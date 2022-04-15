При эвакуации и пересечении границы. Что нужно знать, чтобы уберечься от современного рабства

Рекомендации о том, как во время войны избежать угрозы попадания в современное рабство (Фото:Министерство социальной политики Украины)

Минсоцполитики в сотрудничестве с Общественной организацией А21 Украина и другими партнерами разработали Памятку для тех, кто убегает от военных действий, чтобы предотвратить попадание в ситуацию торговли людьми.

«Пострадать от эксплуатации может любой, однако торговцы людьми охотятся в основном на тех, кто прибыл из другой страны, не знает языка или оставил прежнее место жительства из-за кризиса. Они могут заманить Вас в опасную ситуацию, например, связанную с принудительным трудом или сексуальной эксплуатацией путем обмана, угроз или насилия. Это незаконное нарушение Ваших прав», — говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Памятка содержит:

советы для пересечения границы;

номера горячих линий в разных странах;

ссылка на чат-бот Оставайся в безопасности;

чаты помощи украинцам в разных странах.

Что такое торговля людьми

Торговля людьми — осуществление с целью эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, сокрытия или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью состояния или путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Такое определение торговли людьми дает Протокол по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Торговля людьми – это совокупность следующих признаков:

вербовка;

перевозка;

передача;

продажа;

усыновление ( удочерение) в коммерческих целях, использование в порнобизнесе;

использование в военных конфликтах;

привлечение к преступной деятельности;

трансплантация или насильственное донорство;

принуждение к занятию проституцией;

рабство и ситуации, подобные рабству;

принудительный труд;

привлечение в долговую кабалу;

использование шантажа, угроз, насилия.

Правила пересечения границы

Во время эвакуации и пересечения границы следует быть внимательными и соблюдать следующие правила:

Старайтесь пересечь границу с помощью проверенных перевозчиков.

Следите за новостями и выбирайте для поездки максимально безопасный маршрут.

По возможности обсуждайте условия путешествия или проживания заранее.

Не садитесь в машину наедине. Старайтесь перемещаться по группам.

Держите документы при себе, сделайте несколько их копий и разложите по разным местам. По возможности сделайте резервные копии документов на отдельных устройствах ( телефон, электронная почта или защищенные облачные хранилища).

Деньги ( наличные) разделите на несколько частей и держите в разных местах. Основную сумму средств держите на карте.

Надевайте простую, удобную одежду, ювелирные украшения и ценные вещи лучше снять и спрятать.

Договоритесь с близкими людьми о кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.

Проверьте документы перевозчика или водителя, сфотографируйте номерные знаки автомобиля и отправьте их своим близким.

Предупредите близких людей о вашем маршруте и конечном месте прибытия.

Не передавайте никому свои документы, кроме представителей государственных органов Украины и иностранных государств ( например, пограничники при пересечении границы и т.п.), мобильный телефон и другие вещи. Демонстрируйте паспорт из своих рук. По возможности старайтесь демонстрировать документы через приложение Действие.

Сохраните контакты людей и организаций, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации. Добавьте их в телефон и запишите на бумаге.

Поселяйтесь только в зарегистрированных местах проживания.

Не оставляйте детей без присмотра . Не доверяйте детям новым знакомым. На внутренней стороне верхней одежды напишите данные о ребенке ( ФИО ребенка, дату рождения, группу крови ( информацию об острой реакции на определенные медицинские препараты), полный домашний адрес, номера телефонов родителей, родственников или соседей). Такую же информацию можно отметить на бумаге и положить во внутренний карман одежды ( брюки, рубашку и др.).

Трудоустраивайтесь официально.

Пользуйтесь услугами официальных медицинских учреждений.

При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицейских, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных миссий и т.д.

Не принимайте помощь, если от вас ждут чего-то в ответ.

Не принимайте решений в состоянии паники или близком к ней состоянии.

Чаты помощи для беженцев в Европе

Инфографика: kmu.gov.ua

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