Артемсоль возвращается. United24 выпустили специальную партию соли к годовщине полномасштабного вторжения

К годовщине полномасштабного вторжения ГП АРТЕМСОЛЬ и фандрейзинговая платформа UNITED24 представили специальную партию соли. Міць. Українська кам’яна расфасована в пачки по 200 граммов. Всего партия состоит из 100 000 пачек, ведь удалось обнаружить 20 тонн соли, добытой в шахтах Соледара. Вся прибыль — 465 гривен с каждой пачки — будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

Из-за российских обстрелов в шахтах Соледара перестали добывать соль в апреле 2022 года. Это произошло впервые со Второй мировой войны. Цеха АРТЕМСОЛИ сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом, покинули свой дом. Часть запасов соли удалось вывезти, но летом 2022 года пачка АРТЕМСОЛИ, которую знают и любят миллионы украинцев, окончательно скрылась с полок крупных продуктовых сетей.

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Весной 2022 наше предприятие было вынуждено прекратить работу. Мы знаем, что украинские потребители, как и мы, скучают по пачкам АРТЕМСОЛИ, ставшим еще одним символом украинской силы. Поэтому мы связались со своими официальными дистрибьюторами по поводу остатков соли. К тому времени удалось найти 20 тонн. Сегодня мы анонсируем, что Артемсоль возвращается в продажу в особом виде с важной целью. Несмотря на то, что наш родной город и соляные шахты временно оккупированы, мы верим, что украинская каменная мощь выдержит все испытания и вернем себе Соледар, как и все украинские города. Владимир Низиенко начальник отдела коммуникации ГП АРТЕМСОЛЬ

Иллюстрацию для упаковки специальной партии АРТЕМСОЛИ создал известный украинский дизайнер Артем Гусев. Его вариант, в котором слово «Сіль» заменено на «Міць», а каменный цветок — на трезубец, стал вирусным: иллюстрацию устанавливали на аватары в социальных сетях и публиковали в медиа.

Когда мы впервые увидели эту иллюстрацию, то поняли, что должны ее воплотить в жизнь. Не только вернуть на полки легендарную соль, но и добавить всем украинцам немного мощи. Мы связались с ГП АРТЕМСОЛЬ и почувствовали, насколько важен для них этот проект. Ведь это возможность напомнить о предприятии, которое обеспечивало солью всю Украину и является одним из самых больших в мире. О каждом из 2500 человек, жизнь которых неразрывно связана с шахтами Соледара. Ярослава Гресь координатор UNITED24

Стоимость пачки - 500 грн. 465 грн с каждой из них передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР через государственную фандрейзинговую платформу UNITED24. Один дрон стоит 700$.

Дрон-камикадзе FPV (First Person View) стал революционным средством ведения боя, ведь такие дроны используются буквально как снайперское оружие с расстояния до 8 километров. Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, оставаясь на безопасном расстоянии. Благодаря специальной партии АРТЕМСОЛИ мы сможем укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет на защиту нашей страны по всей линии фронта. Позывной «Волонтер» командир спецподразделения БпЛА Крылья ГУР МО

Артемсоль в специальной упаковке доступна в магазинах сети Сильпо и онлайн на ROZETKA.

Летом мы обнаружили 300 тонн легендарной соли и вернули на свои полки. Но ее быстро раскупили. Так что для нас честь представлять АРТЕМСОЛЬ, украинскую "Міць", в специальной упаковке и с большой целью. Найти пачку можно во всех супермаркетах сети. А один из них в Киеве по этому поводу даже превратился из ”Сильпо” в ”Соль”. директор по маркетингу Сильпо Екатерина Огуряева

Такая привычная для всех украинцев упаковка АРТЕМСОЛИ теперь недоступна нам из-за российского вторжения. Как и многие другие вещи, которые мы научились ценить в этот бурный год. ROZETKA горда эксклюзивно представлять специальную благотворительную партию АРТЕМСОЛИ онлайн. Мы бесплатно доставим ее во все наши точки выдачи в Украину. Ибо “Міць. Українська кам’яна" — это то, что нужно всем нам. Владислав Чечеткин соучредитель ROZETKA