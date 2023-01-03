Спортивная «нейтральность» России. Дмитрий Кулеба показал фото разрушенной ракетным ударом РФ ледовой арены в Дружковке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в своих социальных сетях фото разрушений ледовой арены Альтаир в Дружковке и призвал президента МОК Томаса Баха посетить город.

В понедельник, 2 января, войска РФ нанесли три ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. В результате были разрушены ледовая арена Альтаир, домашняя арена хоккейного клуба Донбасс и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания.

Видео дня

Публикуя фото разрушений Альтаира, Дмитрий Кулеба пригласил всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, и президента МОК Томаса Баха посетить арену Альтаир и лично убедиться в спортивной нейтральности России.

«Каждому иностранному политику или спортивному функционеру перед тем как говорить, что «спорт должен быть вне политики», сначала надо посмотреть эти фото. Разрушенную обстрелом российских террористов ледовую арену Альтаир в Дружковке. Здесь проводились украинские и международные соревнования. Здесь тренировались дети и взрослые. Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили, были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли «деполитизированные» российские бомбы.

Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что «спорт вне политики», включая Президента МОК Томаса Баха, посетить Альтаир и лично убедиться в «спортивной нейтральности» России. Может тогда наконец-то придет понимание, почему прикрываться абстрактной «нейтральностью» в такой ситуации безнравственно. Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, как будто ничего не произошло", — написал он.

Читайте также: Журналист Bild получил ранение во время обстрела войсками РФ Дружковки