Творческая пауза на время войны. Три истории о том, как популярный музыкант, известный кинорежиссер и уважаемый писатель взяли в руки оружие

Музыкант Тарас Тополя, режиссер Ахтем Сеитаблаев и писатель Виталий Капранов рассказали НВ о собственном опыте переквалификации из людей искусства в защитников родины

После начала войны в ряды защитников Украины записалось много людей, которые в мирной жизни не имели непосредственного отношения к оружию и армии. В частности, речь идет и о представителях творческих профессий, среди которых есть и немало известных людей.

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НВ пообщался с тремя из них — музыкантом Тарасом Тополей, писателем Виталием Капрановым и режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, чтобы узнать, чему они научились и что пережили за месяц войны.

Тарас Тополя, солист группы Антитела



«Мы работаем как эвакуационная бригада, — рассказывает о своей новой реальности музыкант Тарас Тополя. — Наша задача — выезжать за ранеными, оказывать первую домедицинскую помощь, стабилизировать и максимально быстро доставлять в реанимацию или хирургию. Зависит от типа ранения».



Фронтмен Антител еще с 2014 года помогал военным в качестве волонтера. А в 2022-м вместе с другими членами группы Антитела присоединился к территориальной обороне ( ТрО) Киева.



При чем Тополя вступил в эту разновидность Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели до войны. И проводил активную пиар-кампанию по ТРО. «Мы готовили к выпуску еще один ролик [о вступлении в ряды терробороны] и здесь началась война», — рассказывает он.

Утром 24 февраля музыкант собрал свою семью и отправил на автомобиле в Западную Украину. Сам сел на велосипед и поехал в центр комплектования ТРО, чтобы получить оружие. С того времени вместе с коллегами по группе — Сергеем Вусиком и Дмитрием Жолудем — защищает Украину.



Уже в первые дни полномасштабного вторжения Тополя вместе со своим подразделением попал в боевое столкновение. «По нашему штабу работала диверсионная группа. На следующий день попали под обстрел снайперов, — рассказывает он. — Не буду лукавить, это неприятный опыт».



Тополя признается, что любой гражданский человек испытывает тревожные состояния, когда впервые попадает в такую ситуацию: «Но это все было в начале. Сейчас уже 23-й день войны [18 марта] и мы адаптировались к новым реалиям».



Музыканту-терробороновцу уже приходилось оказывать первую медицинскую помощь в случаях эпилепсии, разорванных рук и других ранениях.



Тополя же убежден: война завершится победой и сможет вернуться к творческой деятельности. Однако и ряды ТРО не собирается покидать: «Антитела продолжат быть резервистами сил терробороны. Но до того, как мы победим, будем нести службу в той форме, которая наиболее удобна и полезна для нашего командования».



Ахтем Сеитаблаев, актер и режиссер



Ахтем Сеитаблаев (второй слева) вместе с актрисами Екатериной Степанковой и Адой Роговцевой и Юсуфом Куркчи, эксзамминистром по вопросам оккупированных территорий / Фото: via Facebook Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев присоединился к терробороне Киева в первые дни полномасштабного вторжения. «Мы с моим другом особо и не размышляли. Посидели, выкурили по сигарете и решили ехать», — спокойным голосом рассказывает он.



Режиссер вспоминает, что тогда стояли большие очереди из желающих присоединиться к рядам ТРО, а везде было слышно, что оружия нет. Однако место все же удалось найти в 206-м батальоне ТрО Киева, с которым сразу же отправились в ад войны. «Мы приехали, стали в очередь, подписали контракт, получили оружие, и в тот же вечер отправились под Гостомель. Там мы были две ночи и почти трое суток», — рассказывает режиссер.



Сеитаблаев раньше не служил: в 1990-х в Крыму ему отказали от срочной из-за происхождения. «Кому? Татарину в руки оружие? Я не сошел с ума», — пересказывает режиссер сказанные ему тогда в военкомате слова.



Режиссер особо и не грустил по этому поводу, «хотя мечтал быть в том числе военным».



Но, несмотря на это, оружием он владеет хорошо, ведь более 10 лет снимает кино, так или иначе связанное с боевыми действиями. Один из самых известных его фильмов — Киборги — об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.



«Я не могу сказать, что я специалист [в использовании оружия], — говорит режиссер. — Это такое дело, которому ты должен учиться постоянно. Но так почти повсюду».



Каждое подразделение ТРО возглавляет опытный ветеран войны или военный в запасе, рассказывает Сеитаблаев. Они же определяют уровень подготовки каждого военнослужащего и распределяют задачи.



«Мы были во второй линии и это правильно, — говорит режиссер. — Потому что профессиональную работу должны делать профессионалы. Мы скорее были теми, кто [уничтожит] прорвущихся или не допустит заход какой-либо диверсионной группы».



Окапываться Сеитаблаеву тоже уже приходилось. «Хватило разных приключений», — смеется он.



Но самое сложное, что пережил за это время — это «потеря друзей», говорит режиссер и умолкает.



А потом признается, что его внутренний режиссер спит: «Почти все, чем ты занимался, сейчас на стопе. И ты занимаешься и учишься заниматься, с одной стороны, совсем другим делом, но в нем там есть определенная часть, которая тебе знакома, и ты пытаешься разграничить эти новые знания».



После войны Сеитаблаев хотел бы вернуться в кино: «По крайней мере, до того, как это началось, планов было много. Работа запущена, надеюсь, что будет желание и возможность продолжать это делать».



Виталий Капранов, писатель и блоггер



Виталий и Дмитрий Капрановы / Фото: via Facebook Братья Капрановы

«Мы очень испугались и пошли в [полк МВД ] Азов», — полушутя объясняет НВ Виталий Капранов причину, которая привела его вместе с братом-близнецом Дмитрием в армию.



Писатели присоединились к рядам Азова в первые дни войны, ведь не могли читать в соцсетях сообщения «все пропало», «молитесь о Мариуполе» и т. п. «Не выдержали бы нервы», — говорит Виталий Капранов. И добавляет: когда у тебя в руках оружие, а рядом боевые товарищи, это уже другое дело. «Врага нужно встречать с оружием в руках. Это гораздо спокойнее и эффективнее, чем без оружия», — уверен писатель.



Братья не имеют военного опыта. Однако держать оружие в руках умеют, ведь учились в институте на военной кафедре и являются офицерами противовоздушной обороны. Кроме того, с 2014-го они ездили с выступлениями к военным на передовую, где попадали под обстрелы, и потому знают, что это такое.



Капранов признается, что служба в 54-летнем возрасте дается не так-то легко, как для 20-летних. Но, несмотря на это, отрабатывать тактику и осваивать оружие не удается. Писатели уже научились применять и ручной противотанковый гранатомет РПГ, и противотанковые ракеты NLAW.



«РПГ-75 — это вообще шикарная штука, — говорит Капранов. — Это такая штука типа макогона, только она стреляет танки. Каждая хозяйка должна иметь в кухне такую. Там прямо на трубе нарисован комикс, как ею пользоваться. И можно подбивать танки прямо из своей квартиры».



Кроме освоения оружия, для писателей также интересен опыт службы среди своих читателей и зрителей. «Мы попали в среду, где нас знают и уважают. Но при этом ты должен выполнять распоряжение парня, который ровесник твоего сына, потому что он командир отделения. Так вышло. Надо идти в караул — идешь туда и делаешь все наравне со всеми», — говорит Виталий Капранов.



Кроме того, служба, по его мнению, учит не обращать внимания на бытовые вещи. Ведь за последние 10 лет все расслабились: то еда не такая, то кресло не той формы, то солнце на монитор не с той стороны падает. Нынешние же условия учат «все свои хотелки и плохие привычки цивилизации отдалять от себя и откладывать на время после победы». А вместо этого — подчиняться команде.



Сейчас писатели выполняют резервную функцию на второй линии обороны, ходят в караулы и охраняют. Также они работают над имиджем полка Азов.



После победы, говорит Виталий Капранов, братья вернутся к писательской деятельности: «Потому что Сковорода сказал, что сродный труд — это то, что у тебя лучше получается и больше всего тебе нравится».



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