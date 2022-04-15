При эвакуации и пересечении границы. Что нужно знать, чтобы уберечься от современного рабства
Рекомендации о том, как во время войны избежать угрозы попадания в современное рабство (Фото:Министерство социальной политики Украины)
Минсоцполитики в сотрудничестве с Общественной организацией А21 Украина и другими партнерами разработали Памятку для тех, кто убегает от военных действий, чтобы предотвратить попадание в ситуацию торговли людьми.
«Пострадать от эксплуатации может любой, однако торговцы людьми охотятся в основном на тех, кто прибыл из другой страны, не знает языка или оставил прежнее место жительства из-за кризиса. Они могут заманить Вас в опасную ситуацию, например, связанную с принудительным трудом или сексуальной эксплуатацией путем обмана, угроз или насилия. Это незаконное нарушение Ваших прав», — говорится в сообщении Минсоцполитики.
Памятка содержит:
- советы для пересечения границы;
- номера горячих линий в разных странах;
- ссылка на чат-бот Оставайся в безопасности;
- чаты помощи украинцам в разных странах.
Что такое торговля людьми
Торговля людьми — осуществление с целью эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, сокрытия или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью состояния или путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Такое определение торговли людьми дает Протокол по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Торговля людьми – это совокупность следующих признаков:
- вербовка;
- перевозка;
- передача;
- продажа;
- усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в порнобизнесе;
- использование в военных конфликтах;
- привлечение к преступной деятельности;
- трансплантация или насильственное донорство;
- принуждение к занятию проституцией;
- рабство и ситуации, подобные рабству;
- принудительный труд;
- привлечение в долговую кабалу;
- использование шантажа, угроз, насилия.
Правила пересечения границы
Во время эвакуации и пересечения границы следует быть внимательными и соблюдать следующие правила:
- Старайтесь пересечь границу с помощью проверенных перевозчиков.
- Следите за новостями и выбирайте для поездки максимально безопасный маршрут.
- По возможности обсуждайте условия путешествия или проживания заранее.
- Не садитесь в машину наедине. Старайтесь перемещаться по группам.
- Держите документы при себе, сделайте несколько их копий и разложите по разным местам. По возможности сделайте резервные копии документов на отдельных устройствах (телефон, электронная почта или защищенные облачные хранилища).
- Деньги (наличные) разделите на несколько частей и держите в разных местах. Основную сумму средств держите на карте.
- Надевайте простую, удобную одежду, ювелирные украшения и ценные вещи лучше снять и спрятать.
- Договоритесь с близкими людьми о кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.
- Проверьте документы перевозчика или водителя, сфотографируйте номерные знаки автомобиля и отправьте их своим близким.
- Предупредите близких людей о вашем маршруте и конечном месте прибытия.
- Не передавайте никому свои документы, кроме представителей государственных органов Украины и иностранных государств (например, пограничники при пересечении границы и т.п.), мобильный телефон и другие вещи. Демонстрируйте паспорт из своих рук. По возможности старайтесь демонстрировать документы через приложение Действие.
- Сохраните контакты людей и организаций, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации. Добавьте их в телефон и запишите на бумаге.
- Поселяйтесь только в зарегистрированных местах проживания.
- Не оставляйте детей без присмотра . Не доверяйте детям новым знакомым. На внутренней стороне верхней одежды напишите данные о ребенке (ФИО ребенка, дату рождения, группу крови ( информацию об острой реакции на определенные медицинские препараты), полный домашний адрес, номера телефонов родителей, родственников или соседей). Такую же информацию можно отметить на бумаге и положить во внутренний карман одежды (брюки, рубашку и др.).
- Трудоустраивайтесь официально.
- Пользуйтесь услугами официальных медицинских учреждений.
- При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицейских, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных миссий и т.д.
- Не принимайте помощь, если от вас ждут чего-то в ответ.
- Не принимайте решений в состоянии паники или близком к ней состоянии.
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