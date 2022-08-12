Экоактивист, организатор экоакции Чистые Уды, Артем Приходько рассказал Радио НВ, как местные активисты перестроили собственные волонтерские процессы и начали оказывать помощь в прифронтовом Харькове.

— Я уже вспоминала, что мы когда-то общались в эфире Радио НВ и вы рассказывали, как работает ваша акция и как именно работает специальное устройство, мне кажется, или как правильнее назвать.

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— Гидросооружение, которое выделяет из воды мусор и после этого мы сортируем и отправляем дальше по цепочке на уничтожение мусора или перегнивание его.

— Что меня сейчас больше всего волнует, может и наших слушателей, которые наблюдали за проектом, уцелело ли оно и работает ли?

— Да, она уцелела, работает. С начала установки уже было седьмое обслуживание, чистка. На сегодняшний день около 20 тонн мусора она поймала. Все узлы агрегата работают очень хорошо, запас прочности мы считали очень велик. Поэтому, несмотря на климатические условия, несмотря на боевые действия, Trash Killer продолжает делать свое дело и мы вместе с ним восстанавливаем нашу страну, наше государство. Делаем ее максимально чистой, любимой для того, чтобы она цвела и была такой, как она сейчас есть.

— Как изменилась ваша деятельность с полномасштабным вторжением, с 24 февраля, видимо, переключились на какую-то другую волонтерскую работу, какие-то неотложные потребности, которые возникали прямо здесь и сейчас, кроме такого бесспорно важного направления как экологическое?

— С 26 февраля мы помогаем людям, потому что мы увидели, для меня это не была новость, потому что я уже видел войну 2014 года в Донецке, когда я это снова увидел в Харькове, то был более или менее готов к тому, что будет происходить. Я увидел, что люди были в панике, кто-то куда-то бежал, эти взрывы и это все очень людей испугало. Мы начали помогать людям, которым сейчас реально нужна помощь, это люди с инвалидностью и пожилые люди. Социальные службы, сами понимаете, не справляются с таким количеством людей, нуждающихся в помощи. Потому мы приобщились и максимально охватили по нашим возможностям людей, сейчас их поддерживаем. У нас есть список постоянных людей, это 154 человека, это люди с инвалидностью I-II групп и оставшиеся одни люди за 70+, им больше некому помочь, кроме неравнодушных людей, которые могут задонатить. На эти донаты мы покупаем продукты, каждый день развозим по квартирам, по адресам, отдаем прямо в руки нуждающимся людям. Также постоянно есть люди, нуждающиеся, и этот список расширяется. На сегодняшний день мы уже помогли более 14 тысячам человек в целом за эти дни.

— Можно ли сказать, что экологическое направление активизма, которым вы занимались до 24 февраля, помогло вам скорее сориентироваться и начать свою благотворительную волонтерскую деятельность, которой вы занимаетесь?

— Конечно, это образ мышления. Природа так же как человек, тоже живая и как и человек нуждается во внимании, помощи, когда это необходимо. Когда у нас чистые леса, чистые реки, мы все к ним ходим, купаемся или ходим в лес отдыхать. А когда там грязно, много мусора, то нужно помочь. Можно сравнить с человеком: когда у человека все хорошо, он хорошо себя чувствует, то люди друг другу помогают. А когда беда, когда люди просят помощи, вы сами понимаете, что такое война и как в Харькове, к сожалению, на сегодня такая неулучшающаяся ситуация, каждый день взрывы. Так людям нужно помогать. Это как зов сердца, как с природой, так и людям. Это все живое, мы нужны друг другу. Я считаю так, что нам нужно объединяться во всех сферах, во всем быту, потому что мы уже наверняка всему миру доказали, что когда люди объединяются как украинцы, когда вы все вместе, получается очень большое дело и народ крепнет, становится гранитом. Нас не сломать, украинцы — это несгибаемый народ.

— А расскажите немного о команде, с которой вы работаете. Сформировалась ли у вас какая-то новая команда, или все те же люди, которые были активистами по экологической тематике? Что сложнее всего было в вашей работе, как вы перестраивались?

— Сейчас с современными технологиями, социальными сетями, быстрой коммуникацией стало очень просто общаться с людьми и ставить задачи. Поэтому вся наша работа построена очень просто, это управляется Telegram-ботом, чатом, поэтому люди, пишущие заявки на помощь, это все приходит в Instagram, оттуда все отчитывается. Есть формы, по которым все это оформляется, я прошу людей, чтобы они конкретно указывали ту информацию, которая нам нужна для того, чтобы мы им помогли. Они делают это, мы принимаем заявки, обрабатываем их, эти заявки попадают в чат, к которому подключены волонтеры. Каждый день у нас есть районы, я Харьков разделил на районы. Каждый день, когда набирается нужное количество заказов в районе, мы едем утром, покупаем продукты, есть четкий чек-лист покупки продуктов, необходимых человеку на одну неделю, самые необходимые.

Туда входит обязательно мясо, чтобы человек мог сварить себе суп, бульон или что-нибудь, туда входят каши, гречневая, рисовая, макароны. Гигиенические средства, туалетная бумага. Также добавляем сладости, галетное печенье или вафли. Пачка соли, сахара, у нас есть такой чек-лист. При этом мы закупаемся на такое количество людей, которое запланировали на этот день, на этот район. Все это формируется по пакетам, кладется в машину, экипаж состоит из двух-трех человек. И по адресам к каждому домой, по телефонному звонку, добрый день, мы к вам с гуманитарной помощью. Нам открывают, мы заносим гуманитарную помощь, люди очень благодарны. Делаем фотоотчеты, конечно, это все фиксируется, есть база, статистика, где все ведется, какие районы нуждаются больше, где меньше, где какие люди, с какими проблемами.

Некоторые люди к нам обращаются, если им тяжело передвигаться по дому, мы находим для них коляски, специальные ходунки. Идет полноценная коммуникация с человеком. И важно слышать человека, важно помочь ему. Мы за это время поняли одно, что люди не так радуются тем продуктам, помощи, сколько человеку, который приехал.

— Которому не безразлично.

— Не то что не безразлично, это во-первых, а во-вторых, то, что он общается с другими. Ибо очень много, еще раз напоминаю, много одиноких людей, которые остались дома и никогда никто не приходил. У нас на Салтовке есть такие женщины, уже 80+, которые живут, остался один подъезд, потому что все остальные разрушены. Она там живет, никуда не хочет уезжать, никакой эвакуации, я здесь родилась, здесь и умру. Все. Ей нужно это наше с вами сплошное внимание. За это люди больше благодарны нам, что мы уделяем им это внимание.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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