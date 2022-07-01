Сотни объектов повреждены. Фотограф снял украинских спортсменов среди руин

Одна из бомб прошила все этажи фехтовального корпуса Унифехта, оставив этот вид спорта без главного центра тренировок (Фото:@Николай Синельников/Facebook)

Украинский фотограф Николай Синельников снял украинских спортсменов на уничтоженных Россией спортивных объектах.

Фотографиями спортивного фотографа Николая Синельникова поделилась Ассоциация спортивных журналистов Украины. На них спортсмены сфотографированы на руинах спортивных объектов, уничтоженных российскими оккупантами в разных уголках Украины: стадионах, спортивных залах, дворовых площадках и т.д.

Видео дня

«За время войны уже повреждены сотни спортивных объектов Украины. Но спортсмены не только продолжают тренироваться в условиях войны, но и держат информационный фронт", - написал Николай Синельникову Facebook .

Украинские спортивные журналисты призвали мир к бойкоту российских спортсменов и команд из-за войны России против Украины, которая длится уже четыре месяца.

«Нам больно смотреть на разрушенные спортивные залы, стадионы и наши дома. Призываем весь мир поддержать бойкот выступлений российских спортсменов и команд в любом статусе на любых соревнованиях, пока в Украине продолжается война», — сказано в заявлении.

«Мы обращаемся ко всем спортсменам, всем странам — поддержите наши требования, донесите масштабы трагедии до президентов своих спортивных федераций. Нам сейчас нужна ваша помощь, бороться за свою свободу, жизнь и мир», — призвали они.

Харьков. Регбио клуб Легион ХIII тренируется на поврежденном ракетами стадионе Динамо.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Харьков. Фехтовальщики в полностью разрушенном зале Унифехт.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Киев. Юные кивляне играют в футбол возле разрушенного дома на Оболони.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Харьков. Бассейн Акваарена – снаряд прошел сквозь женскую раздевалку и разбил стеклянный фасад помещения, где находится бассейн. Игорь Червинский — украинский пловец, многократный призер чемпионатов Европы и мира по плаванию, участник четырех Олимпийских игр стоит посреди неработающего бассейна.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Киев. Разминка бодибилдеров в спортивном зале без стен и окон.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Ирпень. Два теннисиста стоят в воронке от взрыва посреди теннисного корта.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Харьков. Школа № 134. Разрушена в самом начале войны во время боев за город. Чудом уцелела баскетбольная площадка, находящаяся за школой. Здесь сейчас могут тренироваться дети, оставшиеся в Харькове.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Харьков. Одна из боеголовок пробила трибуну и несколько слоев технических перекрытий арены Динамо.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Киев. Спорткомплекс Авангард. Центр юношеского баскетбола испытал на себе все ужасы войны, когда ракеты бомбили телебашню рядом с залом. Выбиты окна, покручен паркет и местами обвалился местами потолок.

Фото: @Николай Синельников/Facebook

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.