Бахмутское направление уже некоторое время остается одним из самых сложных. При этом, несмотря на постоянную опасность, волонтеры продолжают оказывать помощь населению фронтового Бахмута, который находится под постоянным штурмом оккупантов.

На восточных окраинах города продолжаются уличные бои, а передвигаться по Бахмуту своими силами опасно. Несмотря на это среди местного населения все меньше желающих эвакуироваться, ведь те, кто были готовы уехать, сделали это еще несколько месяцев назад.

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NV пообщался с жителями, решившими остаться во фронтовом городе и узнало, как им удается выживать в условиях войны.

Передвижение по городу

По Бахмуту волонтеры возят гражданских в бронированном авто. На вопрос, есть ли страх попасть под обстрел, водитель отвечает: «Очень сильный страх есть, и пока он остается, мы будем работать. Если ты не боишься, тебе нужно отсюда уезжать».

Отсутствие основных коммуникаций

С октября в городе отсутствует вода, свет и тепло. Бахмутчанам приходится обогревать дома собственноручно. Кто-то установил буржуйку, а некоторые местные жители собирают дрова, разводят во дворах костер и таким образом подогревают воду, готовят еду и греются.

Пункт несокрушимости

Недавно в Бахмуте открыли четвертый пункт несокрушимости. Сейчас это единственное место, где есть интернет. По словам волонтеров, больше всего связь нужна горожанам для того, чтобы общаться со своими эвакуированными родными. Также в пункте несокрушимости можно выпить горячие напитки, погреться и поесть.

Оказание медицинской помощи

Больницы в городе не работают. Для оказания медицинской помощи или консультации в Бахмут приезжают врачи-волонтеры. Так, украинско-израильская организация FRIDA отправила два десятка специалистов для приема пациентов.

Как врачи оказывают неотложную помощь гражданским и военным, которых привозят с ранениями после ближнего боя с врагом, почему местные продолжают жить в домах, в которые прилетели и не разорвались снаряды и как выглядит разрушенный на 60% Бахмут — смотрите в репортаже NV.