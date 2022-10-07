Раз в 2 года в Auchan Украина проводится опрос Вовлеченности и удовлетворения сотрудников. Это анонимное исследование, целью которого является мониторинг эмоционального состояния сотрудников, их мотивации и отдачи относительно того, нравится ли им работать в компании. Также раз в год мы производим срез среди менеджеров. В этом году из-за войны общий срез мы провести не смогли, а вот менеджеров спросили. Аналогичное исследование мы проводили и в прошлом году.

Мария Калачева, HR коуч Auchan Украина

Так что можем сравнивать цифры. Что у нас есть?

95% привлеченных руководителей

Это на шесть пунктов выше прошлогоднего. Объясняли свои ответы сотрудники тем, что компания сделала для них очень многое в военное время. Коллеги отмечали сопровождение компании во время переезда, финансовую помощь, перевод в другие регионы, помощь с жильем, материальную поддержку. Многое указывало на нашу КСО деятельность (приготовление обедов, гуманитарную помощь). Конечно, не все менеджеры были вовлечены в эту работу, но ощущение, что твоя компания делает хорошее дело, делало и тебя причастным к ней.

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Почему важна вовлеченность?

Она коррелируется с лояльностью. Привлеченные сотрудники более эффективны, инициативны, заинтересованы в том, что делают. Люди гордятся работой в компании, могут посоветовать свою компанию как хорошее место работы своим знакомым. Они создают наш бренд работодателя.

Инфографика: Auchan Украина

94% сотрудников гордятся работой в компании

Кстати, это на десять пунктов больше, чем в прошлом году.

Мы с переживанием ждали в этом году именно результатов этого пункта. Ведь не секрет, что с началом полномасштабной войны, мы сначала имели противоречие внутри компании из-за позиции, которую заняла наша материнская компания во Франции относительно работы в России.

Некоторые наши сотрудники почувствовали на себе хейт, имевший место в определенный момент в сети. Их лично обвиняли чуть ли не в спонсировании войны. Это при том, что у каждого из нас имеет искреннюю проукраинскую позицию и выражает несогласие с принятым решением головного офиса.

Фото: Auchan Украина

И здесь сработали базовые ценности компании: право на выражение собственного мнения, право быть не согласным с позицией французского офиса.

Каждый сотрудник мог на общем собрании выразить свое несогласие с позицией головного офиса во Франции. На одной из таких встреч мы решили написать общее письмо от имени коллектива Auchan Украина в головной офис и сотрудникам Auchan других стран, в котором выразили свое несогласие с позицией Auchan Глобал.

На некоторых встречах присутствовала генеральный директор Auchan Украина Виктория Луценко. И сотрудники могли задать, и поверьте задавали, все эти вопросы ей тоже. Все коммуникации от имени компании по этому вопросу шли снизу — их первыми высказывали сотрудники. Это все активно обсуждалось и давало сотрудникам чувство поддержки, сплоченности, даже больше, чем у нас было раньше.

69% сказали, что вовлеченность команд улучшилась. И только 8% опрошенных ожидают от руководства более прозрачных и решительных коммуникаций.

«Будет ли зарплата?», «Можно ли переехать в другой город?», «Как я могу помочь украинцам?» — Почему в войну важно усиливать внутренние коммуникации

Ксения Лученко, менеджер по внутренним коммуникациям Auchan Украина

У Auchan Украина есть отдельный дайджест новостей, который называется Auchangenews. Раньше он выходил раз в две недели. Это было сочетание информации о товарах, сотрудниках (их работе и хобби), новости КСО. Но с начала войны мы переформатировали традиционные рубрики. И теперь у нас три главных направления: «Мы вместе с сотрудниками», «Вместе с клиентами», «Вместе с защитниками».

Первый «военный» номер вышел на третий день войны

Первый «военный» номер вышел на третий день войны, а первые полтора месяца Auchangenews выходил каждый день.

Выпускать свой дайджест мы решили каждый день. Ведь информационный вакуум в среде, наполненной новостями — это хуже всего. Когда ты не знаешь, что будет с тобой и твоей семьей, что будет с домом твоим, страной. И работа в этом разрезе немалый кусок жизни. Всем нам хотелось быть уверенным в том, что хотя бы в этом вопросе у нас все хорошо. Поэтому мы решили, что каждый день будем предоставлять информацию для сотрудников, чтобы они понимали: компания работает, компания помогает защитникам, гарантирует финансовую поддержку. Еще один важный месседж первого же военного номера: компания готова предложить коллегам из регионов, где велись боевые действия, место для временного пребывания. Наши магазины из западной части Украины оперативно прислали фото обустроенных комнат для переселенцев из других регионов. Поэтому наши коллеги были уверены: им есть куда бежать, их ждут. И третий посыл — финансовая поддержка. Конечно, все переживали, будет ли возможность получать зарплату. Мы от имени руководства компании заверили, что ни задержек, ни уменьшения заработной платы не будет. И компания сдержала это слово.

Что поменялось в работе внутренних коммуникаций?

Если до полномасштабной войны у нас было много новостей, то после ее начала поток информации от сотрудников был таким, что мы не успевали ее всю оформлять. Даже иногда коллеги после выпуска писали нам: «А где о нас?». Это было очень важно для сотрудников поделиться своим позитивом.

Сейчас наша «военная» подшивка — это 62 номера на 276 страниц.

Фото: Auchan Украина

Диджитализация сотрудников пошла по другому плану

Создать дайджест — только половина задачи. Дальше его нужно было распространить среди коллег.

До войны мы ставили себе целью диджитализировать сотрудников. Компания имеет широкий доступ по инструментам Google, поэтому мы хотели, чтобы наши коллеги пользовались ими по максимуму.

Но во время войны ты можешь быть не залогинен в свой аккаунт, иметь ограниченный доступ к интернету, поэтому мы начали искать альтернативу — каналы, по которым информация будет быстро распространяться внутри компании. Выход подсказала сама реальность — с войной украинцы для поиска информации стали чаще использовать Вайбер и Телеграм каналы. Поэтому мы решили «не изобретать велосипед», а конвертировали все в джипег и пересылали в чаты сотрудников.

За 5−10 минут наш Auchangenews облетал всю компанию. Нас читали в бомбоубежищах, где нет компьютеров и ограничен доступ к интернету, а вот телефон всегда под рукой. И тут же все новости обсуждались в коллективе.

Фото: Auchan Украина

Телефон вместо профессиональной съемочной группы

С начала полномасштабного вторжения мы провели для команд три челленджа. Челлендж для нас — это определенная идея, объединяющая сотрудников, добавляем немного духа соревнования и сплоченности. Для наших команд это никогда было не «по принуждению», а вовлеченность всегда была высокой, особенно в видео челендже.

Но если раньше это были определенные бюджеты, поиск подрядчиков, профессиональные крутые ролики, то сейчас все, к чему мы имели доступ — это наши телефоны. Поэтому к «военным» челленжам мы изменили подход. Снимали исключительно на телефоны, сделали их не командными, а индивидуальными, потому что у команд не всегда была возможность физически собраться вместе. Один из челленджей назывался «Приближаем победу вместе». Нам прислали более сорока историй, потому что действительно каждый приближает победу со своего места: кто-то делает обеды для военных или больниц, кто-то обеспечивает работу магазинов, кто-то выкладывает товары на полки, чтобы наши клиенты имели к ним бесперебойный доступ. Это были как менеджеры, так и рабочие зала. Даже гендиректор Auchan Украина сняла свою часть.

Фото: Auchan Украина

Челлендж «Наши мечты»: покорить Говерлу, испечь самый большой торт, собраться всем вместе в офисе.

Сейчас у нас продолжается еще один челлендж среди работников — «Наши мечты». Каждый может поделиться своим желанием на страницах корпоративного дайджеста. Чаще всего сотрудники мечтают о возвращении к привычному рабочему графику — увидеться физически, а не онлайн, отпраздновать победу — мечтают, что руководство компании выделит для этого каждому сотруднику по три дня оплачиваемого отпуска, планируют после войны покорить Говерлу всем коллективом, приготовить для клиентов самый большой в истории Auchan Украина победный торт, спеть всеми магазинами и вспомогательными службами «Ой у лузі червона калина». Говорят, что записать мечту — это уже начало ее воплощения? Что ж, мы в это верим;)