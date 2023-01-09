Лейтмотив сопротивления. В Украине выбрали слово 2022 года

Фраза Русский военный корабль, иди на х*й стала Словом 2022 года в Украине (Фото:@Борис Грох)

Словарь современного странского языка Мислово объявил слово 2022 года. И им стала фраза украинских защитников острова Змеиный, ставшая крылатой.

Словом 2022 года по версии словаря Милослово стала фраза Русский военный корабль, иди на х*й, ответ украинского защитника острова Змеиный российскому захватчику. Она прозвучала в феврале, в начале полномасштабной российской агрессии и стала лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии, говорится на сайте.

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«Выражение, по сути, является римейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году, — от*битесь от нас. Широчайшее использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войн», — отмечают авторы словаря.

Составители словаря признают ироничность слова 2022 года в Украине, ведь фраза является исключительно российской в год, когда Украина борется за свою независимость, а украинский язык активно вытесняет русский во всех сферах жизни.

Также составители отметили, что другими претендентами на слово года стали следующие слова и выражения: Доброго вечора, ми з України!, катастрофа, біженці/переселенці, ЗСУ, волонтер, доброволець, геноцид, терор и допомога.

Напомним, словарь Милослово, созданный в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка, определяет слово года в Украине уже в десятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость. Словом 2021 года было слово вакцина, словом 2020 года — коронавирус, словом 2019 года — диджитализация.