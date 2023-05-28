Радиоведущие, бизнес-обозреватели, дизайнеры. NV называет своих коллег, которые с начала большой войны пошли защищать страну
На фото слева направо: Владимир Кондрашов, Евгений Слюсаренко, Андрей Чуваткин, Артемий Костарев, Иван Мартынов, Петр Шевченко, Павел Казарин, Юрий Мацарский, Алексей Самоваров, Алла Кошляк, Антон Ходоренко (Фото:Коллаж NV)
12 сотрудников медиахолдинга NV взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.
Павел Казарин
ведущий программы Подвійні стандарти на Radio NV
В армии с 25 февраля 2022 года. Служит солдатом Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. За время военной службы вместе с соведущим Подвійних стандартів Юрием Мацарским проехал почти всю линию фронта, в том числе Бахмут. Сейчас на запорожском направлении. Получил награду командующего Сил территориальной обороны — Щит Сил территориальной обороны ВСУ.
Владимир Кондрашов
обозреватель рынков IT, телекоммуникаций и медиа NV Бизнес
К Вооруженным силам Украины присоединился в конце февраля 2022-го. Проходил службу в 4-м отряде спецназначения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, в составе которой в качестве помощника гранатометчика выполнял боевые задачи в Донецкой области. С августа 2022-го — спикер Государственной службы специальной связи и защиты информации. За время службы получил звание лейтенанта, награжден поощрительной наградой Министерства обороны Украины — медалью За содействие Вооруженным силам Украины.
Артемий Костарев
руководитель информационно-справочной службы журнала NV
В ряды Вооруженных сил Украины встал 26 февраля 2022 года. Служит в Расчетно-аналитическом центре ВСУ солдатом войск радиационной, химической и биологической защиты. В начале полномасштабной войны в составе центра готовился к обороне Киева. За время службы освоил новую военную специальность и получил звание младшего сержанта.
Алла Кошляк
ведущая спецэфира Radio NV
Добровольно стала на учет в военкомате и в январе 2023 года мобилизовалась солдатом в ряды Вооруженных сил Украины. Служит оператором группы информационного сопровождения 47-й отдельной механизированной бригады Маґура.
Иван Мартынов
редактор раздела Спорт сайта NV.ua
С 26 февраля 2022 года служит в артиллерийских войсках ВСУ. Сначала был заряжающим, а позже — командиром орудия. За время службы получил звание младшего сержанта. В составе бригады участвовал в деоккупации Херсона и части области. Наносил артиллерийские удары по оккупантам на левобережье Херсонщины. Участвовал в боевых действиях под Соледаром.
Юрий Мацарский
ведущий программы Подвійні стандарти на Radio NV
В армии с 25 февраля 2022 года. Служит солдатом в медиагруппе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместе со своим соведущим Павлом Казариным проехал почти всю линию фронта, записывая видеорепортажи из мест, где происходят или ранее происходили боевые действия, в том числе из Бахмута, Харьковской и Николаевской областей. Получил награду командующего Сил территориальной обороны — Щит Сил территориальной обороны ВСУ.
Алексей Самоваров
арт-директор журнала NV
С марта по октябрь 2022 года проходил службу во Львове в 125-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Был командиром роты обеспечения. За время службы получил звание старшего лейтенанта. После увольнения в запас на волонтерских началах помогает своей бригаде как дизайнер в создании визуального и видеоконтента.
Евгений Слюсаренко
дизайнер журнала NV
В армии с марта 2022-го, солдат взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 101-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. В апреле-мае прошлого года побывал на Донбассе. Сейчас находится на границе с Россией. Удостоен памятной награды в честь Дня военной разведки Украины.
Антон Ходоренко,
журналист разделов Техно и Здоровье сайта NV.ua
В конце февраля 2022-го вступил в ряды добровольных формирований. Летом уже в другом подразделении получил звание старшего солдата. Осенью прошлого года нес службу в Купянске (Харьковская обл.), а весной 2023-го — на Донетчине. Удостоен памятной награды.
Андрей Чуваткин
переводчик англоязычной редакции сайта NV.ua
Призван на военную службу в феврале 2023 года. Сейчас заканчивает базовую военную подготовку на одном из учебных полигонов Вооруженных сил Украины.
Петр Шевченко
финансовый обозреватель NV Бизнес
С марта по сентябрь 2022 года служил командиром минометного расчета 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, получил звание младшего сержанта. Во время службы участвовал в боевых действиях в Донецкой области. Награжден орденом За мужество III степени и почетным знаком отличия За оборону Авдеевки. После демобилизации продолжает работу в NV Бизнес.
Всего в армии служат 12 сотрудников и сотрудниц NV, одна из которых по соображениям безопасности воздержалась от участия в проекте.
Этот материал из журнала NV № 2 за май 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.