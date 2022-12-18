«Была жизнь, о которой мечтают все». Платформа Мемориал и НВ презентуют документальный фильм о двух украинцах, потерявших свои семьи

Вражеские обстрелы убили родных Владимира Ободинского и Сергея Перебейноса. О своей жизни, горе и мотивации продолжать жить дальше, помогая другим, мужчины рассказали в документальной ленте.



Фильм создан платформой памяти Мемориал. Премьера состоится на YouTube в пятницу, 23 декабря, в 23:00. НВ является партнером показа.

Журналистка Диана Доскоч рассказывает о героях фильма.

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Сергей Перебейнос с женой Татьяной, сыном Никитой и дочерью Алисой переехали из Донецка в Киев в 2014 году. Тогда россияне впервые отобрали у них дом. Сначала снимали квартиру в столице, а через пять лет купили собственную квартиру в Ирпене.

«Последние два с половиной года уже была такая спокойная семейная жизнь, о которой мечтают все», — рассказывает мужчина.

Фото: Архив Сергея Перебейноса

Сергей с женой работали, 18-летний сын учился в университете, 9-летняя дочь — в школе. Мужчина рассказывает, что все в квартире делали с женой и детьми вместе. Каждый уголок сегодня напоминает о них.

«Многое в этой квартире мы сделали собственными силами. И такая еще остается энергетика, которая помогает жить дальше», — говорит Перебейнос.

Полномасштабную войну Сергей с родными встретили порознь. Он 18 февраля уехал в Донецк, потому что его мама тяжело заболела, жена с детьми остались в Ирпене. Когда россияне вошли в город, семья несколько раз пыталась выехать в Киев, но не получалось из-за вражеских обстрелов.

6 марта родные Сергея снова решили попытаться уехать. Бросили автомобиль на дороге, потому что впереди россияне расстреляли гражданские машины. Пошли пешком через разбитый ирпенский мост. Враг весь день бил по гражданским в этом районе. До эвакуационных автобусов родным Сергея оставалось около 300 метров. Они не дошли…

«Разорвалась мина, и практически все осколки отлетели в это место. Потому шансов у них не было никаких. Они погибли все практически мгновенно», — рассказывает Сергей.

Он похоронил всю свою семью. Как только из города выбили россиян, вернулся жить в Ирпень. И стал помогать людям, оставшимся без жилья. Ищет такие семьи в социальных сетях, собирает деньги, покупает материалы за собственные средства и восстанавливает жилье своими руками.

Если ты не в ВСУ, ты в тылу, то что ты здесь должен делать? Либо работать, платить налоги, либо помогать либо фронту, либо здесь людям на месте», — убежден мужчина.

Фото: Архив Сергея Перебейноса

Житель Житомирской области Владимир Ободзинский называет свою семейную жизнь счастливейшей. У него была любимая жена, сын, дочь и два годовалых внука. Дом своей мечты в селе Юровка семья строила 10 лет.

"У нас было все, теперь у меня нет ничего", — говорит Владимир.

Фото: Архив Владимира Ободзинского

24 февраля мужчина уехал на работу в Киев, ездить оттуда домой каждую неделю, как было раньше, не мог. Его родные остались в Житомирской области, думали, что там безопасно и уезжать не придется. 8 марта Владимир поговорил с женой по телефону, убедился, что у родных все хорошо.

Около девяти вечера ему позвонил друг и сообщил, что в районе их дома были слышны взрывы. Владимир начал звонить жене, сыну, дочери. Телефоны были отключены. Он попросил своего отца, живущего неподалеку, пойти проверить, ничего ли не произошло.

«Я набираю отца, еще не услышал ни „алло“, ничего, слышу крик матери, и отец мне говорит: „Вов, в доме никто не выжил“. И все. На этом моя жизнь закончилась», — рассказывает Владимир сквозь слезы.

Фото: Диана Доскоч

Прошло почти восемь месяцев, а Владимир все еще не может поверить, что его родных больше нет.

"Бывает забываешь, что их нет. Что-то интересное увидел или какое-то событие прошло, хочется с кем-то поделиться, позвонить… Берешь телефон. А тогда раз — и останавливаешься и понимаешь, что некому», — говорит Владимир.

Фото: Диана Доскоч

Человек каждую неделю ездит к родным на могилы. Однажды вместе с гуманитарным штабом из Малина повез помощь для сел в Киевской области. Там познакомился с семьей, в которой трое детей. Они так запали ему в душу, что решил каждую неделю заезжать к ним и привозить все необходимое.

"Это приятные эмоции. Знаете, как говорится, не можешь радость своим детям и внукам принести, так хоть этим деткам. Пока у меня будет возможность, я буду помогать им чем смогу», — говорит Владимир.

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