь в украинские центры поддержки для получения информации по-поводу регистрации статуса временной защиты.

Если вы нуждаетесь в жилье, сообщите об этом иммиграционным властям по прибытию в аэропорт Дублина. Они свяжутся с правительственным ведомством, ответственным за размещение украинцев. Если вы не воспользовались государственным жильем по прибытии, но вам необходимо сделать это позже, напишите на почту ipasinbox@justice.ie.

Как получить PPSN

Для того, чтобы пользоваться государственными услугами, вам потребуется номер от Службы государственного обеспечения (PPS). Этот идентификационный номер обязательно должен быть у всех прибывших, в том числе детей.

Чтобы получить номер, вам следует обратиться в местный офис PPS. Чтобы получить его нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность.

General Post Office, Dublin / Фото: gabriel ramos / unsplash

Финансовая поддержка

Департамент предоставляет украинским беженцам материальную поддержку, называемую дополнительным социальным пособием. Выплаты происходят еженедельно через местное почтовое отделение, если у вас есть дети, выплата происходит также в почтовом отделении в первый вторник месяца.

Максимальное пособие для людей старше 25 лет — 206€, надбавка за подопечного взрослого — 138€, ребенка до 12 лет — 40€, ребенка старше 12 лет — 48€. Для людей от 18 до 24 лет включительно — 117,70€, с надбавкой за подопечного взрослого — 117,70€.

Пониженные ставки социального пособия не применяются, если вы моложе 25 лет и если вы:

живете одни и получаете государственную жилищную поддержку, такую как Rent Supplement ( Пособие на оплату аренды жилья), Rental Accommodation Scheme ( RAS — Программа предоставления арендуемого жилья) или Housing Assistance Payment ( HAP — Жилищная субсидия)

Пособие на оплату аренды жилья), Rental Accommodation Scheme RAS — Программа предоставления арендуемого жилья) или Housing Assistance Payment HAP — Жилищная субсидия) имеете подопечных детей

ранее находились на попечении Агентства по делам детей и семьи ( Tusla) в любой период в течение 12 месяцев до достижения 18 лет.

Департамент будет выплачивать пособие на ребенка родителям или опекунам на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Пособие на ребенка составляет 140€ в месяц. Вы также можете получать пособие на детей возрастом 16 и 17 лет, если они обучаются или стажируются в режиме полного дня, имеют инвалидность или не могут обеспечивать себя самостоятельно. Первые два месяца подтверждать их обучение или стажировку не нужно, однако с третьего месяца доказательства нужно будет предъявить.

Полезные ресурсы

Центры поддержки Украины в Ирландии:

Корк — Центр Cork City PSC и Центр PPSN, Департамент соцзащиты, Hanover Street, Cork, T12 PX62

— Центр Cork City PSC и Центр PPSN, Департамент соцзащиты, Hanover Street, Cork, T12 PX62 Дублин — Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90

— Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90 Лимерик — 2nd Floor, Riverstone House, 23−27 Henry Street, Limerick City, V94 R7YE

Подробная информация для украинцев, прибывающих в Ирландию — тут и тут.

Ответы на популярные вопросы — тут.

Информация о социальных услугах — тут.

Сайт Ирландского консульства беженцев с полезной информацией — тут.

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