Среди девяти финалисток конкурса Варшавянка года-2025 — 19-летняя украинка Кира Сухобойченко. Польский Forbes Woman дважды подряд вносил украинку в перечень ведущих блогеров сети LinkedIn, на которых стоит подписаться. На этот раз Киру номинировали как варшавянку, которая делает свой вклад в развитие города, поддерживая молодежь. Победительницу конкурса объявят 18 ноября, а пока молодая женщина столкнулась с волной ксенофобии в польских соцсетях.

Наталья Жуковская, журналистка украинско-польского издания Sestry, поговорила с Сухобойченко о ее деятельности и ситуации вокруг премии.

NV публикует интервью в рамках информационного сотрудничества с sestry.eu.

Реклама

От тяжелого рюкзака до «летающего» фонда

— За неделю до оккупации Крыма, в 2014 году, мы с родителями уехали в Варшаву. Тогда мне было восемь лет, — рассказывает Кира Сухобойченко свою историю Sestry. — В польской школе меня очень хорошо приняли, с самого начала я ощущала большую поддержку своей учительницы, пани Мариолы, которая помогала мне учить польский язык. Занималась со мной в свободное время, никогда не оценивала строго. Она была одной из первых, кто показал мне, какие замечательные люди живут в Польше. Тогда была только одна неприятная ситуация — когда один из учителей заставил меня писать диктант, хотя я еще не могла этого сделать. Но весь класс тогда встал на мою защиту — это стало для меня большим подспорьем.

Сегодня я учусь на психолога на втором курсе в одном из университетов Варшавы, развиваюсь, знакомлюсь с новыми людьми и создаю совместные украинско-польские инициативы. Сочетаю в своей деятельности обе культуры и помогаю людям интегрироваться.

Кира Сухобойченко (справа) с единомышленниками в ОО Flying Bag / Фото: Из частного архива

Когда мне было 10 лет, я приняла участие в конкурсе детских стартапов. Именно тогда родилась идея моего «летающего рюкзака». Произошло это совершенно случайно. Я ехала в метро к подруге, которая должна была помочь мне записать видео для конкурса. На плечах был тяжелый школьный рюкзак, и вдруг я увидела девочку, державшую воздушный шарик с гелием. Подумала, что, если наполнить гелием рюкзак, в котором носят школьные принадлежности, он станет легче. Конечно, идея может показаться странной, но это был замысел ребенка, который уже тогда хотел что-то менять в мире и столкнулся с проблемой слишком тяжелых школьных рюкзаков. Тогда в конкурсе стартапов я выиграла приз зрительских симпатий, и наградой стал годовой абонемент на посещение варшавского центра науки Коперник.

С абонементом я начала проводить экскурсии в центр для знакомых, потом — для знакомых знакомых. Мы решили создать группу в Facebook, и надо было быстро придумать название — так появился «Летающий рюкзак». Это название с нами до сих пор. В течение года удалось провести бесплатные экскурсии для более чем 150 человек. Благодаря поддержке людей, которым я организовала вход в Коперник, я начала организовывать конкурсы, а затем — конференции.

В свои 11 я выступала, помогала в подготовке и участвовала во всех этапах проведения конференций.

С каждым годом приобретала все больше опыта и контактов и в конце концов начала организовывать такие мероприятия самостоятельно. Всего состоялось 11 конференций в таких местах, как Варшавский небоскреб в офисе Samsung, в кампусе компании Google, Meta, Офисе Европейского парламента в Польше, Сейме РП и др. Мы обсуждали темы образования, проблемы молодежи и мотивацию.

После первой конференции создали общественную организацию Flying Bag (Летающий рюкзак), потому что все больше людей хотели нас поддержать финансово, а для этого нужно было юридическое лицо. Тогда я думала, что «фонд» — это просто красивое название, но быстро выяснилось, что за этим стоит куча документов и формальностей (смеется). Но мы со всем справились — и теперь Flying Bag является настоящим международным объединяющим движением.

На одной из конференций, организованных Кирой, 2023 год / Фото: Из частного архива

— Какова цель этого движения?

— Помогать людям, поддерживать их. Я всегда была открытой, искренней, и естественно, мне хотелось делать что-то для других, быть рядом, делиться теплом. Тогда я даже не осознавала, что это называется «общественная деятельность» (улыбается).

С детства видела примеры такого поведения в своей семье. Мои родители — эмпатичные люди. Они всегда рядом — с советом и добрым словом. Сейчас папа помогает мне со всей документацией фонда, потому что, честно говоря, для меня это «черная магия». Я могу придумывать идеи, координировать проекты, делать презентации, но бумаги, договоры и официальные вещи — точно не мое.

— Над какими проектами сейчас работает Flying Bag?

Читайте также: Ежи Вуйцик Украинка может стать варшавянкой года

— Наша главная миссия — поддерживать молодежь всеми возможными способами. Мы реализуем ее через два основных направления. Первое — помощь польской молодежи, в частности через различные образовательные инициативы. Одним из важнейших для меня проектов является конкурс Co dodaje mi skrzydeł? Moje pasje («Что придает мне крылья? Мои увлечения»), который мы организуем совместно с BIC Polska. Идея конкурса проста — каждая школа проводит у себя творческое мероприятие, где ученики могут показать любые свои увлечения: нарисовать, спеть, рассказать, презентовать — главное, чтобы это шло от сердца. Каждая школа сама выбирает победителей, но награду получает каждый участник. Мы присылаем подарки — различные школьные наборы, карандаши, фломастеры, а часто и уникальные вещи, которых нет в продаже в Польше. Этот конкурс имеет особое значение, потому что часто к нам обращаются школы, где учатся дети с инвалидностью. Для них это нечто особенное — ведь они редко становятся победителями из-за своих физических или интеллектуальных ограничений. А здесь все равны, все получают одинаковые подарки. Мы отправляли награды не только по всей Польше, а даже в Украину и Африку — через волонтеров, которые помогали передать пакеты. Это было настоящим чудом. Хотя конкурс формально польский, мы никогда не отказываем тем, кто хочет присоединиться — в этом и заключается смысл нашей деятельности.

Еще один проект — «Международный день рюкзака» 15 октября, событие, призванное напомнить, как важно поддерживать учеников, интересоваться их увлечениями, быть рядом. Искренне убеждена, что школьная поддержка — это основа. Если бы в свое время я, переехав в Польшу, не ощутила помощь со стороны учителей, не знаю, где была бы сегодня. Потому что дом домом, но если ребенок не чувствует себя принятым в школе, это может оставить глубокую рану на всю жизнь.

— Каково второе направление деятельности фонда?

— Помощь Украине. Мы всегда поддерживали украинцев, но официально и масштабно начали делать это с началом полномасштабного вторжения. Я основала интеграционно-адаптационный центр для украинцев в Варшаве — и сделала это всего за две недели. Мы сумели скоординировать работу, собрать команду и найти 200 молодых польских волонтеров, которые хотели помогать.

Одним из важных проектов стал конкурс Co dodaje mi skrzydeł? Moje pasje, все участники которого получили призы за свои таланты / Фото: Из частного архива

Отдельная история — поиск помещения. Я просто написала пост в LinkedIn. Уже через несколько часов откликнулось 15 человек, которые предложили свои пространства бесплатно: от небольших комнат до помещений в 420 квадратных метров. Уже три года мы базируемся в помещении компании одного из крупнейших польских мобильных операторов. За это время удалось отправить более 100 тонн гуманитарной помощи в Украину — например, два мощных генератора по 100 кВт для онкобольницы и городской больницы Кропивницкого, чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений.

Мы также оказываем помощь котикам и собачкам в Польше (например, приюту На Палюху в Варшаве), провели тысячи бесплатных занятий и воркшопов — по английскому, польскому языку, для слабослышащих людей. Организовываем поездки, дарим билеты на спортивные события.

Но больше всего я горжусь адресной помощью. Например, приходит студент и говорит, что должен пройти практику, но не знает где — и мы помогаем. Кто-то жалуется, что сломался телефон — находим новый. Кому-то не хватает одежды — передаем вещи из гуманитарной помощи. Недавно возникла ситуация: к нам пришла делегация молодежи, которая возвращалась в Украину из США. Им негде было ждать поезд днем, поэтому они просто остались у нас, спали на диванах. Такова наша философия — помогать всегда и всем, кто в этом нуждается.

— Какие основные услуги и программы вы предлагаете для украинских переселенцев?

— В нашем центре уже предлагалось немало различных услуг: оформление виз в Канаду, занятия по йоге, английскому, польскому, музыкальные классы. Около полугода у нас был дом скаутской организации Пласт. Мы организовали проекты с профессиональными художниками, где можно было рисовать разными способами. Кто-то раскрашивал картины по номерам или выкладывал их стразами. Сегодня мы проводим театральные занятия, где люди могут вместе ставить спектакли.

Театральные студии в центре Flying Bag / Фото: Из частного архива

Приглашаем всех, кто хочет что-то делать в кооперации с нами — это могут быть мастер-классы или воркшопы. Прежде всего наш центр — это место, куда можно прийти, чтобы отдохнуть, поиграть в настольный футбол или пинг-понг, провести онлайн-встречу или просто пообщаться. Мы работаем как с молодежью, так и с людьми старшего возраста.

— Такая работа наверняка вдохновляет?

— Как-то к нам пришла девушка, которая прекрасно рисует карандашом — настолько, что ее работы выглядели так, будто кто-то их напечатал. Мы помогли организовать для нее выставку в кафе и нашли людей, которые могли бы с ней сотрудничать на коммерческой основе. Еще один пример: украинские волонтеры, увлеченные историей, проводили уроки истории Польши на украинском языке для детей и молодежи. А один юноша, который очень любил дискутировать и слушать других, получил шутливое предложение открыть философский клуб. С тех пор состоялись десятки встреч, в которых я с удовольствием участвовала.

— У вас большая команда?

— Хотя у нас нет четко структурированной постоянной команды, есть большое сообщество людей, которые приходят, когда нужна помощь. Неофициально задействованы сотни людей. Например, есть преподаватель английского языка, работу которой ранее оплачивала партнерская организация. Сейчас финансирование закончилось, но она по-прежнему приходит, поддерживает нас — от всего сердца. Есть мужчины, помогающие с гуманитарной помощью — перевозят грузы, сортируют. Есть женщины, которые проверяют состояние вещей, отбирают то, что можно передать. Есть те, кто поддерживает во время различных мероприятий. Вместе мы — большая команда единомышленников.

— А кто вас поддерживает финансово?

— Мы сотрудничаем преимущественно с бизнесом. Хотя сейчас у нас несколько непростой период, и мы ищем новые источники финансирования. Нам нужны деньги для покрытия базовых расходов — бухгалтерии, юридического сопровождения и ежедневной работы центра. Иногда приходится платить из собственного кармана, но мы не останавливаемся — продолжаем искать возможности, партнеров и решения.

Кира рассказывает на TEDx о двух сторонах медали общественной деятельности в юном возрасте / Фото: Из частного архива

«Стараюсь не обращать внимание на негативные комментарии»

— Как фонд Flying Bag влияет на интеграцию украинцев в польское общество?

— Для нас всегда было важно не только помогать украинцам, но и интегрировать польскую и украинскую молодежь. Мы создаем атмосферу, в которой людям хочется общаться и дружить. Стремимся, чтобы интеграция происходила естественно. Лучше всего о нашем влиянии рассказали бы сами участники, впрочем, опыт показывает: люди знают, что могут обратиться к нам с любым вопросом, и мы всегда что-то придумаем. Мы не делим людей по национальности, а смотрим на намерения помогать другим, на взгляды. У нас были волонтеры из разных стран мира.

— Активность поляков в плане помощи сейчас такая же, как год или два назад?

— Конечно, активность уменьшилась. Хотелось бы, чтобы все продолжали помогать, но понимаю, почему так не происходит: за это время произошло много событий — выборы, другие войны, катастрофы. Люди устали. Да и сегодня здесь сильно активизировалась российская пропаганда. Больно читать истории, где плохие дела одного человека из Украины трактуют как типичное поведение всех украинцев в Польше. Нельзя судить всех людей по поступкам одного, двух или даже нескольких десятков человек.

— Как польская община реагирует на ваши проекты?

— Многие люди поддерживают нас. Был случай с мужчиной, который владеет компанией по пошиву одежды. Он предложил бесплатно сделать нам 200 футболок для конференции. И уже трижды нас так радовал. Когда нам нужно было утеплить холодный пол специальными материалами, он тоже помог — искал, покупал и все организовывал.

Финансовая поддержка от польских партнеров свидетельствует о доверии к нам. Фактически мы никогда не сталкивались с откровенным хейтом. Собственно, сейчас впервые за восемь лет моей общественной деятельности в Польше я столкнулась с этим — под постом города Варшавы, где опубликовали новость о моей номинации на Варшавянку года (писали, например, что «иностранка не может быть Варшавянкой года», причем в грубой форме — ред.)

— Как вы реагируете?

— Я не читаю негативные комментарии. Знаю, что они появляются, но стараюсь не обращать на них внимания. Есть много добрых слов и людей, которые меня поддерживают. Кто-то написал личное сообщение, кто-то отреагировал в комментариях — и я всем им искренне благодарна.

Хейт на свете был и, к сожалению, всегда будет. Но я никогда не была человеком, который распространяет ненависть. С самого детства меня учили эмпатии. И, видимо, поэтому я не понимаю, зачем люди это делают. Я не буду отвечать злостью на злость. Да, хейт — это неприятно, но я сосредоточусь на более важных делах, в частности, из благодарности к Польше, потому что именно она дала мне возможность развиваться.

Моя позиция такова: я делаю добро для Польши, почему это должно быть проблемой?

Многие думают, что я сама вызвалась принять участие в конкурсе. Но это не так работает, вначале меня номинировали к награде другие. Потом — выбрала капитула премии, а сейчас идет этап голосования. Очень приятно было увидеть, что под постом с номинацией появились комментарии поддержки и от поляков. Один из них, встав на мою защиту, написал, что многие выдающиеся поляки также родились за пределами современной Польши — например, писатель Адам Мицкевич, который на самом деле родом с территории современной Беларуси.

Фото номинантов на одном из варшавских автобусов / Фото: Из частного архива

— Изменилось ли ваше мнение о Польше после этой ситуации?

— Я живу здесь с восьми лет. Здесь прошло мое детство, учеба, зрелый этап жизни — гимназия, старшая школа, университет. И хотя я всем сердцем люблю Украину, именно здесь я создала свой мир. Поэтому для меня странно слышать, когда кто-то говорит, что я не «варшавянка». Варшавянка — это не только та, кто родилась здесь, но и та, кто живет, работает и развивает этот город.

И даже если появляются оскорбительные комментарии, они не изменят моего отношения. Я люблю Варшаву, люблю Польшу и хочу дальше помогать ей развиваться, поддерживать детей и молодежь по всей стране.

«Всегда есть те, кто помогает»

— Как вы восприняли новость о номинации на звание Варшавянка года-2025? Ожидали?

— Нет, но это очень приятно. Для меня счастье быть даже среди номинанток. Особенно приятно видеть, сколько замечательных женщин вокруг и сколько добра они делают. Спасибо всем, кто за меня голосует. Мое присутствие среди номинантов свидетельствует, что мой труд замечают. Награда — это очень приятный бонус, но больше всего радуют искренние комментарии от людей, которым мы реально помогли. Например, еду как-то в метро, и вдруг подходит женщина: «Я мама мальчика, ты ему очень помогла, спасибо тебе».

Это невероятно — я даже не ожидала, что кто-то так подойдет на улице. Думала, такое случается только с известными инфлюенсерами.

— Какие свои достижения считаете самыми важными? За что именно вас номинировали?

— Это не об одном конкретном достижении, а о моей деятельности в целом. Я уже восемь лет занимаюсь помощью. За это время в моей жизни произошло очень много изменений, я перестала быть ребенком, вместе со мной выросла общественная организация. Поэтому, думаю, номинация — это признание за всю работу: поддержку украинцев и помощь полякам, которые в ней нуждаются, а также за то, что в молодом возрасте у меня есть сила и желание это делать.

— Как удается совмещать волонтерскую, управленческую деятельность, учебу и личную жизнь?

— …А еще я работаю специалистом по персональному брендингу в маркетинговом агентстве. У меня почти 20 тысяч подписчиков, и я помогаю руководителям различных компаний строить их профили на LinkedIn. Это позволяет оплачивать обучение и жизнь в Варшаве. Как это совместить? Стараюсь находить время на отдых и придерживаюсь принципа work-life balance. Например, если знаю, что понедельник будет тяжелым — могу поработать немного в воскресенье.

— Что стоит посоветовать молодым украинцам, которые хотят развивать общественные инициативы за рубежом?

— Прежде всего — попробовать. Большинство людей сдерживает страх перед неизвестным, и я это понимаю: переезд в другую страну, особенно во время войны, — это страшно. Но если чувствуете силы — стоит пробовать. Я всегда готова помочь: подскажу, куда обратиться, порекомендую организации или знакомых. Всегда есть те, кто поможет, не обращайте внимания на тех, кто говорит в ваш адрес неприятные вещи без оснований. Главное — помнить, что вы не одиноки.