Креативные силы Украины — сообщество, объединившее более 30 тысяч диджитал-специалистов, с первых дней полномасштабного вторжения России воюющих на информационном фронте.

Видеомейкеры, копирайтеры, иллюстраторы создают профессиональный контент и распространяют его, чтобы противодействовать дезинформации, психологически давить на врагов и поддерживать союзников.

Как креативщики Украины объединились и что делают для победы, в интервью Радио НВ рассказала главная координатор проекта Ольга Эль Рай.

— О чем проект Креативные силы Украины? Могли бы вы рассказать, чем занимаетесь?

— Креативные силы Украины — это общественное объединение творческих людей, которые не могут просто так смотреть, что в Украине происходит война, которые чувствуют силы сопротивляться российской агрессии и пропаганде. Креативные силы были созданы с первых дней войны. И сегодня мы активно работаем для того, чтобы распространять правдивую информацию об Украине в мире.

Сегодня у каждого из нас есть свое маленькое медиа или много своих медиа — это Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Мы можем распространять эту информацию на украинского зрителя на украинском языке, на зарубежного — на английском языке. Какой язык знает человек, на таком языке он может это делать.

Мы создаем креативы — фото, видео, дизайн, чтобы донести ключевые месседжи об Украине. Чем больше мы осуществляем давление на европейское общество, чем больше они видят все те террористические акты, которые происходят сегодня в Украине, тем больше есть пакетов санкций, помощи, оружия и тому подобного. А оружие сегодня для Украины — это ключевой фактор нашей победы.

Поэтому Ukraine now — это то, что сегодня должно звучать по всему миру каждый день. Мы знаем: как только снижается информационное давление — пустеют составы с помощью и мир начинает жить совсем другими новостными поводами. А мы хотим, чтобы помощь Украине продолжалась до полной победы и чтобы эта победа наступила как можно скорее.

— Как появилась инициатива? Сколько человек вы объединили? Это какая-то одна команда, которая работает с первого дня вместе, или динамично коллектив меняется?

— Креативные силы развиваются. В первый день, когда мы все проснулись в пять часов от взрывов… Я связана с медиа, потому что работала и работаю как продюсер рекламных роликов, анимации. И я знаю, как работать с вниманием. Работала также журналистом, разбираюсь в этом. И для меня сразу стало очевидно, что будет информационный фронт.

Первой естественной реакцией нашей команды было создать Креативные силы для того, чтобы противодействовать врагу на информационном фронте. Я не знаю, были ли мы первыми, но тогда такого еще не было. Это был первый день войны, и это была естественная реакция сопротивления российской пропаганде, их «спецоперации» и другим фейкам, что украинская власть сдастся и т. д. Этим всем фейкам, которые тогда распространялись, нужно было срочно противодействовать. И это то, чем мы занимались.

На первых этапах Креативные силы расширялись очень быстро — было около 40 тысяч человек. Сейчас больше 30 тысяч человек. Часть творческих людей уже пошла работать, а часть [осталась]. Мы работаем на своих работах.

Креативные силы — полностью волонтерский проект, абсолютно благотворительный. Сейчас 33 тысячи человек каждый день создают контент. Мы помогаем фондам создавать какие-то инстаграммы, фейсбуки, вести соцсети, создавать видео, сайты… Мы как большой продакшен, который есть на подхвате: если что-то кому-то нужно — пожалуйста, обращайтесь, мы открыты для сотрудничества. Для победы мы сделаем нашими руками все, что мы можем.

— Как к вам можно приобщиться тем креативщикам, которые этого еще не сделали? Куда обращаться, какую работу они должны делать?

— Вы можете где угодно, например, в телеграмме написать Креативні сили України по-украински и обязательно нас найдете. Также нас можно найти на ютубе, прямо в гугле…

С одной стороны, мы помогаем своими силами государству, но с другой — я прекрасно понимаю, что людям тоже очень нужна поддержка. Как говорил Сунь Цзы: «Беда приходит тогда, когда люди перестают заниматься собой, когда забывают о себе, о своем развитии».

Сегодня прилетает какая-то ракета, а креативные люди очень чувствительны. Это может быть «выпадение» на несколько дней в переживание этого ужаса. Поэтому мы как руководители Креативных сил Украины понимаем, что нам тоже нужно внутри Креативных сил поддерживать людей.

Мы делаем бесплатные мастер-классы, марафоны… Сейчас уже третий марафон, который называется Сто дней побед. Каждый день я даю специальные задачи, направленные на личные победы, помогающие людям пережить все эти трагедии и продолжать работать, помогать, донатить и т. д. Все, что нужно делать прямо сейчас, — не сойти с ума, остаться в адеквате. Почти все креативщики работают на заграницу, поэтому это еще заведение денег в Украину, поэтому это очень важная миссия. К марафону можно присоединиться бесплатно.

— Расскажите подробнее, как этот марафон происходит? Какие задания вы даете, что помогает людям держаться?

— Марафон также можно найти в телеграмме, называется Сто днів перемог. Прежде всего, это большое коммьюнити — около 10 тысяч человек, которые каждый день этот марафон проходят, смотрят.

Каждый день мы должны как минимум пять побед написать в чат и поддержать друг друга, пообщаться, задать какие-то вопросы. Это сильное коммьюнити. И конечно, что в нем возникают какие-то партнерства, связи: люди между собой сами объединяются, дают друг другу поддержку, пользу.

Второе — это мои подкасты. Я каждый день записываю от пяти до 20 минут аудио с заданием, что мы будем делать сегодня, к каким результатам мы должны прийти. Обычно это касается развития в креативе — то, что помогает людям сегодня либо перейти в креативную профессию, либо работать более эффективно в креативной профессии. Чем эффективнее сегодня украинцы, тем быстрее побеждает Украина.

Как говорили древние, знания нужны, чтобы действие стало сокровищем.

— Вы очень правильно отметили: когда случаются какие-то ужасные новости, творческие люди очень сильно на это реагируют и первой реакцией является оцепенение. Есть ли у вас какой-нибудь лайфхак, как себя из этого состояния вытащить? Как заставить себя, условно, встать с постели, перестать смотреть в потолок, потому что ты настолько шокирован тем, что происходит вокруг, что не можешь делать ничего и о каком-то вдохновении, каких-то творческих планах речь вообще не идет?

— Просто супер вопрос. Не только война, а любой серьезный стресс приводит к тому, что человек цепенеет, у него есть желание закрыться, спрятаться в какой-то уголок, куда-то в подвал, в подземелье. И это хорошо, если есть воздушная тревога, тогда мы сразу идем в укрытие. Но если воздушной тревоги нет, то нужно не зажиматься, а наоборот отпустить себя и идти не от людей. Когда ты в таком состоянии идешь к людям, ты открываешься, говоришь, что тяжело, то люди в коммюнити тебя поддерживают и ты уже чувствуешь, что не один, что не только ты это чувствуешь — вся Украина это чувствует. Это просто бесценно. И, конечно, подписаться на один телеграмм-канал, в котором вы будете смотреть новости, чтобы вас не атаковали со всех сторон, потому что так реально можно поехать крышей. Это неэффективно.

Тревога — не равно любовь. Мы все хотим позаботиться о наших родных. И нам кажется, если мы волнуемся, демонстрируем это, еще и долго это все происходит, то это как бы любовь. Но тревога — это тревога, а любовь — это любовь. Если мы подумаем, как бы мы хотели, чтобы наши родители реагировали, то вряд ли это была бы тревога. Напротив, мы чувствуем тревожное состояние, когда люди вокруг тревожатся. Поэтому да, мы принимаем, что такое есть, но стараемся быть в адеквате.

— Если говорить о проектах, которые уже реализованы Креативными силами Украины, можете рассказать о самых знаковых, массовых, которые на зарубежную аудиторию скорее оказали наибольшее влияние?

— Мы занимаемся этим каждый день, постоянно что-то создаем. Мы делали всевозможные кампании, касающиеся наружной рекламы. Наши ролики выходили на площадях, когда это было актуально, забирают телеканалы.

Мы продакшен — не агентство, не медиабаер. Но если к нам приходит медиабаер и просит что-нибудь сделать, то мы всегда это делаем. Это агентство знает показатели, а мы их не можем знать, потому что мы только создаем креатив. А что с ним делают дальше… Я точно знаю, что это сотни статей, сотни видеороликов, это десятки каналов, которые показывали эти ролики. Это десятки фондов, с которыми мы сотрудничаем каждый день. Мы просто не ведем статистику.

— Хотела спросить вас о tone of voice — в какой манере или каком формате стоит рассказывать об Украине так, чтобы нас услышали? Время от времени от иностранных журналистов слышу, что когда украинцы очень эмоционально и даже агрессивно объясняют происходящее, то их не слышат именно из-за этой чрезмерной эмоциональности. Конечно, нам больно, что в стране война, нас переполняет ненависть. Но, условно, западный зритель не воспринимает информацию без спокойных, рациональных аргументов, поэтому не внимает тому, что мы говорим, если мы делаем это истерически.

— Я с этим сталкивалась еще с первых дней войны. Мы по своей работе знаем такую вещь, как целевая аудитория. И чем четче мы попадаем в целевую аудиторию, чем прямее мы говорим с ней на ее языке, тем лучше она нас слышит. Поэтому очень часто спрашивают: почему контент нужно создавать на английском языке? Ну потому, что украинцы и так знают, что происходит, у нас это каждый день на всех страницах. А зарубежный зритель чаще всего не понимает украинский язык, поэтому мы должны создавать [контент] на его языке.

Лучше всего говорить языком фактов, это универсальный язык. Эмоции — это прекрасно, но если мы создаем какой-то контент, он должен попадать в цель. Нет смысла просто стрелять этим контентом, важно, чтобы он поражал цель. Для этого он должен быть с фактажом.

— Есть ли какие-то визуальные символы сейчас об Украине, которые чаще всего вы используете в своей работе, которые лучше всего доходят до аудитории? Что символизирует сегодня Украину?

— Для западного зрителя?

— Да.

— Конечно, есть большая кампания Be brave like Ukraine. Это то, что они видят. Но есть одна проблема. Например, я была за границей несколько дней — пообщалась с волонтерами, с разными фондами. Поразилась тем, что они говорят, что в Украине и так все хорошо. «Они очень смелые, побеждают, оружие есть, все есть, можно keep calm — расслабиться». Это большая проблема — они не понимают того ужаса, который здесь происходит.

— Думают, что мы сами справимся?

— Да. Поэтому мы видим такие штуки, что, например, Европейский Союз оказал помощь Украине, но и России заплатили за их энергоносители релевантную сумму. И это просто разрывает сердце, потому что мы прекрасно понимаем, куда эти деньги будут направлены — на очередные ракеты, вооружение. А почему так? Да потому что считают, что Украина и так справится.

Если бы они знали, что завтра Россия будет у их границы после этого транша, то они бы этого не делали.

Для меня это очень серьезный показатель. Я бы хотела, чтобы они каждый день видели, что это террористические акты и 11 сентября, которое в Украине каждый день. Это ключевой символ, который я хотела бы донести. Второй ключевой символ: то, что оружие — это щит, а не инструмент убийства. Часто дискутируют, давать ли Украине оружие, потому что оружие — это смерть…

— Мол, это конфликт наоборот ведет к эскалации. Есть же такие голоса во многих странах Европы.

— Есть, с этим следует бороться. Креативные силы хотят донести, что оружие — это щит, защищающий мирное население, гражданских людей, которых просто беспощадно убивает Россия вообще ни за что. И оружие — это щит, оружие — это победа не только Украины, а всего цивилизованного мира. Это тот ключевой месседж, который мы сейчас транслируем.

