У нас были обстрелы, а я иду на праздник. Что происходит с психикой украинцев после 450 дней полномасштабной войны

У украинцев происходит психологическая адаптация к новым условиям, в которых соотечественники оказались более года назад (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Через почти полтора года с начала большой войны соотечественники воспринимают тяжелые события, связанные с войной, совсем иначе, чем вначале — психолог Марианна Ткалич.



По словам Марианны Ткалич, профессора психологии и директора исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, сейчас у украинцев относительно войны произошла определенная психологическая адаптация. Об этом она рассказала в интервью NV.

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«Наша психика достаточно вынослива, она адаптируется, — считает Ткалич, — И сегодня можно услышать разговор о ночных обстрелах, который больше напоминает разговор о погоде, чем когда подобные разговоры происходили в начале полномасштабной войны».

Адаптация отображается и в несколько диссоциативном поведении украинцев. «Вот у нас были обстрелы, а вот я надеваю вышиванку и иду на праздник, у детей тоже праздник в школе или в садике, на улице прекрасная погода и так далее, — приводит пример эксперт. — А ночью мы снова просыпаемся, чувствуем страх за детей. На следующий день снова читаем лекции, берем интервью, идем в театр — так и живем».

Но это не значит, что организм не истощается, добавляет психолог. Мол, он истощается, и, в первую очередь, физически — из-за нехватки сна, ведь мы ночью просыпаемся.

«Плюс постоянное психологическое напряжение. Понятно, что истощение усиливается. Но и адаптация растет», — рассказывает Ткалич.

При этом эксперт отмечает, что ситуация зависит от регионов, которые существенно различаются между собой по уровню угрозы.

«Запорожье, Харьков, Днепр и все города, которые ближе к фронту, — это одна история, Ужгород, Черновцы — другая. Киев — отдельная история, это столица, и там особое внимание со стороны врага. Поэтому от региона, все же, зависит», — резюмирует Ткалич.