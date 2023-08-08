Бренд Simple поддержал девочек-подростков из детских домов и центров для переселенцев, оказав финансовую помощь для проекта «Girl Power Ukraine» благотворительного фонда «Благомай». С 13 июля по 2 августа в сети магазинов EVA продолжалась благотворительная акция: при покупке любого товара ТМ Simple 10 грн было перечислено в поддержку «Girl Power». Также девушки-участницы проекта получили подарки от Simple — бренда для очищения кожи № 1 в Великобритании.

Girl Power Ukraine — это образовательный проект для девушек 13−18 лет из детских домов, интернатов, центров переселенцев, из многодетных и малообеспеченных семей. Главная цель которого заключается в повышении грамотности среди детей-сирот относительно гендерного равенства, методов борьбы с насилием, навыков выбора профессии и финансовой независимости, и как результат, повышение уровня защиты прав детей-сирот, девушек и женщин. Проект также включает в себя врачебный осмотр, консультации и помощь участницам в правовом поле. С 2020 года проект проходит ежегодно и уже есть результаты девушек-участниц предыдущих лет как в обучении, так и дальнейших шагах развития.

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Фото: Simple

Обратная связь дает понять, что сейчас эта благотворительная инициатива помогает девушкам эмоционально пережить тяжелый опыт, с которым они столкнулись из-за войны.

«После того, как я переехала с оккупированной территории, я осталась без дома и друзей. Все нужно строить с начала. Это трудно не только взрослому, но и ребенку-подростку. Я замкнулась в себе и, наверное, до сих пор переживаю этот этап в жизни. Однако до этого я была живая, активная и разговорчивая, как говорит мама. Друзей вокруг меня было много. Общение, ощущение поддержки от сверстников на первых этапах жизни важно, да? Я долго занималась с психологом, который помогал мне бороться с моей апатией к жизни, преодолевать свое приобретенное чувство одиночества. Школа GIRL POWER помогла мне с новыми знакомствами и подарила мне много новых эмоций и знаний. Некоторые такие знакомства останутся на многие годы, а то и на всю жизнь. На наших занятиях я получила общение с таким же, как и я, девушками. Нам дали полезные советы, новую информацию. Я благодарна судьбе, которая свела меня с такими замечательными людьми. И вообще, смогла благодаря проекту все так вместе забыть, что сейчас происходит, и просто жила, дружила, смеялась, может, иногда грустила, познавала новое, радовалась», — поделилась участница проекта Елена (имя изменено).

Инфографика: Simple



Каждый, кто принял участие в благотворительной акции, не только поддержал девушек-подростков, но и позаботился о себе. Simple — это понятные продукты для тех, кто любит эффективность и практичность и заботится о своей красоте комплексно. Витамины в составе формулы улучшают текстуру кожи, делая ее более мягкой, гладкой и здоровой. Simple не содержит искусственных красителей, отдушек, агрессивных химикатов, которые могут повредить коже. Simple — это забота о коже и о природе, ведь продукция бренда не тестируется на животных, а его упаковка пригодна для вторичной переработки.