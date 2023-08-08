«Не завидую его врагу». Залужного превратили в викинга с помощью искусственного интеллекта

8 августа, 14:55
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Залужного превратили в викинга (Фото:AndrexSel/Instagram)

Залужного превратили в викинга (Фото:AndrexSel/Instagram)

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превратили в викинга с помощью искусственного интеллекта.

В Сети решили пофантазировать, как бы выглядел украинский генерал, если бы жил во времена викингов. Соответствующие кадры опубликовал на Facebook Андрекс Селиванов.

«Пока все забавляются барби, я решил посмотреть, а что, если бы Залужный родился во времена викингов. Не завидую врагу этого викинга», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/AndrexSel/posts/pfbid0yJ9MCpsa9R4eeKyYnsL2Kyi5SvYovKpEPRKAhDFN6kW6uHMpkZYYrkRajfNAvRcsl

«Это пусть викинги думают, как они будут выглядеть во времена Залужного!», «Бороды не хватает», «Красивый!», «ВАУ!», — комментируют кадры пользователи Сети.

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Редактор: Вероника Шмитт

Теги:   Валерий Залужный

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