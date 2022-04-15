При эвакуации и пересечении границы. Что нужно знать, чтобы уберечься от современного рабства

15 апреля, 01:49
Цей матеріал також доступний українською
Рекомендации о том, как во время войны избежать угрозы попадания в современное рабство (Фото:Министерство социальной политики Украины)

Рекомендации о том, как во время войны избежать угрозы попадания в современное рабство (Фото:Министерство социальной политики Украины)

Поддержи НВ

Минсоцполитики в сотрудничестве с Общественной организацией А21 Украина и другими партнерами разработали Памятку для тех, кто убегает от военных действий, чтобы предотвратить попадание в ситуацию торговли людьми.

«Пострадать от эксплуатации может любой, однако торговцы людьми охотятся в основном на тех, кто прибыл из другой страны, не знает языка или оставил прежнее место жительства из-за кризиса. Они могут заманить Вас в опасную ситуацию, например, связанную с принудительным трудом или сексуальной эксплуатацией путем обмана, угроз или насилия. Это незаконное нарушение Ваших прав», — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Видео дня

Памятка содержит:

  • советы для пересечения границы;
  • номера горячих линий в разных странах;
  • ссылка на чат-бот Оставайся в безопасности;
  • чаты помощи украинцам в разных странах.

Что такое торговля людьми

Торговля людьми —  осуществление с целью эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, сокрытия или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью состояния или путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Такое определение торговли людьми дает Протокол по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Торговля людьми – это совокупность следующих признаков:

  • вербовка;
  • перевозка;
  • передача;
  • продажа;
  • усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в порнобизнесе;
  • использование в военных конфликтах;
  • привлечение к преступной деятельности;
  • трансплантация или насильственное донорство;
  • принуждение к занятию проституцией;
  • рабство и ситуации, подобные рабству;
  • принудительный труд;
  • привлечение в долговую кабалу;
  • использование шантажа, угроз, насилия.

Правила пересечения границы

Во время эвакуации и пересечения границы следует быть внимательными и соблюдать следующие правила:

Читайте также:

Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos/Fotoreserg) Каждый — посол Украины. 10 советов украинским беженцам за границей
  • Старайтесь пересечь границу с помощью проверенных перевозчиков.
  • Следите за новостями и выбирайте для поездки максимально безопасный маршрут.
  • По возможности обсуждайте условия путешествия или проживания заранее.
  • Не садитесь в машину наедине. Старайтесь перемещаться по группам.
  • Держите документы при себе, сделайте несколько их копий и разложите по разным местам. По возможности сделайте резервные копии документов на отдельных устройствах (телефон, электронная почта или защищенные облачные хранилища).
  • Деньги (наличные) разделите на несколько частей и держите в разных местах. Основную сумму средств держите на карте.
  • Надевайте простую, удобную одежду, ювелирные украшения и ценные вещи лучше снять и спрятать.
  • Договоритесь с близкими людьми о кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.
  • Проверьте документы перевозчика или водителя, сфотографируйте номерные знаки автомобиля и отправьте их своим близким.
  • Предупредите близких людей о вашем маршруте и конечном месте прибытия.
  • Не передавайте никому свои документы, кроме представителей государственных органов Украины и иностранных государств (например, пограничники при пересечении границы и т.п.), мобильный телефон и другие вещи. Демонстрируйте паспорт из своих рук. По возможности старайтесь демонстрировать документы через приложение Действие.
  • Сохраните контакты людей и организаций, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации. Добавьте их в телефон и запишите на бумаге.
  • Поселяйтесь только в зарегистрированных местах проживания.
  • Не оставляйте детей без присмотра . Не доверяйте детям новым знакомым. На внутренней стороне верхней одежды напишите данные о ребенке (ФИО ребенка, дату рождения, группу крови ( информацию об острой реакции на определенные медицинские препараты), полный домашний адрес, номера телефонов родителей, родственников или соседей). Такую же информацию можно отметить на бумаге и положить во внутренний карман одежды (брюки, рубашку и др.).
  • Трудоустраивайтесь официально.
  • Пользуйтесь услугами официальных медицинских учреждений.
  • При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицейских, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных миссий и т.д.
  • Не принимайте помощь, если от вас ждут чего-то в ответ.
  • Не принимайте решений в состоянии паники или близком к ней состоянии.
Читайте также:
Польша забрала у российского посольства заброшенный жилой комплекс в Варшаве. Туда могут поселить беженцев

Чаты помощи для беженцев в Европе

Инфографика: kmu.gov.ua
Читайте также:
Редактор: Гала Конопля

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Life
Оставайтесь в курсе событий из жизни звезд,
новых рецептов, красоты и моды
Каждую среду

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Военное положение Минсоцполитики Рабство Торговля людьми Война России против Украины

Спецтема   Беженцы из Украины

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X