Радиоведущие, бизнес-обозреватели, дизайнеры. NV называет своих коллег, которые с начала большой войны пошли защищать страну

12 сотрудников медиахолдинга NV взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.

Павел Казарин

ведущий программы Подвійні стандарти на Radio NV

В армии с 25 февраля 2022 года. Служит солдатом Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. За время военной службы вместе с соведущим Подвійних стандартів Юрием Мацарским проехал почти всю линию фронта, в том числе Бахмут. Сейчас на запорожском направлении. Получил награду командующего Сил территориальной обороны — Щит Сил территориальной обороны ВСУ.

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Владимир Кондрашов

обозреватель рынков IT, телекоммуникаций и медиа NV Бизнес

К Вооруженным силам Украины присоединился в конце февраля 2022-го. Проходил службу в 4-м отряде спецназначения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, в составе которой в качестве помощника гранатометчика выполнял боевые задачи в Донецкой области. С августа 2022-го — спикер Государственной службы специальной связи и защиты информации. За время службы получил звание лейтенанта, награжден поощрительной наградой Министерства обороны Украины — медалью За содействие Вооруженным силам Украины.

Артемий Костарев

руководитель информационно-справочной службы журнала NV

В ряды Вооруженных сил Украины встал 26 февраля 2022 года. Служит в Расчетно-аналитическом центре ВСУ солдатом войск радиационной, химической и биологической защиты. В начале полномасштабной войны в составе центра готовился к обороне Киева. За время службы освоил новую военную специальность и получил звание младшего сержанта.

Алла Кошляк

ведущая спецэфира Radio NV

Добровольно стала на учет в военкомате и в январе 2023 года мобилизовалась солдатом в ряды Вооруженных сил Украины. Служит оператором группы информационного сопровождения 47-й отдельной механизированной бригады Маґура.

Иван Мартынов

редактор раздела Спорт сайта NV.ua

С 26 февраля 2022 года служит в артиллерийских войсках ВСУ. Сначала был заряжающим, а позже — командиром орудия. За время службы получил звание младшего сержанта. В составе бригады участвовал в деоккупации Херсона и части области. Наносил артиллерийские удары по оккупантам на левобережье Херсонщины. Участвовал в боевых действиях под Соледаром.

Юрий Мацарский

ведущий программы Подвійні стандарти на Radio NV

В армии с 25 февраля 2022 года. Служит солдатом в медиагруппе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместе со своим соведущим Павлом Казариным проехал почти всю линию фронта, записывая видеорепортажи из мест, где происходят или ранее происходили боевые действия, в том числе из Бахмута, Харьковской и Николаевской областей. Получил награду командующего Сил территориальной обороны — Щит Сил территориальной обороны ВСУ.

Алексей Самоваров

арт-директор журнала NV

С марта по октябрь 2022 года проходил службу во Львове в 125-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Был командиром роты обеспечения. За время службы получил звание старшего лейтенанта. После увольнения в запас на волонтерских началах помогает своей бригаде как дизайнер в создании визуального и видеоконтента.

Евгений Слюсаренко

дизайнер журнала NV

В армии с марта 2022-го, солдат взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 101-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. В апреле-мае прошлого года побывал на Донбассе. Сейчас находится на границе с Россией. Удостоен памятной награды в честь Дня военной разведки Украины.

Антон Ходоренко,

журналист разделов Техно и Здоровье сайта NV.ua

В конце февраля 2022-го вступил в ряды добровольных формирований. Летом уже в другом подразделении получил звание старшего солдата. Осенью прошлого года нес службу в Купянске (Харьковская обл.), а весной 2023-го — на Донетчине. Удостоен памятной награды.

Андрей Чуваткин

переводчик англоязычной редакции сайта NV.ua

Призван на военную службу в феврале 2023 года. Сейчас заканчивает базовую военную подготовку на одном из учебных полигонов Вооруженных сил Украины.

Петр Шевченко

финансовый обозреватель NV Бизнес

С марта по сентябрь 2022 года служил командиром минометного расчета 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, получил звание младшего сержанта. Во время службы участвовал в боевых действиях в Донецкой области. Награжден орденом За мужество III степени и почетным знаком отличия За оборону Авдеевки. После демобилизации продолжает работу в NV Бизнес.

Всего в армии служат 12 сотрудников и сотрудниц NV, одна из которых по соображениям безопасности воздержалась от участия в проекте.

Этот материал из журнала NV № 2 за май 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.