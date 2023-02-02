14 января 2023 года город Днепр содрогнулся от взрыва. Около 15:40 российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом на Набережной Победы, 118. Два подъезда разрушены до основания. 46 человек погибли. Первые фото с места происшествия быстро разлетелись по Интернету. Среди них — снимки сидевшей на руинах девушки. Раны на ногах, мягкая игрушка и елочное украшение в руках, отчаяние на лице, вокруг — хаос. Такой мир увидел 24-летнюю Анастасию Швец.



Мария Морозова Журналистка платформы памяти Мемориал

Настя единственная из своей семьи выжила после ракетной атаки. А за несколько месяцев до этой трагедии она потеряла любимого — он погиб на фронте. О судьбе Анастасии и ее близких — в репортаже журналистки Марии Морозовой.

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Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, рассказывающей истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполните формы: для погибших военных и гражданских жертв.

« Это не та слава, которой хотелось бы»

Фотограф-фрилансер из Днепра Арсен Дзодзаев 14 января прогуливался с женой вдоль косы на набережной. В какой-то момент они увидели столб огня, а через секунду раздался звук взрыва. Арсен надеялся, что прилетело в нежилую зону. Однако это был удар ракеты по многоэтажке на Набережной Победы, 118.

Арсен Дзодзаев / Фото: Из личного архива

«Со мной оперативно связались из Hromadske, попросили сделать снимки. Я поехал за оборудованием, вернулся на место трагедии и начал работать. Не до конца понимал, что происходит. Все казалось нереальным», — вспоминает Арсен.

Дом на Набережной Победы, 118 после атаки / Фото: Арсен Дзодзаев / Hromadske

На месте происшествия Арсен фиксировал на камеру все, что видел. Внезапно заметил девушку на развалинах дома. Сфотографировал. Минут через 5 или 10 уже снял, как спасатели помогают ей спуститься.

Спасение Анастасии Швец / Фото: Арсен Дзодзаев / Hromadske

Фото Арсена Дзодзаева разлетелось по Сети, затем его перепостила и сама Настя — девушка, сидевшая на руинах. О том, что снимки стали вирусными, Арсен узнал на следующий день, когда ему начали писать иностранные журналисты.

«Это не та слава, которой хотелось бы, но уже как сложилось», — говорит фотограф.

Девушке Анастасии, трагедию которой он показал миру, Арсен впоследствии написал слова поддержки.

« Мы были любящей семьей»

Анастасия Швец жила с родителями, 46-летними Натальей и Максимом, и домашним любимцем котом Ричардом. Их жилье располагалось на шестом этаже дома № 118.

Наталья и Максим Швец / Фото: Из семейного архива

Наталья и Максим были знакомы со школы, а их отношения завязались во время учебы в техникуме. В 1996 году влюбленные обручились. Через два года родилась Анастасия.

Максим Швец работал механиком в автосалоне. Дочь говорит: отец был мастером с большой буквы, всегда готовым помочь.

Максим Швец / Фото: Из семейного архива

Наталья Швец работала кассиршей в отделении банка. Ее вспоминают улыбающейся и яркой. У Наталии были постоянные клиенты, которые после ее отпусков приносили любимой кассирше сладости.

Максим увлекался рыбалкой, а Наталья — декупажем. Еще мама Насти была кондитером. А отец — главным дегустатором лакомств супруги. Особенно любил ее «Наполеон».

«У Максима и Наташи были такие отношения, когда друг друга понимают с полувзгляда. Для меня они всегда были единым целым. Настю воспитали добрым, достойным человеком. Такими были и сами», — рассказывает сестра Максима Мария Швец.

Дочь Анастасия говорит, что папа обожал маму, но не любил проявлять свои чувства на людях.

«Между ними иногда возникали ссоры, но родители долго не обижались друг на друга. Для меня как дочери их брак был эталоном», — делится Настя.

И Максим, и Наталья очень любили животных, много лет заботились о них. Наталья забирала бездомных четвероногих с улицы, лечила, кормила и искала для них дом. Каждую неделю приезжала помогать приюту для животных Верность. Максим поддерживал жену в волонтерстве.

«Я всегда Наташе говорила, как ей повезло с мужем. Он помогал ей возить животных в больницу, привозил в приют все, что было нужно. У них вся семья очень отзывчивая», — говорит подруга Натальи, зооволонтер Ирина Залеткина.

Наталья не могла оставить в беде ни одно животное, но больше всего любила кошек. Хотя, вспоминает Ирина, именно на их шерсть у нее была аллергия. Так что приходилось постоянно пить лекарства.

Наталья Швец / Фото: Из семейного архива

Анастасия тоже помогала родителям в зооволонтерстве. От мамы переняла и талант к приготовлению сладостей. Хотя по специальности Настя экономист, она стала пекарем.

Семья часто отдыхала на даче, ходили за грибами. Летом обязательно ездили на море или в Карпаты.

«От обоих я имела поддержку. Мы много времени проводили вместе, были любящей семьей», — говорит Настя.

Делом, которое объединяло семью, была помощь украинской армии. Волонтерскую деятельность Швецы начали после российского вторжения в 2014 году. Занимались изготовлением окопных свечей.

« Делали окопные свечи на кухне, от которой ничего не осталось»

Утром 14 января 2023 года Наталья с дочерью помогали волонтерам фотографировать щенков, для которых подыскивали дом. Потом зашли к родственникам. Домой вернулись примерно за час до ракетного удара.

«Когда я узнала, что их подъезд разрушен после взрыва, то начала звонить. Надеялась, что брата с семьей не было дома. Но они там были. Делали окопные свечи на кухне, от которой ничего не осталось», — вспоминает Мария Швец.

Настя на момент ракетной атаки находилась в своей комнате. Девушку сначала привалило дверью, затем она упала на этаж ниже. Сидя на развалинах, надеялась только, что родители выжили. Девушка провела там несколько часов, пока ее удалось спустить с помощью пожарной лестницы. С раной на голове и поцарапанными ногами Настю передали медикам.

«Температура воздуха тогда была ниже нуля. Анастасии определенно повезло, она была одной из первых, до кого мы добрались. Другие спасшиеся получили ко всему еще и сильное переохлаждение», — рассказывает руководитель поисково-спасательной операции Игорь Гетало.

Тела Максима и Натальи обнаружили на следующий день. Квартира на шестом этаже, где прошла вся жизнь семьи, полностью разрушена. Домашнего питомца Ричарда так и не нашли.

В память о супругах в приюте для животных, которому они помогали, планируют установить беговой тренажер для кошек. Наталья Швец мечтала приобрести его для своих подопечных.

«Я узнала об этом, когда была в больнице. Меня такой жест очень растрогал. Надеюсь, котики будут в восторге от тренажера, как мама была в восторге от них», — говорит Анастасия.

« Мечтала выйти замуж прошлой осенью»

Незадолго до российского теракта, унесшего жизнь ее родителей, Настя потеряла любимого. 39-летний Владислав Митринюк в начале полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем на войну. Служил в спецподразделении Кракен (это разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины). 10 сентября 2022 года он погиб, освобождая Балаклею. Анастасия и Владислав были вместе четыре месяца.

Владислав и Анастасия / Фото: Из семейного архива

«Мы познакомились в соцсети. Вскоре он смог ко мне приехать. Влад в мирной жизни занимался перепродажей ножей, обожал фотографировать. После войны мы хотели открыть свое дело. Мечтали пожениться прошлой осенью сразу после знакомства с родителями», — вспоминает Анастасия.

Влад подарил Насте мягкую игрушку в виде динозавра трицератопса. Именно ее она держала в руках, сидя на развалинах.

«Эта игрушка — одна из немногих оставшихся от Влада вещей. Я была с ней в постели в тот момент. Она как оберег», — говорит девушка.

Состояние своего физического здоровья сейчас Настя описывает словом «удовлетворительно». Психологически девушке тяжело. «Пугают громкие звуки, боюсь взрывов, шума авиации», — говорит она.

Анастасия получает психологическую помощь. Признается: как жить после этих потерь дальше, пока не представляет.