С начала полномасштабного вторжения России в Украину в ряды ВСУ присоединилось немало известных людей. Сергей Стаховский — теннисист, первая ракетка Украины, который сейчас защищает Родину в районе Бахмута.

На видео, опубликованном проектом Український Свідок — теннисист Сергей Стаховский. Полномасштабное вторжение россии в Украину он встретил в Дубае, где отдыхал с семьей — детьми и теперь уже бывшей женой, этнической россиянкой. За неделю до этого мужчина начал готовить документы для подачи в ТРО Голосеевского района г. Киев, но собрать их не успел.

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Я думал, что у соседей работает какая-нибудь разведка. Они должны видеть, что мы готовимся, записываемся в тероборону. Но вышло не так. говорит Сергей

В ночь на 27 февраля вернулся в Украину — пересекал границу, имея с собой шлемы и бронежилеты. Приехав в Киев, попал в элитное подразделение.

Это была военная часть спецуры, в которую добавляли тероборону.

Там он прослужил три месяца, а дальше должен был сделать выбор: либо подписать контракт до конца военного положения, либо сложить оружие. Имея семью, живущую за границей, он колебался. Но все-таки решил защищать страну.

Я родился в Украине, я люблю людей, которые здесь живут. Здесь похоронены мои дедушка, бабушка, прабабушка. Это не о статусе и медийности. В каком-то смысле меня можно назвать националистом, я не понимаю, как мы можем капитулировать перед государством, пропагандирующим идеи, совершенно отличающиеся от наших.

Теперь, на 12-ом месяце войны, украинский теннисист защищает Украину в районе Бахмута. Стоит отметить, что сюда, в самую горячую точку войны, Сергей приехал по собственному желанию.

Сергей показал архивные кадры с пленными бойцами ПВК Вагнер, рассказывающими о своих судимостях и о том, как они оказались на фронте.

Им на все пофиг. Это убийцы и мародеры, насильники. Если они получат оружие, то становятся неконтролируемыми зверьками. А если оставить их вооруженными в доме с гражданскими лицами, то это конец. Я бы их в плен не брал. Но наших, украинцев, еще много в плену, поэтому нужно меняться. К сожалению, россияне взяли очень много наших в первые три месяца войны.

Сергей рассказывает, что в нашей армии гораздо лучше медицина.

Да, много ампутаций, но раненые живы. А у россиян 70% раненых погибают, потому что россияне просто не знают, что с ними делать. Это свидетельствует об уровне подготовки.

Часть жителей Бахмута, по словам Сергея, ждет окончания войны. Но есть те, кому уже не важно: люди живут без света, воды и других базовых условий, они ко всему апатичны.

Никто россиян сюда не приглашал. Каждый должен себе четко сформулировать, чем он может быть полезен. И неважно: в окопе ты или ли не в окопе. Это наше государство, нам здесь жить.