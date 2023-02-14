Национальный благотворительный радиомарафон ко Дню онкобольного ребенка на Radio NV

К Международному дню борьбы с детским раком 15 и 16 февраля фонд Таблеточки вместе с Radio NV и компанией АЛЛО проводят ежегодный национальный благотворительный радиомарафон, чтобы объединить людей для регулярной помощи онкобольным детям.

Цель радиомарафона: привлечь 1000 новых супердрузей — благотворителей, которые будут помогать детям ежемесячно. Именно регулярная помощь позволяет детям получать своевременное, бесперебойное и качественное лечение даже во время войны, что приближает их к победе. Также финансировать крупные инфраструктурные проекты в детских онкоцентрах, чтобы создать современные условия лечения детского рака в Украине.

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По последним данным ВОЗ, опубликованным в 2020 году, Украина имеет самый высокий уровень смертности от детского рака в Европе и находится на 5-м месте после таких стран как Казахстан, Турция, Узбекистан и Туркменистан. Именно детская онкология является причиной смертности номер один среди детских заболеваний. Об этой болезни, как диагноз их ребенка, каждый день слышат две семьи в Украине. Лечение детского рака дорогостояще, долго и эмоционально изнурительно. Помимо этого, полномасштабное вторжение России значительно усложнило процесс лечения.

Европейские больницы, в начале войны охотно принимавшие украинских онкобольных детей, теперь переполнены и все чаще отказывают в приеме новых пациентов. Именно поэтому очень важно, чтобы украинские дети могли качественно и своевременно лечиться в украинских больницах. Поэтому и семьи, и онкоцентры нуждаются в разы большей поддержке, чем это было до полномасштабной войны.

Должны признать, что война многое вытеснила из нашего информационного пространства. На фоне потерь от вражеских шаров и ракет менее остро слышится, что каждый день две украинские семьи узнают, что у их ребенка рак. Но рак не отступил, как и потребности украинских детей в качественном сложном лечении и психологической и социальной поддержке. Больницы оказались под обстрелами, стоимость лекарств выросла, логистика усложнилась. Победа детей над раком по-прежнему нуждается в совместных усилиях врачей, родителей, благотворителей. Совместными усилиями украинские дети обязательно победят. Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда Таблеточки

Чтобы это стало возможным, нужна регулярная помощь и поддержка благотворителей — супердрузей.

Фото: tabletochki.org

15 и 16 февраля с 8:00 до 20:00 благотворительный фонд Таблеточки совместно с Radio NV и компанией АЛЛО проводят радиомарафон в поддержку детей, больных раком. Это уже третий национальный благотворительный радиомарафон. По результатам Радиомарафона прошлых лет у онкобольных детей появилось 2400 новых супердрузей, подписавшихся на ежемесячное пособие.

Именно ежемесячное пособие позволяет не только помогать в качественном лечении детей, закупке медикаментов, психологической поддержке, но и финансировать крупные инфраструктурные проекты в детских онкоцентрах, содействовать обучению медицинского персонала и защищать интересы детей на уровне государства.

Как и в прошлые годы, в этом году партнер Радиомарафона компания АЛЛО удваивает каждый первый взнос по подпискам, оформленным 15−16 февраля.

Регулярная (ежемесячная) помощь оформляется на специальной странице сайта фонда. Благотворитель может выбрать любую комфортную сумму, которая будет списываться раз в месяц с его банковской карты в указанный день. Подписку можно отменить в любое время в личном кабинете на сайте.