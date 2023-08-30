Шейх Саид Исмагилов, который после полномасштабного вторжения России ушел на фронт добровольцем, дал интервью NV в рамках проекта Люди, приближающие победу.

До начала полномасштабной войны Шейх Саид Исмагилов был муфтием Духовного управления мусульман Украины Умма, его небезосновательно называют одним из самых влиятельных украинских мусульманских духовных лидеров. Но после 24 февраля 2022 года он сложил свои полномочия, чтобы пойти на фронт парамедиком и спасать раненых военных.

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Исмагилов стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август 2023 года.

Вдохновляющие истории этих людей, отобранных редакцией с помощью экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы. Некоторые из героев, в том числе Исмагилов, рассказали о себе сами, ответив на пять вопросов редакции.

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— 10 июня прошлого года мы эвакуировали из Лисичанска тяжело раненного парня и по дороге у машины взорвалось колесо прямо посреди бескрайней степи. Всю ту неделю у меня болело сердце, и вся ситуация была очень стрессовой. И вот стоим мы посреди поля, а уже нужно решать, поэтому решили ехать на ободе. Раненого довезли, он выжил.

Могу вспомнить еще один очень страшный день — 25 января этого года. Две вражеские ракеты попали в стабпункт в Бахмуте. Нас в то время там не было, но когда вернулись, то увидели ужас: остатки людей, куски тел разлетелись по стенам, машинам, буквально всюду, и на морозе все это еще и замерзло.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Мы были на Херсонщине во время освобождения правого берега Днепра, поэтому лучший день — это когда узнали, что враг бежал на Левобережье. Был такой радостный подъем после изнурительных месяцев борьбы за ту часть региона. Мы ехали и смотрели на заброшенные позиции, где оккупанты оставили свои вещи, одежду, оружие, когда панически бежали. Этот день стал наглядной победой, которую мы выстрадали.

— Ваше самое большое достижение?

— Во время одной из эвакуаций из Бахмута в апреле этого года в нашей машине умирал раненый солдат. Он пережил клиническую смерть, но мы смогли довезти парня в госпиталь, где его реанимировали и он выжил.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

Когда ты на фронте, у тебя совсем другое мировосприятие, чем когда находишься в тылу

— Я не знаю, когда будет конец войны. Как говорил Лех Валенса, «точка зрения зависит от точки сидения». Когда ты на фронте, у тебя совсем другое мировосприятие, чем когда находишься в тылу и кажется, что скоро победа. В зоне боевых действий таких ощущений нет. Наша победа будет тогда, когда Россия прекратит свое существование как единое государство и развалится на ряд независимых стран.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— Благосостояние страны зависит от того, когда она начнет жить по новым правилам. Мы видим, как государственные средства через коррупционные схемы тратятся на какие-то барабаны, брусчатку, некачественные турникеты и медицинские аптечки. Это приводит к разочарованию украинцев, которые не понимают, почему даже во время войны есть деятели, которые не могут прекратить воровать. Поэтому первое, с чего следует начать после окончания войны, — добиться ответственной, подконтрольной гражданскому обществу, честной и справедливой власти на всех уровнях.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.