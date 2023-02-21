Фонд компетентной помощи армии Повернись живим начал сбор на закупку оборудования для одного из подразделений Вооруженных сил, которое поможет украинским военным побеждать оккупантов в киберпространстве.

Как отмечается на сайте Повернись живим, в рамках проекта планируется собрать 50 миллионов гривен для усиления способностей одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который осуществляет деятельность во вражеском киберпространстве таким образом, чтобы наносить российской армии ущерб на реальном поле боя. Присоединиться к инициативе, а также узнать больше может каждый желающий по ссылке.

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В Вооруженных Силах Украины уже сформирована новая структура, которую мы между собой называем кибервойско. Это военнослужащие, которые будут выполнять задачи на невидимом поле боя и помогут настоящим танкам и артиллерии отвоевывать украинские территории. Фактически мы собираем на кибернаступление. Будет пылать даже в самом гнилом сердце страны-оккупанта. Андрей Рымарук руководитель военного департамента фонда Повернись живим

Организация не разглашает список будущих закупок, однако отмечает, что каждая израсходованная гривна будет работать на усложнение логистики и управления войсками врага, а также на определение мест размещения российских оккупантов и их дальнейшее эффективное уничтожение другими подразделениями ВСУ.

Для команды Повернись живим это не первый проект по обеспечению техникой и оборудованием военных-киберов. Ранее на средства благотворителей команда организации закупила и передала украинским военным, которые выполняют задачи в киберпространстве, оргтехнику и специализированное оборудование на сумму более 8 миллионов гривен. Эта техника помогает Вооруженным силам Украины своевременно узнавать о планах врага. Главным партнером организации по этой кампании выступает платежный сервис Portmone.