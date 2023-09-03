Во Львове состоялся полумарафон: бежала и 12-летняя Яна Степаненко, которая потеряла обе ноги во время ракетного удара РФ по Краматорску

В воскресенье, 3 сентября, во Львове состоялся седьмой полумарафон на дистанциях 21, 5 и 1,6 километра. Участие в забеге приняла и 12-летняя Яна Степаненко, которая потеряла обе ноги из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

По информации горсовета, особенностью нынешнего марафона стала его социальная и благотворительная составляющая, поскольку часть средств передадут благотворительному фонду Незламні, чтобы обустроить детскую реабилитацию в больнице Святого Николая.

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Фото: Роман Кайман/Львовский городской совет

Фото: Роман Кайман/Львовский городской совет

По данным Львовского горсовета, организаторы нынешнего марафона ввели новую дистанцию — Миля Несокрушимости.

«Нынешний марафон во Львове имеет особый акцент. В нем принимают участие наши Герои на протезах, на колясках. А это очень сильный пример силы воли и духа. Многие люди пришли на марафон, чтобы именно их поддержать и поблагодарить», — рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Специальную дистанцию на полумарафоне протяженностью 70 м пробежали украинцы, которые получили ранения на фронте. Всего было 15 участников, среди которых 12-ти летняя Яна Степаненко.

Фото: Роман Кайман/Львовский городской совет

Фото: Роман Кайман/Львовский городской совет

«Я только недавно стала на беговые протезы, а обычно хожу на обычных. Поэтому только учусь бегать, немного страшно, потому что еще не привыкла. Но хочу поддержать детей, которые тоже потеряли ноги и не могут бегать. Хочу, чтобы они увидели мой поступок и сказали себе: «Да! Я тоже это смогу! Я тоже смогу бегать!» — подчеркнула Степаненко.

СЕО благотворительного фонда UNBROKEN Александр Кобзарев отметил, что не всем желающим позволили присоединиться к марафону врачи.

«Спасибо организаторам Run Ukraine, которые предложили помочь и передать часть средств для покупки оборудования для детской реабилитации. Это мощный месседж, мощный сигнал обществу. После их предложения мы начали готовить команду. Переживали, потому что надо бежать по брусчатке. На самом деле очень многие хотели бежать, но не всем позволили врачи, ведь от полученных ранений многим трудно просто двигаться, не говоря уже о беге», — отметил Кобзарев.

Всего в марафоне приняли участие около 1800 участников-любителей и 65 спортсменов, потому что в рамках события проходили два чемпионата Украины — на дистанциях 21 и 5 км. По результатам этого марафона будет формироваться сборная Украины на Чемпионат мира, который состоится 1 октября в Риге.

Российские войска ударили двумя ракетами по вокзалу Краматорска 8 апреля, где жители Краматорска и городов и сел Донецкой области ожидала эвакуационного поезда. В результате циничного обстрела погибло 52 человека и 109 получили ранения.

Семья Степаненко стала одной из тех, кто пострадал в результате террористической атаки РФ по Краматорску. Тогда девочка потеряла две ноги, а ее мама — одну нижнюю конечность. После этого они несколько месяцев лечились в Украине, а затем поехали в США, чтобы пройти реабилитацию и стать на протезы.

29 августа Национальный реабилитационный центр UNBROKEN Ukraine сообщил, что 12-летняя Яна Степаненко с мамой Натальей и братом Ярославом вернулась в Украину после того, как год проходила реабилитацию и протезирование в Сан-Диего, США.

