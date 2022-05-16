Украинский композитор Денис Деркач в рамках авторского проекта DenDer Orchestra презентует новую музыкальную работу под названием Symphony of Ukraine. Лирическая композиция наполнена чувствами, близкими каждому украинцу. Тоска, боль, разочарование, и в то же время — несгибаемость, вера в лучшее. Характер волевого духа стал символическим лейтмотивом музыкального произведения.



Расскажите о своем авторском проекте DenDer Orchestra. Сколько лет существует, какую миссию выполняет и какую роль в вашей жизни играет?

С 2016 года я начал записывать авторскую музыку в исполнении оркестра. Симфоническая музыка — самый красивый и волшебный способ передать музыкальную эмоцию. К сожалению, она стала непопулярна в современном мире. Обычно это происходит, потому что многие просто не слышали качественного живого исполнения симфонических произведений.

Моя музыка доступна для понимания широкому кругу, и каждый человек, пришедший на мой концерт, получает эстетическое и душевное удовольствие. Делать мир лучше, исцелять души людей музыкой — в этом я вижу миссию моего проекта DenDer Orchestra, и именно этому я посвящаю всю свою жизнь

Фото: Денис Деркач представит авторскую композицию в идеальном исполнении Budapest Scoring Orchestra

Расскажите о Symphony of Ukraine. Сколько времени ушло на ее создание? Что вдохновило вас или мотивировало на написание этой работы?

Композиция состоит из небольших самостоятельных частей, которые описывают тоску по утраченной счастливой жизни, родному дому, боль от разлуки с близкими и любимыми людьми. Написаны они были после начала российской агрессии на Донбассе. Каждая маленькая история пересекается с эпизодами моей жизни. Я и не мог представить, что эти истории станут понятны каждому украинцу. Но 24.02.2022 все мы потеряли частичку души. Война — это огромная трагедия нашего времени.

Во время войны, какую роль играет музыка для украинцев? Поделитесь наблюдениями и собственной позицией по этому поводу.

Во время войны мы видим активный рост патриотических настроений украинцев, и они касаются многих сфер. Особенно выразительно это проявляется в музыке, объединяющей всех украинцев. Эта инициатива также поддерживается в других странах. Песня «Ой у лузі червона калина» стала гимном борьбы за мир против российского фашизма, и ее исполняют и поют люди во всем мире.

Вы сотрудничаете не только с украинскими, но и международными оркестрами. Расскажите об опыте. Помогает ли музыка находить общий язык, есть ли какие-то разногласия в коллаборации с музыкантами разных национальностей?

Музыка — это универсальный язык эмоций, он одинаково понятен людям всех национальностей, вероисповеданий. Дважды я записывал свой материал в Будапеште, мне интересно было работать с венгерскими музыкантами, которые показали себя на самом высоком уровне профессионализма. Это был прошлый опыт, украинские музыканты чувствуют мою музыку лучше. У венгерских музыкантов гораздо больше заказов, и их запись поставлена как хороший конвейер, эффективное качество, но меньше души. Запись оркестра в Украине — это довольно сложная организационная задача, в Европе все гораздо проще — существует возможность записывать музыку дистанционно, просто отправив директору и дирижеру партитуры. Можно контролировать процесс записи онлайн.

«Музыка — это универсальный язык эмоций, он одинаково понятен людям всех национальностей, языков, вероисповеданий. Песня « Ой у лузі червона калина» стала гимном борьбы за мир против российского фашизма, и ее исполняют и поют люди во всем мире .

Для каждого музыканта важно не только творить, но и быть услышанным. Какая сцена, на которой играла ваша музыка, поразила больше всего и почему?

К сожалению, я пока не могу похвастаться большим количеством концертов, и потому верю — все лучшее еще впереди. Конечно, я обязательно хочу пригласить слушателей на свой концерт во Дворец «Украина» — главную концертную площадку нашей страны.

О чем думаете сейчас, о каких сценах и каких музыкальных площадках?

Пока продолжаются военные действия в Украине, мы с международными фондами заняты организацией благотворительных концертов на музыкальных площадках Польши, Германии, Чехии, Великобритании.

Приносит ли музыкальный труд доход? Какие перспективы сейчас у украинских композиторов на украинской музыкальной арене и на международной?

Пока что проект DenDer Orchestra существует только благодаря средствам спонсорской помощи, но сегодня именно тот момент, когда музыка украинского автора, сыгранная украинскими музыкантами, может быть услышана во всем мире. Все полученные средства я планирую перечислять в поддержку ВСУ, поэтому сейчас доход не является приоритетом.

Какой путь развития своей музыкальной деятельности вы видите? Поделитесь творческими планами.

Пока идет война, у меня нет вдохновения записывать новый материал, но есть возможность донести слушателям уже готовую программу. В будущем я планирую выпустить ремиксы на свои композиции в современной House- и Techno-обработке.

Написание музыки классического направления имеет перспективы? Можно ли рассматривать эту сферу вашей деятельности как отдельный источник бизнеса?

Я знаю, что моя музыка нравится разным людям, и верю, что мой симфонический проект имеет большой потенциал как с творческой, так и с коммерческой точки зрения. И в Украине, и во всем мире очень много людей, которым не хватает хорошей, качественной живой музыки, и мой концерт — это возможность переключить сознание на совершенно другой эмоциональный мир. Когда большой оркестр играет качественную и красивую лирическую музыку, слушатель чувствует ее не только ушами, но и всем телом, и это дает ни с чем не сравнимое удовольствие, которое невозможно получить при электрическом усилении звука. И люди во всем мире стремятся к различным ощущениям, а мой концерт — это возможность устроить себе эстетический праздник и испытать чувство любви. Именно ее больше всего в моей музыке.

Какой вы видите музыку будущего? В мире диджитализации не уменьшается ли количество поклонников классической музыки? Есть ли перспективы развития, популяризации и расцвета?

Как я уже говорил, никакая акустическая аппаратура не может воспроизвести удивительное ощущение магии звука, которое происходит от гармонично сочетаемых в единую музыкальную композицию 55−60 различных инструментов. Кто хоть раз присутствовал на качественном концерте, навсегда запомнит эти впечатления, и моя задача — ознакомить больше людей с магией звуков. Для этого я планирую сделать несколько электронных ремиксов, которые помогут привлечь внимание молодежи и тинейджеров. Трек Glory to Ukraine совместно с Dj The Advocate уже поднимается вверх в мировых чартах танцевальной музыки. Уверен, слушателям будет интересно услышать и оригинальную оркестровую версию композиций, а затем и прийти на концерт моей музыки.

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