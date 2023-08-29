ТОП-20 лучших университетов мира. NV публикует рейтинг и расспрашивает его британского составителя о главных признаках идеального вуза

На фото — третий в рейтинге Оксфордский университет, Великобритания (Фото:University of Oxford)

Пальму первенства в списке лучших университетов мира удерживают американские и британские вузы. NV спросил о критериях отбора в глобальный рейтинг вузов представителя британской аналитической компании Quacquarelli Symonds, которая его составила.

Лучшим университетом мира, по версии британской аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS), двенадцатый год подряд остается Массачусетский технологический институт (MIT). Этим летом компания обнародовала свой двадцатый глобальный рейтинг вузов, в который вошли 1,5 тыс. заведений в более чем сотне стран.

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MIT — междисциплинарное заведение, которое годами демонстрирует стабильно высокий результат своей научно-инновационной деятельности, объясняет лидерскую позицию этого вуза Дмитрий Фильченко, ведущий аналитик QS.

«Это не просто технологический институт, как указано в его названии: робототехника здесь сочетается с танцами, а компьютерный дизайн — с гуманитарными науками, — говорит он. — Поэтому это заведение охватывает все сферы исследований и образования и немало мультидисциплинарных новых профессий и сфер».

Вместе с MIT в первую двадцатку рейтинга входят еще девять американских — включая Гарвардский, Пенсильванский, Йельский и другие заведения Лиги плюща, четыре британских, три австралийских университета, а также по одному заведению в Швейцарии, Сингапуре и Китае. Попали в рейтинг и 11 украинских вузов, среди которых больше всего баллов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он занял 681−690 место.

«Начиная с 600 места, мы вместо присвоения конкретного места ставим заведения в ранговые рамки, ведь разница в баллах становится статистически малозначимой», — объясняет NV Фильченко.

Среди критериев, по которым оценивают университеты, составители рейтингов обычно фокусируются на качестве преподавательской и исследовательской работы, репутации заведений в глобальной академической среде и трудоустройстве выпускников.

Наибольший вес среди критериев, которыми пользуются аналитики QS, имеет академическая репутация вуза. Ее определяют через опрос участников мирового академического сообщества. Академическая репутация указывает не только на качество исследований определенного заведения, но и на его способность коммуницировать свои научные достижения, а также на их глобальное влияние.

«Если университет способен привлечь специалистов, которые выдают качественные исследования, это означает, что он имеет средства и хорошую инфраструктуру, от чего в конечном итоге получат выгоду студенты», — объясняет Фильченко.

NV публикует первую двадцатку рейтинга университетов от QS вместе с их выдающимися выпускниками.

Инфографика: NV

Инфографика: NV