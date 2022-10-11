єБавовна, Забыть русский, Дія.Match. Как бы выглядели Онлайн-услуги мечты в приложении Дія

В приложении Дія стартовала услуга по продаже военных облигаций. Каждый может стать спонсором деоккупации украинских городов. Чтобы рассказать украинцам, как важно и удобно покупать облигации в смартфоне, режиссер презентаций Андрей Шевчук совместно с Дія создали креатив в Instagram.

В посте — мемы, шутки и инсайты по онлайн-услугам, о которых мечтают украинцы. Так появились шутливые єБавовна, Дія.Match и функция Забыть русский язык.

Основатель SHEVCHUK BÜRO с командой Минцифры провели опрос среди подписчиков Дія по функциям, которые они хотели бы видеть в приложении. И люди поделились самым важным:

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забыть русский и скачать в мозг новый язык,

изменить фото в паспорте и разрешить пользоваться фильтрами,

знакомиться только с теми, кто донатит на армию благодаря Дія.Mаtch,

выбирать уровень жизни и иметь кнопку SAVE от греха подальше,

блокировать мемы, чей срок годности закончился еще до распространения,

смотреть топ-мемы дня,

выбирать оружие по ленд-лизу.

Онлайн-услуги мечты Онлайн-услуги мечты

Мы всегда прислушиваемся к людям: читаем комментарии, создаем бета-тесты и анализируем результаты. Сейчас у общества есть запрос на помощь армии, поэтому мы запустили военные облигации в Дія. Украинцы могут помочь деоккупировать украинские территории, а средства потом вернутся, еще и с процентами. Мстислав Баник руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре

Если о бавовне и смене фото в паспорте онлайн можно только мечтать, то функция Стать спонсором деоккупации Крыма уже доступна в приложении. Надо только обновить Дія — и вы сможете купить военную облигацию Крым, Мариуполь, Донецк, Херсон и т.д.

Главная фишка таких коллаб — через юмор донести до аудитории важные темы: об уменьшении потребления российского контента, о популяризации украинского и, конечно, о военных облигациях. Цензура в сообщении была исключительно личная: мы не хотели никого обидеть и не хотели поднимать чувствительные темы вроде возврата доллара по 8. Это ситуативно смешно, но мы понимаем, что в стране война и многие эвакуировались, покинув свои дома со всем имуществом, или потеряли работу. Андрей Шевчук бренд-стратег

Креативное решение было создано всего через два дня. Сначала придумали тему, затем провели опрос в инстаграме Дія. Впоследствии проработали ответы, разбили на категории, добавили юмор. Дизайн создали не в классическом стиле приложения, а с элементами брендинга SHEVCHUK BÜRO и Дія одновременно.