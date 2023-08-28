Японка на конкурсе по игре на воображаемой гитаре (Фото:Скриншот видео vimeo)

В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, победу в котором одержала японка Нанами Нагура.

Конкурс проводится уже более 25 лет. Нанами Нагура соревновалась за победу с 17 другими участниками, которые представляли разные страны мира. Первое место на необычном чемпионате с результатом 35,8 баллов японка получила уже в третий раз.

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Конкурсант из Финляндии занял второе место, а третье занял россиянин, который в этом году выступал под флагом Франции.

На видео с выступления японки видно, как она активно бегает и прыгает по сцене, при этом активно жестикулирует, представляя, что держит в руках гитару.

Организаторы чемпионата на официальном сайте отмечают, что играть на «воздушном инструменте» может каждый, несмотря на пол, сексуальную ориентацию, возраст, этническое происхождение и социальный статус. Это занятие не является видом спорта или искусством, которое требует определенных навыков, а потому оно доступно для всех.

Цель конкурса, по словам организаторов — содействие миру во всем мире. Идеология чемпионата утверждает, что «все плохое исчезнет, когда каждый начнет играть на воображаемой гитаре».