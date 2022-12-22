Сломанные судьбы. BBC рассказывает истории украинских детей, которых война сделала сиротами 22 декабря, 09:39 Большинство детей, чьи родители погибли или умерли во время войны, не попадают в детдома и интернаты, их сразу забирают родные и близкие (Фото:Anadolu Agency)

Во время войны родители более тысячи детей погибли или пропали без вести. Еще около 5 тысяч несовершеннолетних остались без родительской опеки по другим причинам, так или иначе связанным с военными действиями, сообщала Национальная сервисная социальная служба Украины. Как сложилась судьба детей, оставшихся без обоих родителей, и как война сказалась на усыновлении сирот в Украине — узнавала BBC News Украина.



Богдан. Втік від сусідів і поїхав на місце загибелі мами

Восьмирічний Богдан з Бахмута — один із 1128 дітей, які стали сиротами у цій війні.

Він був у сусідів, коли мама пішла на похорон родича, загиблого від обстрілів.

Але дорогою жінка та інші люди також потрапили під обстріл. Їх вбило осколками снаряда. Мама Богдана була на сьомому місяці вагітності. Загинув також вітчим хлопчика.

Їхні тіла, як розповідають у поліції, пролежали на вулиці кілька днів. Ворожі атаки не припинялися, і забрати вбитих було неможливо.

Коли Богдан дізнався, що його мама і вітчим загинули, він втік від сусідів, вхопив велосипед і поїхав на місце їхньої загибелі.

Богдан пережив шок, зараз він у безпеці / Фото: Національна поліція України

Правоохоронці шукали його під обстрілами, серед зруйнованого міста, і, знайшовши, вивезли на безпечну територію.

Далі дитину передали жінці, яка знала загиблу і Богдана. Вона раніше евакуювалася до Київської області, розповідає ВВС News Україна Наталія Тимофєєва, керівник служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації.

Зараз хлопчик на реабілітації в Іспанії.

Наталія Тимофєєва каже, що якби ця родина вчасно евакуювалася з Донецької області, як просила влада, цієї трагедії не сталося б.

Матвій. Рятував маму, слухаючи лікаря по телефону

Ще одну історію розповіла ВВС News Україна координаторка благодійного фонду Зростай в родині Євгенія Федорчук.

Сім'я Матвія (ім'я змінене — ред.) жила у Броварському районі Київської області. У перший день вторгнення РФ хлопчик, бабуся, мама і сім'я старшої сестри вирішили тікати у село, де вони мають дачу. Але село наступного дня захопили російські війська.

Деякі села у Броварському районі на Київщині були в окупації до кінця березня / Фото: Anadolu Agency

Мама Тетяна мала проблеми з тиском, через стрес стан її погіршувався. До лікаря поїхати вона не могла, в село жоден лікар також не міг дістатися.

Одного дня Тетяні стало погано, боліло в області серця. Телефоном лікарка намагалася допомогти, пояснювала рідним, що треба робити. 14-літній Матвій і чоловік сестри робили жінці серцево-легеневу реанімацію. Але врятувати не змогли.

Після звільнення Київщини ексгумація тіла показала, що в Тетяни стався інфаркт.

Хлопець лишився сиротою. Цивільний чоловік матері не визнає себе батьком дитини.

Опікуном Матвія стала його бабуся. Тепер вони живуть на її пенсію і завдяки допомозі благодійного фонду Зростай в родині. Фонд, що підтримує опікунів пенсійного віку, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, щомісяця допомагає цій родині продуктами.

Забирають рідні й близькі

У державних органах кажуть, що більшість дітей, чиї батьки загинули чи померли під час війни, не потрапляють в дитбудинки та інтернати, їх одразу ж забирають рідні та близькі.

«Більшість дітей, які сиротіють, одразу ж потрапляють до найближчих родичів, в сімейне оточення, — каже ВВС News Україна заступник директора департаменту захисту прав дітей Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк. — Так і має бути. Коли працюють державні органи, є родинні зв’язки, працює церква, то дитина не повинна лишитися сама, не повинна потрапляти в інтернат».

Володимир Вовк згадує останній жахливий випадок: 7 грудня у Житомирській області загинули, підірвавшись на міні, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина.

У них залишилося восьмеро неповнолітніх дітей.

Автомобіль багатодітних батьків вибухнув, коли з'їхав на узбіччя / Фото: Управління Нацполіції у Житомирській області

Як каже Вовк, одразу ж про готовність взяти дітей під опіку заявили і бабуся, і рідний дядько.

Як пояснює Наталія Тимофєєва з Донецької ОДА, система вже налагоджена: після того, як стає відомо, що дитина втратила батьків, у першу чергу шукають близьких родичів, які можуть забрати дитину під опіку. Якщо це не вдається, то на другому місці — влаштування дітей у дитбудинки сімейного типу чи прийомні сім'ї. І лише в останню чергу — в інтернатні заклади.

Володимир Вовк каже, що з понад тисячі дітей, батьки яких загинули, на початок грудня усиновили 54, інших прихистили рідні і близькі.

Оля і Андрій. Батько письмово відмовився від евакуації

Після деокупації Лимана, під час обстрілу у сусідньому селі Торецьке загинув від уламків ракети батько двох дітей, Олі і Андрія, 10 і 9 років. Їхня мама померла ще за кілька років до початку війни.

Напередодні загибелі батько написав письмову відмову від евакуації.

«Дітей одразу ж забрала їхня доросла сестра, потім їх відвезли на реабілітацію в Закарпатську область, — розповідає Наталія Тимофєєва. — Сестра за сімейними обставинами не змогла взяти їх під опіку, тому з допомогою соціальних служб з дітьми познайомилися чоловік і дружина, які вже мали прийомну дитину. Вони теж з Лимана, але вчасно евакуювалися. Зараз діти разом з новою сім'єю у Львові».

Нацполіція допомагає з евакуацією цивільних з небезпечних місць на Донеччині / Фото: Національна поліція України

Не можна « відв'язати» від війни

Загалом під час війни понад 5,8 тисячі дітей втратили опіку батьків. Такі дані станом на 1 грудня наводить представник Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк. Загальна кількість дітей з таким статусом в Україні — близько 68 тисяч. І переважна більшість з них — не сироти.

«Це складна розмова, про ці п’ять тисяч. Є ті, кого позбавили батьківських прав, ті, хто ухиляється від своїх обов’язків. Чи ті, у кого немає засобів для існування, чи їхній психологічний стан складний. Але також у цьому числі і діти, чиї батьки можуть бути у полоні, воюють чи їхнє місце перебування невідоме. Будь-яку ситуацію, коли дитина лишається без батьківського піклування, не можна „відв'язати“ від війни», — переконаний Вовк.

Статус дитини, що втратила батьківське піклування, дозволяє рідним і близьким швидко забирати дитину під опіку, влаштовувати у прийомні сім'ї чи дитбудинки сімейного типу і отримувати грошову допомогу.

Шанси на усиновлення

В Україні на сьогодні 16 тисяч дітей чекають на усиновлення. Але війна зменшила їхні шанси знайти нову сім'ю.

Кількість усиновлених дітей у 2022 році різко зменшилася у порівнянні з 2021 роком, при тому, що і минулого року темпи усиновлення уповільнилися — через коронавірус.

Якщо минулого року усиновили 1354 дитини, то у 2022 році — 644, повідомив ВВС News Україна представник Національної сервісної соціальної служби України Володимир Вовк.

Більш ніж удвічі скоротилося і усиновлення іноземними громадянами. Минулого року їх було 272, цього року — 95.

Під час воєнного стану іноземцям усиновлювати українських дітей заборонено, тому статистика цього року — це діти, процес усиновлення щодо яких був розпочатий ще у 2021-му, а остаточне оформлення документів завершилося цього року.

У Росії, за різними даними, за час війни вже сотні дітей з України усиновлені. Це діти, які були вивезені з окупованих українських територій до РФ і розподілені в сім'ї в різних регіонах.

Українська влада заявляє про 12 340 українських дітей, викрадених і вивезених в Росію або на тимчасово окуповані території України. Лише 119 дітей вдалося повернути в Україну до своїх рідних.

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