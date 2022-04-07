Снимок убитой женщины с красным маникюром, сделанный фотографом Reuters Зохрой Бенсемра в Буче, стал одним из символов страшных преступлений против человечности российских оккупантов.

После того, как снимок облетел первые полосы украинских и мировых СМИ и социальные сети, ее узнала по характерному маникюру другая жительница Бучи Анастасия Субачева. Субачева рассказала, что женщину зовут Ирина и она давала ей уроки макияжа. Позже одна из дочерей Ирины Ольга написала полный боли пост о матери, рассказав, что российские оккупанты застрелили Ирину в 15 минутах от ее дома.

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НВ публикует перевод статьи CNN, узнавшего подробности о жизни Ирины Филькиной.

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Оборвавшиеся начинания

У Ирины Филькиной были большие планы на год. В апреле ей исполнялось 53 года, и она планировала сосредоточиться на себе после того, как провела последние три десятилетия, неустанно работая и воспитывая двух дочерей между городами Буча и Ирпень, в пригороде столицы Украины Киева.

В начале 2022 года Филькина записалась на курс косметики у местного визажиста Анастасии Субачевой, купив свой первый в жизни набор румян, подводки и консилера, планируя сделать макияж, чтобы пойти на предстоящий концерт.

Она даже сделала вишнево-красный маникюр на День святого Валентина, нарисовав «сердечко на пальце, потому что начала любить себя», — сказала Субачева CNN.

Но ее планы были приостановлены в конце февраля, когда Россия вторглась в Украину. Ее дочери решили перейти границу в Польшу, а Филькина осталась, чтобы помогать людям. По словам ее дочери, она провела неделю в торговом центре Эпицентр в Буче, кормя приютившихся там людей и готовя еду для украинских военных.

Как погибла Ирина Филькина

5 марта Филькина попыталась сесть в одну из машин, которая эвакуировала людей из торгового центра за город. Но когда места не оказалось, она решила вернуться домой на велосипеде. Одна из дочерей Филькиной, 26-летняя Ольга Щирук, рассказала, что умоляла мать не ехать в тот день домой на ее черном велосипеде. Вместо этого она попросила ее сесть на поезд, который шел из города.

«Я сказала ей, что там небезопасно. Россия оккупировала всю деревню — они убивали людей», — сказала Щирук CNN.

«Ольга, ты что, не знаешь свою маму? Я могу горы свернуть!» — ответила Филькина, по словам Щирук, детского психолога, которая в то время находилась в Польше, помогая другим украинским беженцам.

Это был их последний разговор. В тот день Филькина так и не вернулась домой.

Ужасающая запись, опубликованная на этой неделе, похоже, запечатлела момент смерти Филькиной. На видео с беспилотника, снятом до 10 марта, видно, как человек катит черный велосипед по улице Яблунской в Буче, после чего его расстреливают российские солдаты. Как минимум четыре клубы дыма вылетают из российской военной машины после того, как велосипедист поворачивает за угол.

На втором видео с той же улицы, размещенном в Twitter и геолоцированном CNN, видно тело женщины в синей куртке и светлых брюках, растянувшееся рядом с черным велосипедом у вырванного из земли столба электропередач. Одна нога искалечена. Ее рука откинута в сторону. Сгоревшие и брошенные автомобили усеивают улицу вместе с пеплом и мусором. На других снимках, сделанных агентством Reuters, можно ближе увидеть женщину в синей куртке. Из рукава выглядывает рука с ногтями, покрытыми вишнево-красным лаком и изображением сердца на одном пальце, сияющим сквозь грязь.

Когда на этой неделе изображение этой руки стало вирусным в социальных сетях, и Щирук, и Субачева сразу же узнали, чья это рука: рука Филькиной. «Как человек может не узнать тело своей матери?» — сказала Щирук.



Субачева начала сравнивать фотографии Филькиной, сделанные ею, с фотографией Reuters. «Эта фотография ее тела и мои собственные (фотографии) ее маникюра… Я поняла, что это один и тот же человек, и начала плакать. Мы должны понимать, что за этой фотографией ее руки стоит великая женщина», — сказала Субачева, добавив, что в последний раз она ее видела за день до начала вторжения.

Фотография руки Ирины Филькиной, ставшая вирусной / Фото: REUTERS / Zohra Bensemra

Она была известна всем друзьям ее дочерей как «мама Ира», люди обожали склонность Филькиной поддерживать всех вокруг нее. Когда два года назад Филькина впервые в жизни увидела океан во время семейной поездки в Египет, «все в отеле влюбились в нее. Они говорили: „Мама Ира, возвращайся“», — рассказала Щирук.

«Всю свою жизнь она отдавала себя другим — (она) отдавала свою жизнь целям других людей», — сказала Щирук. Именно после этой поездки в Египет ее мать решила, что «хочет следовать своим собственным желаниям», добавила она.



Окончательное подтверждение смерти

Вот почему Щирук отказывалась верить в смерть своей матери, несмотря на то, что 5 марта украинские военные сообщили семье, что она умерла. Военные заявили, что забрать ее тело будет невозможно, так как поблизости стоит российский танк.



CNN обратился за комментариями в Минобороны России.

Щирук считала, что ее мама просто ранена. Весь март она расспрашивала блогеров и пыталась связаться с соседями, несмотря на отключение электричества в Буче, чтобы узнать, слышали ли они что-нибудь.

«Я представила, что она просто спряталась в подвале — что она увидела оккупантов и осталась где-то ждать», — сказала она CNN срывающимся голосом.

На самом деле ее мать лежала одна на улице Яблунской, где было по меньшей мере 20 других тел мирных жителей, убитых во время месячной российской оккупации Бучи. В апреле кадры и изображения улицы, появившиеся после поспешного ухода России, подтвердили худшие опасения Щирук.

«Когда я во второй раз узнала, что мою мать убили, у меня было ощущение, что у меня сломан позвоночник. Я легла и заплакала от беспомощности», — сказала она.

Щирук не знает, когда увидит тело матери. Местные власти провели последнюю неделю, очищая город от мертвых и разминируя его. По оценкам мэра Бучи, во время российской оккупации погибло до 300 человек, а сообщения о казнях без суда и следствия, жестокости и неизбирательных артиллерийских обстрелах привели к глобальному протесту и новым санкциям против Москвы.

Щирук сказала, что ее мать не хотела бы, чтобы она предавалась отчаянию. Следуя духу своей матери, она сейчас создает фонд имени Филькиной, чтобы помогать молодым украинцам, пострадавшим от войны.

«Я хочу, чтобы фотография ее руки стала символом новых начинаний. Этот символ говорит оккупантам, что они могут сделать с нами все, что угодно, но не могут забрать главное: любовь. Любовь людей, которой у них нет», — сказала она.



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